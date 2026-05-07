Anthropic ile SpaceX arasında dev anlaşma: Uzay tabanlı AI gündemde

Claude’a 220 bin GPU’luk destek
Şirketin verdiği bilgilere göre Anthropic, bu anlaşma kapsamında 300 megawatt’ın üzerinde hesaplama kapasitesine erişim sağlayacak. Verilen bilgilere göre Colossus 1 içerisinde yaklaşık 220 bin adet Nvidia GPU bulunuyor. Bunlar arasında Nvidia’nın H100, H200 ve yeni nesil GB200 hızlandırıcıları yer alıyor.
Anthropic, elde edilen yeni kapasitenin doğrudan Claude Pro ve Claude Max abonelerine sunulan hizmetlerin performansını artıracağını ifade etti. Şirket son aylarda özellikle yoğun kullanım saatlerinde altyapı kaynaklı performans ve erişim sorunları yaşandığını kabul etmişti.
2021 yılında OpenAI’dan ayrılan bir grup yönetici ve araştırmacı tarafından kurulan Anthropic, özellikle Claude isimli yapay zeka modelleriyle tanınıyor. Şirketin son dönemde yatırımcılarla yaklaşık 900 milyar dolar değerleme üzerinden yeni yatırım görüşmeleri yürüttüğü belirtiliyor.
xAI ismi tarihe karışıyor
Öte yandan xAI tarafında da önemli bir değişim yaşanıyor. Elon Musk, kısa bir süre önce xAI markasının ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermeyeceğini duyurdu. Musk’ın açıklamasına göre şirket bundan sonra “SpaceXAI” adı altında faaliyet gösterecek. Zaten xAI, anlaşmayı duyurduğu gönderide de SpaceXAI adını kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: