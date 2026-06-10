Anthropic'in ardından OpenAI da halka arz başvurusunda bulundu

OpenAI da halka arz oluyor
Şirket, halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatlamasına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı. Ayrıca kesin bir takvim belirlenmediğini vurgulayan OpenAI, bazı stratejik adımların özel şirket statüsünde daha kolay atılabileceğini belirtti. Ancak daha önceki bilgilere göre yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değerleme hedefleniyor. Reuters’e göre şirket, eylül ayında borsaya girebilir.
Bu değerlemeye ulaşılması halinde OpenAI, son yılların en dikkat çekici teknoloji halka arzlarından birine imza atabilir. Öte yandan SpaceX ve Anthropic'in de benzer ölçekli halka arz planları olduğunu belirtelim.
Öte yandan yapay zeka şirketi Anthropic de 1 Haziran'da ABD'de gizli halka arz başvurusu yaptığını duyurdu. Şirket, bu gelişmeden sadece birkaç hafta önce tamamladığı yatırım turunda 965 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmış ve 65 milyar dolar fon toplamıştı. OpenAI’ın son değerlemesi 852 milyar dolardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.