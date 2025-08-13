Anthropic Claude artık 1 milyon token’lik bağlam kapasitesine sahip

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Anthropic, kurumsal müşterilerinin tek seferde çok daha fazla veriyi yapay zekaya aktarabilmesi için Claude Sonnet 4’ün bağlam penceresini 1 milyon token seviyesine çıkardı. Bu, yaklaşık 750 bin kelime – yani “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinden uzun – ya da 75 bin satır kod anlamına geliyor.

GPT-5’in iki katından fazla

Yeni limit, önceki 200 bin token sınırının beş katı ve OpenAI’ın GPT-5’te sunduğu 400 bin token bağlam penceresinin iki katından fazla.

Genişletilmiş bağlam desteği, Amazon Bedrock ve Google Cloud Vertex AI üzerinden de erişilebilir olacak. Anthropic ürün lideri Brad Abrams, geniş bağlam penceresinin özellikle uzun süreli, adım adım ilerleyen “agentic” kodlama görevlerinde büyük avantaj sağladığını belirtti. Modelin önceki adımlarını hatırlayabilmesi, karmaşık projelerde daha bütünlüklü çözümler üretebilmesini mümkün kılıyor.

Bağlam penceresi büyüdükçe yapay zeka modellerinin genel performansının arttığı biliniyor ancak 1 milyon token, bir rekor değil. Zira Google, 2 milyon token bağlam sunan Gemini 2.5 Pro’ya, Meta ise 10 milyon token sınırına ulaşan Llama 4 Scout’a sahip. Buna karşın bazı araştırmalar, çok büyük bağlam pencerelerinin her zaman etkili işlenemediğini gösteriyor. Anthropic ise Claude’un “etkin bağlam penceresini” de artırdığını, yani verilen bilginin büyük kısmını anlamlı şekilde kullanabildiğini savunuyor.

Yeni sistemde 200 bin token üzerindeki isteklerde API fiyatı da artacak: 1 milyon giriş token için 6 dolar, 1 milyon çıkış token için 22,50 dolar. Bu, önceki fiyatların (3 dolar / 15 dolar) yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Anthropic, özellikle yazılım geliştirme platformlarına sağladığı API modelleriyle kurumsal pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. GitHub Copilot, Windsurf ve Anysphere Cursor gibi platformlar Claude’u tercih ediyor. GPT-5’in rekabetçi fiyatlarla gelmesi ise bu alandaki mücadeleyi kızıştıracak.

