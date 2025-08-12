Giriş
    Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor

    Anthropic’in Claude sohbet robotu, artık geçmiş sohbetlerinizi isteğe bağlı olarak hatırlayabiliyor. Böylece projelerinize kaldığınız yerden kesintisiz devam etmeniz mümkün hale geliyor.

    Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bu yarışta öne çıkan oyunculardan Anthropic, Claude adlı sohbet robotuna uzunca bir süredir beklenen yeni bir özelliği ekledi: geçmiş konuşmaları hatırlayabilme. Ancak bu özellik, yalnızca siz istediğinizde çalışacak.

    Claude artık hatırlıyor

    Anthropic, kullanıma sunduğu bu yeni özellikle Claude’un artık önceki konuşmalarınızı kaydedip gerektiğinde hatırlayabileceğini duyurdu. Anthropic, özelliğin amacıyla ilgili olarak, “Artık çalışmalarınızı asla kaybetmeyeceksiniz. Claude artık geçmiş sohbetlerinizi hatırlıyor, böylece projelerinize sorunsuz bir şekilde devam edebilir, önceki tartışmalara başvurabilir ve her seferinde sıfırdan başlamadan fikirlerinizi geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

    Anthropic Claude artık geçmiş konuşmaları hatırlayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik hem web, hem masaüstü hem de mobil platformlarda çalışıyor. Kullanıcılar farklı projeler ve çalışma alanları arasında da ayrım yapabiliyor. Şimdilik yalnızca Claude’un Max, Team ve Enterprise abonelik paketlerinde aktif olan bu fonksiyon, “Profil” altındaki “Ayarlar” menüsünde “Sohbetleri ara ve referans al” seçeneği açılarak kullanılabiliyor. Şirket, diğer aboneliklerde de kısa sürede erişimin mümkün olacağını belirtti.

    ChatGPT’den farklı

    Claude’un hafıza özelliği ile ChatGPT’nin hafıza özelliğinden biraz farklı.  Claude’un çözümü, ChatGPT’de bulunan kalıcı hafıza özelliği gibi otomatik olarak kullanıcı profilinizi oluşturup sürekli öğrenen bir sistem değil. Yani, sadece siz istediğiniz zaman geçmiş sohbetlerinize erişim sağlıyor ve onlardan referans alıyor.

    Anthropic ve OpenAI uzun süredir yapay zeka alanında birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Her iki şirket de sesli modlar, daha geniş bağlam pencereleri ve farklı abonelik seviyeleri gibi yeniliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.  Bu bağlamda hafıza özellikleri, kullanıcı bağlılığını artırmanın ve sohbet botlarının “yapışkanlığını” yükseltmenin önemli bir yolu olarak görülüyor. Bu hafıza özellikleri sayesinde bazı kullanıcılar ChatGPT’yi kişisel terapist gibi kullanmaya bile başlamış durumda.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

