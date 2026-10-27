Anthropic halka arz için başvurdu: Değerlemesi 2 trilyon dolara ulaşabilir

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Yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) S-1 başvurusunu sundu. Şirketin Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arzın kasım ayı ortasında gerçekleşmesi ve şirketin değerlemesinin 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Anthropic'in hedeflediği sermaye miktarı ve hisse fiyatı henüz açıklanmadı.

Anthropic'in geliri bir yılda 13 kat arttı

Anthropic, 2026'nın ilk altı ayında 16,3 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar olan gelir, yaklaşık 13,6 kat arttı. Şirketin 2026'nın ilk yarısındaki faaliyet zararı ise 693 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2025'in aynı dönemindeki 2,1 milyar dolarlık zarara göre önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Buna karşın Anthropic'in net zararı 80,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın büyük bölümü, dönüştürülebilir borçlarla bağlantılı nakit dışı muhasebe düzeltmelerinden kaynaklandı. Şirket, gelecekte kârlılığa ulaşacağının veya kârlılığı sürdürebileceğinin garantisi olmadığını belirtti.

Anthropic'in gelirleri 30 Haziran 2026'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 1.368 artarken bilgi işlem ve altyapı giderleri de yüzde 300 yükseldi. Şirket, 2025 yılı için daha önce açıkladığı belgelerde 8 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirmişti.

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Anthropic'in kurumsal iş kolundaki büyüme de halka arz başvurusunda öne çıkan veriler arasında yer aldı. Eylül ayı sonu itibarıyla şirketin yıllık en az 100 bin dolar harcayan 11.900'den fazla müşterisi bulunuyor. Yıllık harcaması 1 milyon doları aşan müşteri sayısı 1.900'e, 10 milyon doların üzerinde harcama yapan müşteri sayısı ise yaklaşık 250'ye ulaştı.

Şirket, 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam 141,1 milyar dolar sermaye topladığını açıkladı. Aynı tarihte 112,4 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığa, 19,3 milyar dolar da kısa vadeli yatırıma sahipti.

Kurucular oy haklarının çoğunluğunu koruyacak

Anthropic'in halka arz planında şirketin yönetim yapısı da dikkat çekiyor. Yedi kurucu Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish ve Christopher Olah, Founder LLC adı altında şirketin toplam hissedar oy haklarının yüzde 50,1'ini kontrol edecek.

Anthropic, bu yapının yapay zeka güvenliğine yönelik misyonunu korumak amacıyla oluşturulduğunu belirtiyor. 2023'te kurulan Long-Term Benefit Trust ise şirketin yönetim kurulunun çoğunluğunu atama yetkisine sahip olacak.

Ancak bu model, halka açık hissedarların şirket üzerindeki etkisini sınırlayabileceği gerekçesiyle tartışılıyor. Kurucuların oy gücünün ekonomik sahiplik oranlarıyla doğrudan bağlantılı olmaması, yatırımcıların yönetim kararlarında sınırlı söz sahibi olmasına yol açabilir.

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Anthropic halka arz için resmen başvurdu

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