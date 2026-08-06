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    Anthropic, Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek

    Anthropic, Claude yapay zeka modelleri için kendi özel çiplerini geliştirecek kurum içi çip ekibini resmen kurdu. Yeni yaklaşım, modellerin daha verimli ve hızlı çalışmasını amaçlıyor.

    Anthropic, Claude için kendi yapay zeka çipini geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki rekabet hız kesmeden devam ederken Anthropic kendi yapay zeka çiplerini geliştirmek için şirket içinde özel bir ekip kurduğunu resmen doğruladı. Claude modellerine güç verecek özel çip çözümleri üzerinde çalışacak şirket, artan işlem gücü ihtiyacını daha verimli şekilde karşılamayı hedefliyor.

    Çoklu çip stratejisi devam edecek

    Anthropic, özel çip geliştirme çalışmalarına rağmen mevcut altyapısını tamamen değiştirmeyecek. Şirket, "çoklu çip stratejisini" sürdüreceğini ve ölçeklenme sürecinde Amazon Web Services (AWS), Google, Nvidia ve AMD donanımlarının merkezi rol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

    Öte yandan şirketin kendi çipini geliştireceğine dair söylentiler birkaç ay öncesine kadar uzanıyor. Hatta geçtiğimiz ay şirketin olası üretim ortağı olarak Samsung ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirilmişti. Öte yandan şirket çiplerin ne zaman hazır olacağına veya üretimin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

    Kendi çipini geliştirmek neden önemli?

    Gelişmiş bir yapay zeka çipini sıfırdan tasarlamak sektör kaynaklarına göre yaklaşık 500 milyon dolara mal olabiliyor. Süreç, uzman mühendis kadrolarının oluşturulmasını ve üretim sırasında hata oranını en aza indirecek kapsamlı doğrulama çalışmalarını gerektiriyor.

    Buna karşın özel çip geliştirmek, yapay zeka şirketlerine modellerine uygun donanım tasarlama imkanı sunarken Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltma avantajı da sağlıyor. Yapay zeka hızlandırıcıları pazarında Nvidia'nın baskın konumu nedeniyle birçok şirket alternatif çözümler geliştirmeye yöneliyor.

    Hatırlanacağı üzere OpenAI, haziran ayında Broadcom iş birliğiyle geliştirdiği Jalapeno kod adlı özel yapay zeka çipini tanıtmıştı. Meta'nın da yeni nesil yapay zeka çipini eylül ayında üretime almayı planladığı belirtiliyor. Fransız yapay zeka girişimi Mistral da kendi silikon çözümleri geliştirecek.

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