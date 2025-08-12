Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor

Claude artık hatırlıyor
Anthropic, kullanıma sunduğu bu yeni özellikle Claude’un artık önceki konuşmalarınızı kaydedip gerektiğinde hatırlayabileceğini duyurdu. Anthropic, özelliğin amacıyla ilgili olarak, “Artık çalışmalarınızı asla kaybetmeyeceksiniz. Claude artık geçmiş sohbetlerinizi hatırlıyor, böylece projelerinize sorunsuz bir şekilde devam edebilir, önceki tartışmalara başvurabilir ve her seferinde sıfırdan başlamadan fikirlerinizi geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
ChatGPT’den farklı
Claude’un hafıza özelliği ile ChatGPT’nin hafıza özelliğinden biraz farklı. Claude’un çözümü, ChatGPT’de bulunan kalıcı hafıza özelliği gibi otomatik olarak kullanıcı profilinizi oluşturup sürekli öğrenen bir sistem değil. Yani, sadece siz istediğiniz zaman geçmiş sohbetlerinize erişim sağlıyor ve onlardan referans alıyor.
Anthropic ve OpenAI uzun süredir yapay zeka alanında birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Her iki şirket de sesli modlar, daha geniş bağlam pencereleri ve farklı abonelik seviyeleri gibi yeniliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu bağlamda hafıza özellikleri, kullanıcı bağlılığını artırmanın ve sohbet botlarının "yapışkanlığını" yükseltmenin önemli bir yolu olarak görülüyor. Bu hafıza özellikleri sayesinde bazı kullanıcılar ChatGPT'yi kişisel terapist gibi kullanmaya bile başlamış durumda.
