Anthropic, Claude Sonnet 4.5’i “en iyi kodlama modeli” olarak çıkardı

Claude Sonnet 4.5, hem Claude API üzerinden hem de Claude sohbet botunda kullanılabilecek. Geliştiriciler için fiyatlandırma bir önceki model Claude Sonnet 4 ile aynı: milyon girdi tokeni başına 3 dolar (yaklaşık 750.000 kelime veya “Yüzüklerin Efendisi” serisinden daha fazla) ve milyon çıktı tokeni başına 15 dolar.
Anthropic, Claude Sonnet 4.5’in önceki modellere kıyasla daha uyumlu ve güvenilir olduğunu, yalakalık ve yanıltıcı davranış oranlarının azaltıldığını belirtiyor. Yeni modelin tanıtımıyla birlikte Anthropic, geliştiricilerin kendi ajanlarını oluşturmasına imkan veren Claude Agent SDK’yı da kullanıma sundu.
Anthropic ayrıca, Max aboneleri için “Imagine with Claude” adlı geçici bir araştırma önizlemesi yayınlıyor. Bu önizleme, AI modelinin yazılımı anında oluşturduğunu gösteriyor. Şirket, modelin önceden belirlenmiş işlevsellik veya önceden yazılmış kod olmadan kullanıcı isteklerine gerçek zamanlı olarak yanıt vereceğini söylüyor.
