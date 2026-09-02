Anthropic Claude Fable 5.1’i tanıttı: Sadece daha akıllı değil, daha da ucuz

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Tam Boyutta Gör Anthropic, Claude Fable 5.1 ve Claude Mythos 5.1 modellerini duyurdu. Şirket, yeni modellerin kodlama ve bilgi işlerinde daha yüksek performans sunduğunu, Fable 5.1’in ise özellikle yoğun kullanımlarda önceki sürüme göre daha düşük maliyetle çalıştığını açıkladı.

Maliyet düşük, performans yüksek

Anthropic’e göre Claude Fable 5.1, Fable 5’e kıyasla tipik kullanımlarda yaklaşık yüzde 25 daha düşük maliyetle çalışacak. Karmaşık kodlama süreçleri ve uzun süre çalışan yapay zeka ajanları gibi yoğun agentic iş yüklerinde ise tasarruf oranı yüzde 45’e kadar çıkabilecek.

Bu düşüşün temel nedeni, modelin daha önce işleyip sakladığı bağlamı yeniden kullanmasını sağlayan önbellek okuma fiyatlarının yüzde 75 oranında azaltılması. Bu işlemin maliyeti artık 1 milyon token başına 0,25 dolar olacak.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında Fable 5.1’in fiyatlandırması Fable 5 ile aynı kalıyor. Girdi tokenlarının 1 milyonu 10 dolar, çıktı tokenlarının 1 milyonu ise 50 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

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Anthropic, yeni modelin yalnızca daha ucuza çalışmadığını, aynı zamanda kodlama, bilgi işleme ve uzun süreli problem çözme görevlerinde Fable 5'in üzerine çıktığını belirtiyor. Düşük veya orta düzey çaba ayarlarında Fable 5.1, daha düşük maliyetle Fable 5'e benzer veya daha iyi sonuçlar verebiliyor.

Nadir bir sistem çökmesinin nedenini buldu

Anthropic, Fable 5.1'in karmaşık yazılım sorunlarının yalnızca yüzeysel belirtilerini düzeltmek yerine temel nedenlerini bulabildiğini söylüyor. Şirketin yatırım firması Millennium ile gerçekleştirdiği testte model, firmanın dahili sistemlerinde meydana gelen nadir bir çökme sorununun kaynağını tespit etti. Millennium mühendislerinin ve daha önce kullanılan diğer yapay zeka modellerinin yıllarca açıklayamadığı problemin nedenini Fable 5.1'in ortaya çıkardığı belirtildi.

Anthropic, Fable 5.1’in güvenlik sistemlerini de geliştirdi. Şirket, modelin zararsız içerikleri riskli olarak değerlendirmesinden kaynaklanan gereksiz engellemeleri azaltmayı hedefliyor.

Özellikle siber güvenlik alanında yeni sistemin, önceki modele göre yüzde 60 daha az gereksiz uyarı verdiği belirtiliyor. Fable 5.1 artık yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılabilecek. Ancak model, tespit ettiği açıkları kullanmaya yönelik kodlar oluşturamayacak.

Güvenlik seviyeleri farklı

Tam Boyutta Gör Anthropic'in açıklamasına göre Fable 5.1 ve Mythos 5.1 aslında aynı temel modeli kullanıyor. İki sürüm arasındaki temel fark ise güvenlik önlemlerinin seviyesinde.

Fable 5.1 genel kullanıma açıkken Mythos 5.1 yalnızca güvenilir erişim programlarına dahil olan kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Mythos 5.1'in güvenlik ayarları özellikle siber güvenlik ve yaşam bilimleri alanlarında daha ileri düzey çalışmaları desteklemek üzere tasarlanmış durumda. Mythos 5.1 şu anda yalnızca belirli ABD kuruluşlarına açık.

Bu arada Anthropic'in yeni modellerle birlikte ele aldığı bir diğer konu veri saklama politikası oldu. Şirket, Enterprise Frontier Safeguards (EFS) adı verilen yeni sistemle kurumsal müşterilere sıfır veri saklama politikasına eşdeğer bir gizlilik seviyesi sunacağını açıkladı. EFS kapsamında veriler Anthropic'in altyapısında değil, tamamen müşterinin kontrolündeki bulut altyapısında tutulacak.

Claude Fable 5.1 bugün tüm platformlarda erişime açılmış durumda. Model Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure dahil olmak üzere farklı platformlarda kullanılabiliyor. Geliştiriciler ise Claude API üzerinden claude-fable-5-1 modeline erişebiliyor.

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