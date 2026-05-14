Anthropic: "Claude artık şirket kodlarının %90'ını yazıyor"

Tam Boyutta Gör Anthropic, kendi geliştirdiği model ailesi Claude ile artık şirket içi yazılım üretiminin büyük bölümünü otomatik hale getirdi. Şirketin finans direktörü Krishna Rao, Claude’un bugün Anthropic kodlarının yüzde 90’ından fazlasını yazdığını açıkladı.

Anthropic yöneticisine göre şirket, sahip olduğu sınırlı hesaplama kapasitesini yalnızca müşterilere sunmak yerine iç geliştirme süreçlerinde de kullanıyor. Bunun temel nedeni ise modellerin, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlaması.

Yazılımcıların rolü değişiyor

Şu anda Anthropic'in dahili yapay zeka sistemi, yazılım geliştirme ve finansal raporlama gibi bilgiye dayalı görevlerin yürütülmesinden sorumlu olmaya başlarken, insan çalışanlar giderek daha çok denetim, karar verme ve stratejik çalışmalara yöneliyor.

Anthropic’in ekipler içinde “ajan filoları” olarak tanımlanan çoklu yapay zeka sistemleri kullandığı ifade edilirken, çalışanların görevleri doğrudan yapmak yerine yapay zeka araçlarını yöneten kişilere dönüştüğü vurgulandı. Rao’ya göre bu dönüşüm, çalışanların veri toplama ve raporlama gibi süreçlere daha az zaman ayırmasını sağlarken stratejik karar alma süreçlerine daha fazla odaklanmalarına imkan tanıyor. Şirket, Claude’u yalnızca bir yazılım geliştirme aracı değil, aynı zamanda kurum genelinde kullanılan bir “sanal iş arkadaşı” olarak konumlandırıyor.

Yapay zekanın beyaz yakalı çalışanların yerini alıp almayacağı veya çalışan verimliliğini daha da artırıp artırmayacağı, ekonomistler ve şirket yöneticileri arasında tartışılan önemli bir konu olmaya devam ediyor. Kimileri otomasyonun, yeni işlerin yaratılmasından daha hızlı bir şekilde işlerin ortadan kaybolmasına yol açabileceğini savunurken, diğerleri artan verimliliğin aslında daha fazla iş talebi yaratabileceğine inanıyor. Rao, iş talebi devam ettiği sürece şirketlerin yapay zeka nedeniyle işe alımları durdurmayacağına inanıyor.

Şirketin gelirleri katlanıyor

Podcast sırasında Anthropic’in finansal performansına dair dikkat çekici bilgiler de paylaşıldı. Rao, şirketin 2026 yılına yaklaşık 9 milyar dolarlık yıllık gelir seviyesiyle girdiğini, ilk çeyrek sonunda ise bu rakamın 30 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Şirketin büyümesinde en önemli rolü oynayan ürünlerden biri olan Claude Code’un, halka açık lansmanından sonraki altı ay içinde yıllık 1 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kurumsal aboneliklerin ise 2026 başından bu yana dört kat arttığı ifade edildi.

