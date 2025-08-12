Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bu yarışta öne çıkan oyunculardan Anthropic, Claude adlı sohbet robotuna uzunca bir süredir beklenen yeni bir özelliği ekledi: geçmiş konuşmaları hatırlayabilme. Ancak bu özellik, yalnızca siz istediğinizde çalışacak.

Claude artık hatırlıyor

Anthropic, kullanıma sunduğu bu yeni özellikle Claude’un artık önceki konuşmalarınızı kaydedip gerektiğinde hatırlayabileceğini duyurdu. Anthropic, özelliğin amacıyla ilgili olarak, “Artık çalışmalarınızı asla kaybetmeyeceksiniz. Claude artık geçmiş sohbetlerinizi hatırlıyor, böylece projelerinize sorunsuz bir şekilde devam edebilir, önceki tartışmalara başvurabilir ve her seferinde sıfırdan başlamadan fikirlerinizi geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik hem web, hem masaüstü hem de mobil platformlarda çalışıyor. Kullanıcılar farklı projeler ve çalışma alanları arasında da ayrım yapabiliyor. Şimdilik yalnızca Claude’un Max, Team ve Enterprise abonelik paketlerinde aktif olan bu fonksiyon, “Profil” altındaki “Ayarlar” menüsünde “Sohbetleri ara ve referans al” seçeneği açılarak kullanılabiliyor. Şirket, diğer aboneliklerde de kısa sürede erişimin mümkün olacağını belirtti.

ChatGPT’den farklı

Claude’un hafıza özelliği ile ChatGPT’nin hafıza özelliğinden biraz farklı. Claude’un çözümü, ChatGPT’de bulunan kalıcı hafıza özelliği gibi otomatik olarak kullanıcı profilinizi oluşturup sürekli öğrenen bir sistem değil. Yani, sadece siz istediğiniz zaman geçmiş sohbetlerinize erişim sağlıyor ve onlardan referans alıyor.

“Dünya, 2027’de 15 yıllık bir yapay zeka distopyasına girecek” 17 sa. önce eklendi

Anthropic ve OpenAI uzun süredir yapay zeka alanında birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Her iki şirket de sesli modlar, daha geniş bağlam pencereleri ve farklı abonelik seviyeleri gibi yeniliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu bağlamda hafıza özellikleri, kullanıcı bağlılığını artırmanın ve sohbet botlarının “yapışkanlığını” yükseltmenin önemli bir yolu olarak görülüyor. Bu hafıza özellikleri sayesinde bazı kullanıcılar ChatGPT’yi kişisel terapist gibi kullanmaya bile başlamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: