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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka şirketi Anthropic, tarihi bir halka arza imza attı. Claude'un geliştiricisi firma, 81,3 milyar dolar toplayarak SpaceX'in rekorunu geride bıraktı. Yatırımcı talebiyle hisse fiyatını 83 dolara çıkaran Anthropic, 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Büyük teknoloji şirketlerinin katıldığı özel satışlarla birlikte toplanan toplam kaynak 107 milyar doları buldu. Şirket hisselerinin Perşembe günü Nasdaq'ta işlem görmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic, halka arzında 81,3 milyar dolar kaynak sağlayarak borsa tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Claude yapay zekasının geliştiricisi, işlem öncesinde hedeflediği hisse sayısını artırırken fiyatı da beklentilerin üzerine çıkardı. Şirketin değerlemesi de yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştı.

Anthropic, halka arz kapsamında 980 milyon hisseyi adet başına 83 dolardan fiyatlandırdı. Böylece şirket, başlangıçta belirlediği 825 milyon hisse ve 70-78 dolar aralığındaki fiyat hedefini geride bıraktı. Yatırımcı talebinin güçlü olması nedeniyle satışa sunulan hisse sayısı da yaklaşık yüzde 19 artırıldı.

Halka arzdan elde edilen 81,3 milyar dolarlık gelir, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin haziran ayında gerçekleştirdiği ve 75 milyar dolar kaynak sağladığı halka arzı geride bıraktı. Böylece Anthropic, borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiren şirket oldu.

Değerlemesi 1,5 trilyon dolara ulaştı

Halka arz sonrasında Anthropic'in şirket değeri, hisse opsiyonları ve kısıtlı hisse senetleri gibi menkul kıymetlerin de hesaba katıldığı tam seyreltilmiş hesaplamaya göre yaklaşık 1,5 trilyon dolar olarak belirlendi. Bu kalemlerin dahil edilmediği hesaplamada ise şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Halka arzın yanı sıra Anthropic, büyük yatırımcılarla gerçekleştirdiği özel hisse satışından da 26 milyar dolar kaynak sağlamayı planlıyor. Böylece işlemin toplam büyüklüğü 107,3 milyar dolara ulaşıyor. Bu özel satışa Amazon, Nvidia ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin de katılması bekleniyor.

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Anthropic hisselerinin 19 Kasım Perşembe günü Nasdaq'ta ANT işlem koduyla alım satıma başlaması bekleniyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin liderliğini üstlendiği halka arz sürecinde toplam 22 finans kuruluşu görev alıyor.

Şirketin gelirleri de maliyetleri de hızla artıyor

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Anthropic'in halka arz öncesinde yatırımcılardan gördüğü yoğun ilginin arkasında Claude modellerine yönelik artan talep bulunuyor. Özellikle yazılım geliştiriciler arasında popülerlik kazanan Claude Code adlı yapay zeka kodlama aracının büyümeye önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

Şirketin halka arz belgelerine göre yıllıklandırılmış gelir hızı, 31 Ekim 2026 itibarıyla 81 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 30 Eylül'de 71 milyar dolar seviyesindeydi.

Anthropic ayrıca 30 Eylül itibarıyla son 12 ayda şirkete en az 100 bin dolar gelir sağlayan 11 bin 900 müşteriye sahip olduğunu açıkladı. Geçen yılın sonunda bu kategorideki müşteri sayısı 1.500'ün üzerindeydi.

AI şirketlerindeki trend gibi Anthropic’in büyümesi de altyapı harcamalarını beraberinde getiriyor. Anthropic, 2026'nın ilk yarısında bilgi işlem kapasitesi ve altyapı için yaklaşık 9 milyar dolar harcadı. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemindeki harcamaların yaklaşık dört katına karşılık geliyor.

Şirketin üçüncü çeyrekteki bilgi işlem maliyetlerine 5 milyar dolar daha eklenmesi, kullanılan işlem gücü başına elde edilen gelirin azalmasına yol açtı. Aynı dönemde gelirler ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 47 artarak 16,96 milyar dolara yükseldi. Buna karşın şirket, önceki çeyrekteki 974 milyon dolarlık faaliyet kârından 567 milyon dolarlık faaliyet zararına geçti.

Anthropic'in net zararı da ikinci çeyrekteki 66,3 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 23,3 milyar dolara geriledi. Ancak bu rakamların içinde hisse senedine dönüştürülebilen tahvillerle ilişkili faaliyet dışı kalemler de bulunuyor.

Anthropic'in önündeki en önemli finansal risklerden biri ise yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kapasitesinin maliyeti. Şirket, Amazon ve Google dahil olmak üzere altyapı ortaklarıyla yaklaşık 900 milyar dolarlık bilgi işlem harcaması taahhüdünde bulundu.

Tarihteki en büyük 10 halka arz

Anthropic (2026) – 81 milyar dolar SpaceX (2026) – 75 milyar dolar Saudi Aramco (2019) – 26 milyar dolar Alibaba (2014) – 22 milyar dolar SoftBank (2018) – 21 milyar dolar Agricultural Bank of China (2010) – 19 milyar dolar ICBC (2006) – 19 milyar dolar NTT Docomo (1998) – 18 milyar dolar Visa (2008) – 18 milyar dolar AIA Group (2010) – 18 milyar dolar

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