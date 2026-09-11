Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic alarm verdi: Claude biyolojik silah araştırmalarında kullanıldı

    Anthropic, Claude’un biyolojik silah geliştirmeye yönelik araştırmalarda kullanıldığını tespit etti. Şirket, beş vakaya müdahale ederken güvenlik sistemlerini de güçlendirdi.

    Anthropic alarm verdi: Claude biyolojik silahlar için kullanıldı Tam Boyutta Gör
    Anthropic, Claude yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirmeye yönelik araştırmalarda kullanıldığı beş vakayı tespit ederek müdahale ettiğini açıkladı. Şirket, bu örneklerin modellerin bilimsel araştırmalardaki yetenekleri arttıkça kötüye kullanım riskinin de büyüdüğünü gösterdiğini belirtiyor.

    Claude ile tehlikeli biyolojik araştırmalar yürütüldü

    Anthropic’in perşembe günü yayımladığı kapsamlı raporda, şirketin modellerinin biyolojik silah geliştirme amacı taşıyabilecek çalışmalarda kullanıldığı beş ayrı vaka ele alınıyor. Raporda ayrıca şüpheli kullanımların nasıl tespit edildiği, hangi güvenlik mekanizmalarının devreye girdiği ve şirketin sonrasında ne yaptığı anlatılıyor.

    Anthropic’e göre sorun, bilimsel araştırma ile kötüye kullanım arasındaki sınırın her zaman net olmaması. Örneğin yeni bir aşı geliştirmek için yürütülen bir araştırma ile biyolojik silah geliştirmeye yönelik çalışmalar yöntemler açısından birbirine benziyor. Bu nedenle şirket, olası sonuçların ağırlığı nedeniyle şüpheli durumlarda daha temkinli davranmayı tercih ettiğini söylüyor.

    Chikungunya virüsü için dikkat çeken talep

    Raporda yer alan vakalardan biri mayıs ayında tespit edildi. Anthropic’in biyolojik güvenlik sınıflandırıcısı, Claude’dan chikungunya virüsü üzerinde işlev kazanımı araştırması için hibe başvurusu hazırlanmasının istendiğini belirledi.

    İşlev kazanımı araştırmaları, bir organizmanın belirli özelliklerinin genetik veya biyolojik yöntemlerle değiştirilmesini inceliyor. Söz konusu çalışmada ise chikungunya virüsünün bulaşma kapasitesinin artırılması ve bağışıklık yanıtından kaçma yeteneğinin geliştirilmesi hedefleniyordu.

    Chikungunya için lisanslı bir tedavinin bulunmadığını ve enfeksiyonun haftalar hatta aylar boyunca ciddi, güçten düşürücü belirtilere neden olabildiğini belirten Anthropic, araştırmanın bir askeri araştırma kuruluşuyla bağlantılı olmasının da vakayı daha şüpheli hale getirdiğini aktardı.

    Bir başka vakada ise bir araştırmacının Claude’u kullanarak zehirlerde bulunan toksin peptitlerinin atlasını oluşturduğu ve toksinlerin özelliklerini geliştirmeye yönelik üretken bir süreç tasarladığı belirlendi.

    Anthropic’in raporu yalnızca biyolojik tehditlerle sınırlı değil. Şirket, modellerinin gözetim faaliyetleri, yazılım açıklarından yararlanma, propaganda üretimi ve silah sistemleri gibi başka amaçlarla kullanılmasına ilişkin vakalara da yer veriyor.

    Şüpheli hesaplar kapatıldı

    Anthropic, soruşturmalarda modellerini kötüye kullandığı belirlenen kişilerin hesaplarını yasakladığını ve elde edilen bulguları Claude’un güvenlik sistemlerini geliştirmek için kullandığını açıkladı.

    Şirket bununla birlikte rapordaki kişilerin veya çalıştıkları kurumların isimlerini paylaşmadı. Bunun temel nedeni, söz konusu araştırmacıların gerçekten zarar verme niyetine sahip olduklarının kesin olarak ortaya konulamaması. Öte yandan şirket, kendi güvenlik sistemlerini de güçlendirdiğinin altını çizdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daihatsu sirion 1.3 otomatik kablo tv kanal listesi skoda felicia 1.3 genç arabaları alfa romeo giulietta alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100.210H
    Casper Nirvana S100.210H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum