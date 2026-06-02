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    Yapay zekâ devi Anthropic borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı

    Yaklaşık 965 milyar dolar değerlemeye ulaşan Anthropic, halka arz yolunda ilk resmi adımı attı. Şirketin başvurusu, teknoloji dünyasının en büyük IPO'larından birinin habercisi.

    Anthropic halka arz için ilk resmi adımı attı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızı Anthropic, bu hafta başında 965 milyar dolar değerlemeye ulaşarak OpenAI'ı bile geride bıraktı. Bu haber çıktığı dönemde şirketin çok yakında halka arz edilebileceği belirtiliyordu. Bunun için uzun süre beklememiz gerekmedi. Anthropic bugün halka arz süreci için ilk resmi adımı attı. Böylece bir yapay zekâ devinin daha borsaya açılması için süreç başlamış oldu.

    Anthropic, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) halka arz sürecini başlatmak için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Şirket taslak kayıt belgesini gizli başvuru yöntemiyle sunduğu için halka arzla ilgili pek çok kritik detay henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

    Bugüne Kadarki En Büyük Halka Arzlardan Biri Olabilir

    Anthropic'in halka arzı gerçekleştiğinde teknoloji sektörünün gördüğü en büyük halka arzlardan biri olabilir. Eğer bu hafta başında belirlenen 965 milyar dolarlık değerleme korunursa Anthropic, tarihin en değerli halka arzlarından birine imza atar ki IPO (halka arz) sürecinde bu değerin üzerine çıkılması da pekâlâ mümkün.

    Son dönemde OpenAI ve Anthropic arasındaki yarış yalnızca yapay zekâ modellerinin performansı üzerinden değil, şirketlerin ekonomik gücü ve yatırımcı ilgisi üzerinden de şekilleniyor. Anthropic'in Claude'u ChatGPT kadar popüler olmasa da, teknolojilerini gelire dönüştürme konusunda çok daha başarılı bir modele sahip olması yatırımcıları memnun ediyor.

    Şimdi Anthropic'in halka arz sürecini başlatması, OpenAI üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Çünkü uzun süredir OpenAI'ın da benzer bir adım atabileceği konuşuluyor.

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