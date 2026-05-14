Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic: "Claude artık şirket kodlarının %90'ını yazıyor"

    Anthropic, kendi geliştirdiği model ailesi Claude ile artık şirket içi yazılım üretiminin büyük bölümünü otomatik hale getirdiğini açıkladı.                    

    Anthropic: 'Claude artık şirket kodlarının %90'ını yazıyor' Tam Boyutta Gör
    Anthropic, kendi geliştirdiği model ailesi Claude ile artık şirket içi yazılım üretiminin büyük bölümünü otomatik hale getirdi. Şirketin finans direktörü Krishna Rao, Claude’un bugün Anthropic kodlarının yüzde 90’ından fazlasını yazdığını açıkladı.

    Anthropic yöneticisine göre şirket, sahip olduğu sınırlı hesaplama kapasitesini yalnızca müşterilere sunmak yerine iç geliştirme süreçlerinde de kullanıyor. Bunun temel nedeni ise modellerin, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlaması.

    Yazılımcıların rolü değişiyor

    Şu anda Anthropic'in dahili yapay zeka sistemi, yazılım geliştirme ve finansal raporlama gibi bilgiye dayalı görevlerin yürütülmesinden sorumlu olmaya başlarken, insan çalışanlar giderek daha çok denetim, karar verme ve stratejik çalışmalara yöneliyor.

    Anthropic’in ekipler içinde “ajan filoları” olarak tanımlanan çoklu yapay zeka sistemleri kullandığı ifade edilirken, çalışanların görevleri doğrudan yapmak yerine yapay zeka araçlarını yöneten kişilere dönüştüğü vurgulandı. Rao’ya göre bu dönüşüm, çalışanların veri toplama ve raporlama gibi süreçlere daha az zaman ayırmasını sağlarken stratejik karar alma süreçlerine daha fazla odaklanmalarına imkan tanıyor. Şirket, Claude’u yalnızca bir yazılım geliştirme aracı değil, aynı zamanda kurum genelinde kullanılan bir “sanal iş arkadaşı” olarak konumlandırıyor.

    Yapay zekanın beyaz yakalı çalışanların yerini alıp almayacağı veya çalışan verimliliğini daha da artırıp artırmayacağı, ekonomistler ve şirket yöneticileri arasında tartışılan önemli bir konu olmaya devam ediyor. Kimileri otomasyonun, yeni işlerin yaratılmasından daha hızlı bir şekilde işlerin ortadan kaybolmasına yol açabileceğini savunurken, diğerleri artan verimliliğin aslında daha fazla iş talebi yaratabileceğine inanıyor. Rao, iş talebi devam ettiği sürece şirketlerin yapay zeka nedeniyle işe alımları durdurmayacağına inanıyor.

    Şirketin gelirleri katlanıyor

    Podcast sırasında Anthropic’in finansal performansına dair dikkat çekici bilgiler de paylaşıldı. Rao, şirketin 2026 yılına yaklaşık 9 milyar dolarlık yıllık gelir seviyesiyle girdiğini, ilk çeyrek sonunda ise bu rakamın 30 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

    Şirketin büyümesinde en önemli rolü oynayan ürünlerden biri olan Claude Code’un, halka açık lansmanından sonraki altı ay içinde yıllık 1 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Kurumsal aboneliklerin ise 2026 başından bu yana dört kat arttığı ifade edildi.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/950/405.htm https://www.perplexity.ai/discover/tech/anthropic-cfo-says-claude-now-pdNF8wxWQyuZwqvzIHgheg
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    teknik direktör nasıl olunur fuzul ev teslimat süreci taigo yakıt tüketimi yorumları efişinado ne demek zoretanin saç döker mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum