Anthropic, hisselerinin yüzde 5’ini kamu yararına ayıracak

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Tam Boyutta Gör Claude’un geliştiricisi Anthropic, şirket hisselerinin yüzde 5’ini kamu yararına faaliyetleri destekleyecek yeni bir fona tahsis edeceğini açıkladı. Şirket, bu girişimle toplumsal fayda sağlayan projelere daha büyük ölçekte ve daha esnek biçimde kaynak aktarmayı hedefliyor.

Anthropic’ten kamu yararına yeni fon

Şirket bünyesinde tamamen kendisine ait bir limited şirket olarak kurulacak fon, Anthropic’in değerlemesindeki artışa bağlı olarak ek hisse de alabilecek. Yönetim kurulunun takdirine bağlı olan düzenlemeye göre şirketin değeri, henüz açıklanmayan başlangıç seviyesinin üzerine her yüzde 50 çıktığında fona ek yüzde 2 hisse aktarılabilecek.

Anthropic, fonun kaynaklarını geleneksel sivil toplum kuruluşlarına büyük bağışlar yapmak veya belirli topluluklara doğrudan maddi destek sağlamak gibi farklı yöntemlerle kullanmayı planlıyor. Şirket, fonun yönetim yapısı, işleyişi ve ek hisse aktarımını belirleyecek değerleme eşikleri hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağını belirtiyor.

İş gücü piyasası odakta

Fonun öncelikli çalışma alanlarından biri, yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratabileceği değişimler olacak. Anthropic, daha önce bu alandaki etkileri araştırmak ve ortaya çıkabilecek sorunları ele almak amacıyla 200 milyon dolarlık kaynak ayıracağını duyurmuştu.

Şirket, yapay zekanın hızlı gelişimi nedeniyle mevcut yaklaşımların yeterli kalmayabileceğini ve daha kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor. Yeni fonun, bu tür girişimleri desteklemek için farklı yöntemler geliştirebilecek esnekliğe sahip olması hedefleniyor.

Yapay zeka yatırımlarındaki artış, iş gücü piyasasına ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok küresel şirket, yapay zeka yatırımlarının sağladığı verimlilik artışını gerekçe göstererek binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından paylaşılan araştırmalara göre yapay zeka, dünya genelindeki işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyebilir. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, gelişmiş ekonomilerde bu oranın yüzde 60'a kadar çıkabileceğini ifade etti. Yapay zekanın bazı işlerde çalışanların verimliliğini artırması, bazı görevlerin niteliğini değiştirmesi veya belirli meslekleri ortadan kaldırması bekleniyor.

Siyasi bağışlarda kullanılmayacak

Anthropic, fona ayrılan hisselerin ABD'de veya diğer ülkelerde lobi faaliyetleri ve siyasi bağışlar için kullanılmayacağını açıkladı. Yapay zeka şirketi, güvenlik odaklı yaklaşımını öne çıkarırken teknolojinin insanlık için ciddi, hatta varoluşsal riskler oluşturabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Şirketin halka arz hazırlıkları kapsamında yayımladığı izahnamede risklere ayrılan bölümün genişliği de bu yaklaşımın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Anthropic'in kamu yararına yönelik girişimi, kurucu ortakların hisselerinin yüzde 80'ini bağışlama taahhüdü ve çalışanlara yönelik bağış eşleştirme programıyla birlikte değerlendirildiğinde, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 20'sinin toplumsal amaçlara ayrılması anlamına geliyor. Bu hesaplamaya gelecekte fona aktarılabilecek ek hisseler dahil değil.

Elon Musk'tan farklı öneri

Anthropic'in yeni fon duyurusu, rakip şirket xAI'ın yöneticisi Elon Musk'ın da gündemine girdi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hisselerin bir fon aracılığıyla değerlendirilmesi yerine doğrudan halka verilmesini önerdi. Kendisinin bu şekilde yapacağını ifade etti.

Anthropic ise fonun yönetim yapısına ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı. Şirket, ilerleyen aylarda fonun nasıl yönetileceğini ve kamu yararına yönelik hedeflerde kaydedilen ilerlemenin nasıl raporlanacağını duyurmayı planlıyor. Ayrıca bu hedeflere yönelik çalışmaları ve sonuçları ortaya koyan bir kamu yararı raporu yayımlayacak.

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Anthropic, hisselerinin yüzde 5’ini kamu yararına ayıracak

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