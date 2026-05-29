Anthropic, Claude Opus 4.8’i yayınladı: İşte yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Anthropic, yapay zekâ modeli Claude Opus 4.8’i resmi olarak kullanıma sundu. Şirketin önceki sürümü olan Opus 4.7 üzerine inşa edilen yeni model, özellikle kodlama, mantıksal çıkarım ve ajan tabanlı görevlerde performans iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcıların modelin bir göreve ne kadar işlem gücü ve zaman ayıracağını belirleyebilmesini sağlayan çaba kontrolü sistemi de devreye alındı. Aynı zamanda Claude Code tarafında tanıtılan dinamik iş akışları özelliği, yüz binlerce satırlık kod üzerinde paralel işlem yapılabilmesine imkân tanıyor.

Gemini’de yeni dönem: Google kullanım limitlerini revize etti 4 sa. önce eklendi

Anthropic’in açıklamasına göre Claude Opus 4.8, yalnızca hız veya ham işlem kapasitesi üzerine odaklanmıyor. Şirket, modelin özellikle güvenilirlik, hata farkındalığı ve kullanıcıyla iş birliği kurma konularında geliştirmeler içerdiğini belirtiyor. İlk test kullanıcılarının geri bildirimleri de bu yaklaşımı destekliyor. Yeni modelin, belirsiz sonuçları daha sık işaretlediği ve doğrulanmamış çıkarımlarda bulunma eğiliminin önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor.

Claude Opus 4.8 ile gelen dinamik iş akışları dikkat çekiyor

Claude Opus 4.8’in en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Claude Code platformuna eklenen dinamik iş akışları sistemi oldu. Bu özellik, yapay zekâ modelinin büyük ölçekli görevleri tek bir oturum içerisinde planlayıp yönetebilmesine olanak tanıyor. Geleneksel yapay zekâ sistemleri çoğunlukla tek bir görev zinciri üzerinde ilerlerken, yeni yapı aynı anda yüzlerce paralel alt görevin yürütülmesini mümkün hâle getiriyor.

Anthropic’in verdiği örneklerden biri, mevcut test altyapısını kullanarak yüz binlerce satırlık bir kod tabanında baştan sona geçiş yapılabilmesi oldu. Model, yalnızca kod üretmekle kalmıyor; aynı zamanda oluşturduğu çıktıları doğrulayıp kullanıcıya geri bildirim de sağlayabiliyor. Şirketin bu özelliği şimdilik Enterprise, Team ve Max planlarında sunması da hedef kitlenin daha çok profesyonel kullanıcılar olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sürümle birlikte kullanıma açılan çaba kontrolü özelliği ise yapay zekâ modellerinin çalışma mantığına daha doğrudan müdahale edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar artık Claude’un bir yanıt oluştururken ne kadar derin analiz yapacağını belirleyebiliyor. Daha düşük çaba seviyelerinde model daha hızlı yanıt verirken, yüksek seviyelerde daha fazla token kullanarak daha ayrıntılı değerlendirmeler yapıyor.

Şirket ayrıca Claude Opus 4.8’in güvenlik ve uyum testlerinden geçtiğini de vurguluyor. Anthropic’in paylaştığı değerlendirme sonuçlarına göre modelin aldatıcı veya kötüye kullanıma açık davranış oranları önceki sürüme kıyasla düşürülmüş durumda. Özellikle yapay zekâ modellerinin yanlış bilgileri kendinden emin bir şekilde sunması uzun süredir sektörün temel sorunlarından biri olarak görülüyor. Opus 4.8’in, yazdığı kodlarda hata bırakma ihtimalinin selefine göre yaklaşık dört kat daha düşük olduğu belirtiliyor.

Anthropic’in gelecek planları da dikkat çekici mesajlar içeriyor. Şirket, Opus serisinin üzerinde konumlanacak yeni bir model sınıfı üzerinde çalıştığını doğruladı. Glasswing Projesi kapsamında test edilen Claude Mythos Preview modeli, özellikle siber güvenlik alanında değerlendiriliyor. Daha yüksek yetenek seviyelerine sahip bu modellerin, kamuya açılmadan önce daha güçlü güvenlik katmanları gerektirdiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic, Claude Opus 4.8’i yayınladı: İşte yeni özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: