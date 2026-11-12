Anthropic, 1,4 trilyon dolar değerlemeyle halka arz olmaya hazırlanıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka şirketi Anthropic, teknoloji dünyasında tarihi bir halka arza hazırlanıyor. Şirket, hisse başına 78 dolara kadar çıkan fiyatlandırmayla 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor. 19 Kasım’da Nasdaq’ta işlem görmesi beklenen Anthropic; Google, Nvidia ve AMD’nin de dahil olduğu yatırımlarla birlikte toplam 90,4 milyar dolar kaynak toplayacak. Bu dev hamle, piyasaların yapay zeka sektörüne olan iştahı için önemli bir sınav olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, ABD borsalarında yılın en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor. Şirket, hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığı üzerinden 825 milyon hisse satmayı planlıyor. Bu satıştan elde edilmesi hedeflenen gelir 64,4 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Değeri 1.4 trilyon dolar olabilir

Anthropic hisselerinin 19 Kasım'da Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın üst fiyat sınırından gerçekleşmesi durumunda şirketin değerlemesi yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşacak. Bu hesaplama hisse opsiyonları ve kısıtlı hisse senetleri gibi henüz dolaşıma girmemiş menkul kıymetleri de kapsıyor. Bu kalemler hariç tutulduğunda Anthropic'in piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde kalacak.

Reuters’in haberine göre şirket ayrıca halka arzdan bağımsız olarak büyük yatırımcılarla 26 milyar dolarlık özel bir yatırım anlaşması gerçekleştirecek. Google, Nvidia ve AMD bu anlaşmanın temel yatırımcıları arasında yer alıyor. Broadcom, Micron Technology, Microsoft ve TSMC gibi şirketlerin yatırımları da hesaba katıldığında Anthropic'in halka arz ve özel yatırım işlemlerinden sağlayacağı toplam kaynağın 90,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Anthropic yönetim kurulu üyeleri ve bunlarla bağlantılı kuruluşların da 303 milyon dolara kadar hisse satın alması öngörülüyor.

Anthropic'in gelirleri hızla büyüyor

Şirketin halka arz belgeleri, yapay zeka hizmetlerine yönelik talebin finansal sonuçlara nasıl yansıdığını da ortaya koyuyor. Anthropic'in yıllıklandırılmış gelir hızı (run-rate revenue), 31 Ekim itibarıyla 81 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 30 Eylül'de kaydedilen seviyenin 10 milyar dolar üzerinde.

Bununla birlikte Anthropic'in hızlı büyümesi, önemli bir altyapı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Şirketin Amazon ve Google gibi iş ortaklarıyla yaptığı bilgi işlem kapasitesi taahhütlerinin toplamı yaklaşık 900 milyar dolara ulaşıyor. Bu durum, Anthropic'in büyümesini sürdürebilmek için gelecekte çok büyük miktarda işlem gücüne erişmesi gerektiğini gösteriyor.

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2021 yılında kurulan Anthropic, CEO Dario Amodei liderliğinde faaliyet gösteriyor. Şirket, son özel yatırım turunda 965 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Yapay zeka ilk kez sınanacak

Anthropic'in halka arzı, Wall Street'in yapay zeka sektörüne yönelik yatırım iştahı açısından önemli bir sınav olacak. Son yıllarda sektöre akan büyük sermaye ABD borsalarını rekor seviyelere taşırken teknoloji hisselerinde yaşanan son düşüşler, şirketlerin altyapı yatırımlarını ne kadar hızlı gelire dönüştürebileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Yüksek faiz ortamında artan borçlanma maliyetleri de bu endişeleri güçlendiriyor.

Truth Ventures'ın kurucusu ve girişim sermayesi yatırımcısı Varun Datta, Anthropic'in son derece başarılı bir şirkete dönüşebileceğini ancak mevcut değerlemede bu başarının önemli bir bölümünün şimdiden fiyatlandığını belirtti. Dolayısıyla yapay zeka sektörü bu halka arz ile ilk kez sınanacak.

Anthropic'in halka arzı, rakibi OpenAI tarafından da yakından takip ediliyor. OpenAI'nin olası bir halka arz öncesindeki son özel yatırım turunda 30 milyar dolar toplamayı hedeflediği ve gelecek yılın başlarında halka arz seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor. Bu nedenle Anthropic'in halka arz performansı, yatırımcıların yapay zeka şirketlerine biçtiği değer açısından önemli bir gösterge olacak.

Bu arada Anthropic'in halka arzı, haziran ayında yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerleme üzerinden 75 milyar dolar toplayan SpaceX'in ardından yılın en yakından izlenen halka arzlarından biri olacak.

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Anthropic, 1,4 trilyon dolar değerlemeyle halka arza hazırlanıyor

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