Anthropic, gelirlerini bir yılda yüzde 1200 artırdı: Büyük bir “ama” var

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka devi Anthropic, dokuz aylık gelirini rekor kırarak 33 milyar dolara çıkardı. Ancak şirket, aynı dönemde 104 milyar dolar net zarar duyurdu. Hızla yükselen bilgi işlem harcamaları ve 895 milyar doları bulan dev altyapı taahhütleri, artan gelire rağmen maliyet baskısının ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, halka arz öncesinde altyapı yükünün sektörü zorladığını gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Anthropic, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu güncellenmiş halka arz başvurusunda 2026’nın ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka şirketi, 30 Eylül’de sona eren dokuz aylık dönemde 33,24 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1.200 artış anlamına geliyor.

Anthropic, özellikle kurumsal taraftan ciddi bir gelir desteği alıyor ama aynı dönemdeki net zarar da 104 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu zararın büyük bölümünün finansal varlıklarının değerindeki değişimlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Anthropic, 2025’in aynı döneminde 25,1 milyar dolar net zarar açıklamıştı.

Üçüncü çeyrekte gelir artışı yavaşladı

Anthropic, 2026’nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde etti. Böylece şirketin çeyreklik geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1.127 arttı. Bununla birlikte gelir artışının çeyrekten çeyreğe yavaşladığı görüldü. İkinci çeyrekte yüzde 144, ilk çeyrekte ise yüzde 132 olan çeyreklik gelir artışı üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 47’ye geriledi. Şirketin üçüncü çeyrekteki net zararı ise 23,29 milyar dolar olarak kaydedildi.

Anthropic, geçen hafta halka arz sürecinde önemli bir adım olan ilk izahnamesini yayımlamıştı. Ancak ilk S-1 başvurusu yalnızca yılın ilk yarısına ait finansal verileri içeriyordu. Güncellenen başvuru, yatırımcılara şirketin mali durumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sunuyor.

895 milyar dolar harcanacak

Anthropic’in güncellenmiş başvurusunda dikkat çeken en önemli kalemlerden biri ise gelecekteki altyapı harcamalarına ilişkin taahhütler oldu. Şirket, toplam 895,4 milyar dolar tutarında satın alma taahhüdü ve kira anlaşması yaptığını bildirdi. Bu tutarın neredeyse tamamı bilgi işlem kapasitesi ve altyapıyla ilgili.

Şirketin bilgi işlem ve altyapı giderleri de hızla yükseliyor. Anthropic’in bu kalemlerdeki harcamaları, 30 Eylül’de sona eren dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 329 artarak 14,4 milyar dolar yükseldi.

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Anthropic, başvurusunda bilgi işlem ve altyapı kapasitesi büyüdükçe bu alanlardaki giderlerinin de arttığını belirtti.

Bu oldukça ilginç ve sektör açısından olumsuz bir durum. Daha fazla gelir üretmek için daha fazla aboneye erişmek gerekiyor. Ama daha fazla abone aynı zamanda daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Daha fazla işlem gücü daha gelişmiş modeller anlamına gelse de aynı zamanda yeni bir maliyet anlamına da geliyor. Bu, mevcut AI çağının halen ölçeklenmeye dayandığını gösteriyor.

Bu maliyetlerin ne kadar büyük olduğunu dev şirketlere baktığımızda görüyoruz. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta, finansal sonuçlarında yapay zeka yatırımlarının nakit akışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu devler arasında sadece Microsoft, negatif nakit akışı bildirmedi. Dolayısıyla yaklaşan Anthropic halka arzının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların finansmanına ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geldiğini söyleyebiliriz.

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Anthropic, gelirlerini bir yılda yüzde 1200 artırdı

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