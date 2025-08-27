Anthropic, Chrome için Claude AI ajanını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic, Chrome tarayıcısı için geliştirdiği yeni AI ajanını duyurdu. “Claude for Chrome” adı verilen bu araç, şimdilik yalnızca ayda 100 ila 200 dolar arasında ücret ödeyen Max abonelerinden 1.000 kişiye açıldı. Şirket ayrıca, meraklı kullanıcılar için bir bekleme listesi oluşturduğunu da açıkladı.

Chrome’a eklenti olarak yüklenen ajan, kullanıcıların tarayıcı içinde yaptıklarını takip ederek onlarla yan panel üzerinden kesintisiz sohbet edebiliyor. Ayrıca kullanıcılar isterse Claude’a tarayıcı üzerinde belirli eylemleri yerine getirme yetkisi vererek bazı görevleri doğrudan ona yaptırabiliyor.

Yapay zekada tarayıcı rekabeti

Tarayıcı tabanlı yapay zeka çözümleri, teknoloji şirketleri için giderek daha kritik bir rekabet alanı haline geliyor. Perplexity kısa süre önce Comet adını verdiği kendi tarayıcısını duyurmuştu. OpenAI’ın de benzer özelliklere sahip bir tarayıcı üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Öte yandan Google, Chrome’a Gemini entegrasyonlarını hızla eklemeye devam ediyor.

Bu yarış, Google’ın karşı karşıya olduğu rekabet davası nedeniyle daha da önem kazanmış durumda. Mahkemenin, şirketi Chrome tarayıcısını satmaya zorlayabileceği iddia ediliyor. Hatta Perplexity’nin, 34,5 milyar dolarlık teklif sunduğu, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da satın alma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Tarayıcıyla bütünleşen AI ajanlarıyla birlikte yükselen bir diğer şey de güvenlik konusu. Bu araçlar, bir web sitesine gizlenen kod ile kötü amaçlı işlemler yapmaya yönlendirilebiliyor. Anthropic ise Claude for Chrome’un bu risklere karşı önleyici mekanizmalarla donatıldığını vurguluyor. Şirket, testlerde enjeksiyon saldırılarının başarı oranını %23,6’dan %11,2’ye düşürdüklerini bildirdi.

Ek olarak kullanıcılar, Claude’un belirli sitelere erişimini ayarlardan sınırlandırabiliyor. Varsayılan olarak Claude, finansal servisler, yetişkin içerikler ve korsan sitelere erişemiyor. Yüksek riskli işlemler (alışveriş, veri paylaşımı, içerik yayımlama gibi) için de kullanıcıdan onay alması zorunlu tutuluyor.

