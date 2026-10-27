Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic halka arz için başvurdu: Değerlemesi 2 trilyon dolara ulaşabilir

    Anthropic, Nasdaq borsasına halka arz için başvurdu. Yılık ilk altı ayında 16,3 milyar dolar gelir elde eden şirketin değerlemesinin 2 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

    Anthropic halka arz için resmen başvurdu Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) S-1 başvurusunu sundu. Şirketin Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arzın kasım ayı ortasında gerçekleşmesi ve şirketin değerlemesinin 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Anthropic'in hedeflediği sermaye miktarı ve hisse fiyatı henüz açıklanmadı.

    Anthropic'in geliri bir yılda 13 kat arttı

    Anthropic, 2026'nın ilk altı ayında 16,3 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar olan gelir, yaklaşık 13,6 kat arttı. Şirketin 2026'nın ilk yarısındaki faaliyet zararı ise 693 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2025'in aynı dönemindeki 2,1 milyar dolarlık zarara göre önemli bir düşüşe işaret ediyor.

    Buna karşın Anthropic'in net zararı 80,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın büyük bölümü, dönüştürülebilir borçlarla bağlantılı nakit dışı muhasebe düzeltmelerinden kaynaklandı. Şirket, gelecekte kârlılığa ulaşacağının veya kârlılığı sürdürebileceğinin garantisi olmadığını belirtti.

    Anthropic'in gelirleri 30 Haziran 2026'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 1.368 artarken bilgi işlem ve altyapı giderleri de yüzde 300 yükseldi. Şirket, 2025 yılı için daha önce açıkladığı belgelerde 8 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirmişti.

    Anthropic'in kurumsal iş kolundaki büyüme de halka arz başvurusunda öne çıkan veriler arasında yer aldı. Eylül ayı sonu itibarıyla şirketin yıllık en az 100 bin dolar harcayan 11.900'den fazla müşterisi bulunuyor. Yıllık harcaması 1 milyon doları aşan müşteri sayısı 1.900'e, 10 milyon doların üzerinde harcama yapan müşteri sayısı ise yaklaşık 250'ye ulaştı.

    Şirket, 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam 141,1 milyar dolar sermaye topladığını açıkladı. Aynı tarihte 112,4 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığa, 19,3 milyar dolar da kısa vadeli yatırıma sahipti.

    Kurucular oy haklarının çoğunluğunu koruyacak

    Anthropic'in halka arz planında şirketin yönetim yapısı da dikkat çekiyor. Yedi kurucu Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish ve Christopher Olah, Founder LLC adı altında şirketin toplam hissedar oy haklarının yüzde 50,1'ini kontrol edecek.

    Anthropic, bu yapının yapay zeka güvenliğine yönelik misyonunu korumak amacıyla oluşturulduğunu belirtiyor. 2023'te kurulan Long-Term Benefit Trust ise şirketin yönetim kurulunun çoğunluğunu atama yetkisine sahip olacak.

    Ancak bu model, halka açık hissedarların şirket üzerindeki etkisini sınırlayabileceği gerekçesiyle tartışılıyor. Kurucuların oy gücünün ekonomik sahiplik oranlarıyla doğrudan bağlantılı olmaması, yatırımcıların yönetim kararlarında sınırlı söz sahibi olmasına yol açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli petek ısıtıcı yorumları next minix hd black 3 samuraysport güvenilir mi yurtdışı ipad ruhsatlı av tüfeği arabada taşınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 20 Pro
    Tecno Camon 20 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum