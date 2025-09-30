Giriş
    Anthropic, Claude Sonnet 4.5’i “en iyi kodlama modeli” olarak çıkardı

    Anthropic, üretim seviyesinde uygulamalar geliştirebilen yeni AI modeli Claude Sonnet 4.5’i tanıttı. Model, kodlama performansında öne çıkıyor ve geliştiricilere API üzerinden sunuluyor.

    Anthropic Claude Sonnet 4.5 çıktı: En iyi kodlama modeli Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında hızla yükselen şirketlerden Anthropic, kodlama performansını bir üst seviyeye taşıdığı belirtilen yeni modeli Claude Sonnet 4.5’i duyurdu. Şirket, yeni modelin yalnızca prototipler üretmekle kalmayıp “üretime hazır” uygulamalar geliştirebildiğini vurguluyor. Firma, Sonnet 4.5'in dünyadaki en iyi kodlama modeli olduğunu ve özellikle karmaşık aracılar oluşturmak için uygun olduğunu iddia ediyor.

    Performans arttı, fiyat değişmedi

    Claude Sonnet 4.5, hem Claude API üzerinden hem de Claude sohbet botunda kullanılabilecek. Geliştiriciler için fiyatlandırma bir önceki model Claude Sonnet 4 ile aynı: milyon girdi tokeni başına 3 dolar (yaklaşık 750.000 kelime veya “Yüzüklerin Efendisi” serisinden daha fazla) ve milyon çıktı tokeni başına 15 dolar.

    Anthropic Claude Sonnet 4.5 çıktı: En iyi kodlama modeli Tam Boyutta Gör
    Anthropic’in yapay zeka modelleri, özellikle yazılım geliştirme görevlerindeki güçlü performansları sayesinde geliştiriciler ve işletmeler arasında popülerlik kazandı. Raporlara göre Apple ve Meta, Claude modellerini dahili olarak kullanıyor. Ayrıca Anthropic, Cursor, Windsurf ve Replit gibi uygulamalarda API erişimi satarak önemli bir iş hacmi oluşturdu. Ancak yakın zamanda OpenAI’ın GPT-5 modelinin çıkmasıyla performansta geriye düşmeye başlamıştı.
    Anthropic Claude Sonnet 4.5 çıktı: En iyi kodlama modeli Tam Boyutta Gör
    Anthropic, Claude Sonnet 4.5’in SWE-Bench Verified dahil olmak üzere birçok kodlama kıyaslamasında sektör lideri performans sunduğunu belirtiyor. Erken dönem denemelerde bazı kurumsal müşterilerle yapılan testlerde, modelin yalnızca bir uygulama geliştirmekle kalmayıp veritabanı servislerini kurduğu, alan adı satın aldığı ve ürünün güvenliğini sağlamak için SOC 2 denetimi gerçekleştirdiği de gözlemlenmiş.

    Anthropic, Claude Sonnet 4.5’in önceki modellere kıyasla daha uyumlu ve güvenilir olduğunu, yalakalık ve yanıltıcı davranış oranlarının azaltıldığını belirtiyor. Yeni modelin tanıtımıyla birlikte Anthropic, geliştiricilerin kendi ajanlarını oluşturmasına imkan veren Claude Agent SDK’yı da kullanıma sundu.

    Anthropic ayrıca, Max aboneleri için “Imagine with Claude” adlı geçici bir araştırma önizlemesi yayınlıyor. Bu önizleme, AI modelinin yazılımı anında oluşturduğunu gösteriyor. Şirket, modelin önceden belirlenmiş işlevsellik veya önceden yazılmış kod olmadan kullanıcı isteklerine gerçek zamanlı olarak yanıt vereceğini söylüyor.

