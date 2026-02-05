Giriş
    Anthropic, Claude için kararını açıkladı: Reklam olmayacak

    Anthropic, Claude yapay zeka asistanında reklamlara yer vermeyeceğini açıkladı. Şirket, sponsorlu içerik ve yönlendirmeleri reddederek gelirini abonelik ve kurumsal anlaşmalardan sağlayacak.

    Anthropic, Claude için kararını açıkladı: Reklam olmayacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka alanındaki rekabet kızışırken OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic, önemli bir stratejik karar aldığını duyurdu. Şirket, Claude adlı yapay zeka asistanında reklamlara yer verilmeyeceğini resmen açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay OpenAI, ücretsiz ve Go kullanıcılarına reklamlar sunmayı planladığını duyurmuştu.

    Claude’da reklam olmayacak

    Anthropic tarafından yapılan açıklamaya göre Claude kullanıcıları sohbet ekranlarında sponsorlu bağlantılar, reklam etiketli içerikler ya da üçüncü taraf ürün yerleştirmeleriyle karşılaşmayacak. Aynı zamanda, Claude’un verdiği yanıtlar reklamverenlerin etkisi altında şekillenmeyecek ve herhangi bir ticari çıkar doğrultusunda yönlendirilmeyecek.

    Şirket, blog yazısında “İnternet kullanma alışkanlıklarımız, ürünlerin reklam içermesinin kaçınılmaz olduğu düşüncesini kanıksamamıza yol açtı. Oysa bir defteri açtığınızda, kaliteli bir el aletini tuttuğunuzda veya tertemiz bir kara tahtanın başına geçtiğinizde etrafta reklam görmezsiniz. Claude'un da böyle olması gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Gelir modeli işletmelere ve aboneliklere dayanacak

    Reklamdan uzak durma kararı aynı zamanda Anthropic’in gelir stratejisini de netleştiriyor. Şirket, Claude’dan elde edilen gelirin büyük bölümünü kurumsal anlaşmalar, geliştiricilere yönelik çözümler ve ücretli abonelikler üzerinden sağlamayı planlıyor. Bireysel kullanıcılar için ücretsiz erişimi genişletmek adına ise daha küçük ölçekli yapay zeka modelleri geliştirilmesi ve talep oluşması halinde daha düşük maliyetli abonelik katmanlarının sunulması gündemde.

    Anthropic, “reklamsızlık” duruşu sadece bir politika değişikliği olarak sunulmuyor. Aynı zamanda bu duruşun reklamı da yapılıyor. Şirket, “reklamsız Claude” temasını merkeze alan yeni reklam filmleri hazırladı. Bu reklamların bazılarının Super Bowl sırasında yayınlanması planlanıyor.

    İki farklı duruş

    Anthropic’in yaklaşımı, kullanıcı deneyimi ve etik ilkeler açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak sürdürülebilirlik sorunları ve gelişmiş modellerin yalnızca ücretli aboneliklerle erişilebilir olması gibi riskler de beraberinde gelebilir.

    Buna karşılık OpenAI, kısa süre önce ChatGPT’nin ücretsiz ve Go abonelik planlarında reklamlara yer vermeyi planladığını açıklamış, kullanıcı verilerinin reklamverenlere satılmayacağını ve yapay zeka yanıtlarının reklamlardan bağımsız kalacağını özellikle vurgulamıştı. Öte yandan, ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise planlarının reklamsız kalacağı da belirtilmiş durumda. Bu yönüyle OpenAI’ın reklam destekli modeli, daha geniş bir küresel kullanıcı kitlesine erişim sağlama potansiyeli taşıyan, dengeli bir yol olarak görülüyor.

