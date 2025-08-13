Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic Claude artık 1 milyon token’lik bağlam kapasitesine sahip

    Anthropic, Claude Sonnet 4’ün bağlam penceresini 1 milyon token’a çıkararak tek seferde 750 bin kelime veya 75 bin satır kod işleme kapasitesi sunuyor; bu, GPT-5’in iki katından fazla.

    Anthropic Claude artık 1 milyon token bağlam kapasitesine sahip Tam Boyutta Gör
    Anthropic, kurumsal müşterilerinin tek seferde çok daha fazla veriyi yapay zekaya aktarabilmesi için Claude Sonnet 4’ün bağlam penceresini 1 milyon token seviyesine çıkardı. Bu, yaklaşık 750 bin kelime – yani “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinden uzun – ya da 75 bin satır kod anlamına geliyor.

    GPT-5’in iki katından fazla

    Yeni limit, önceki 200 bin token sınırının beş katı ve OpenAI’ın GPT-5’te sunduğu 400 bin token bağlam penceresinin iki katından fazla.

    Genişletilmiş bağlam desteği, Amazon Bedrock ve Google Cloud Vertex AI üzerinden de erişilebilir olacak. Anthropic ürün lideri Brad Abrams, geniş bağlam penceresinin özellikle uzun süreli, adım adım ilerleyen “agentic” kodlama görevlerinde büyük avantaj sağladığını belirtti. Modelin önceki adımlarını hatırlayabilmesi, karmaşık projelerde daha bütünlüklü çözümler üretebilmesini mümkün kılıyor.

    Bağlam penceresi büyüdükçe yapay zeka modellerinin genel performansının arttığı biliniyor ancak 1 milyon token, bir rekor değil. Zira Google, 2 milyon token bağlam sunan Gemini 2.5 Pro’ya, Meta ise 10 milyon token sınırına ulaşan Llama 4 Scout’a sahip. Buna karşın bazı araştırmalar, çok büyük bağlam pencerelerinin her zaman etkili işlenemediğini gösteriyor. Anthropic ise Claude’un “etkin bağlam penceresini” de artırdığını, yani verilen bilginin büyük kısmını anlamlı şekilde kullanabildiğini savunuyor.

    Yeni sistemde 200 bin token üzerindeki isteklerde API fiyatı da artacak: 1 milyon giriş token için 6 dolar, 1 milyon çıkış token için 22,50 dolar. Bu, önceki fiyatların (3 dolar / 15 dolar) yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

    Anthropic, özellikle yazılım geliştirme platformlarına sağladığı API modelleriyle kurumsal pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. GitHub Copilot, Windsurf ve Anysphere Cursor gibi platformlar Claude’u tercih ediyor. GPT-5’in rekabetçi fiyatlarla gelmesi ise bu alandaki mücadeleyi kızıştıracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilker aydin kral oyun kamfolin krem kullananlar 1 haftada araba kullanmayı öğrenmek motor no sorgulama milattan önce ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum