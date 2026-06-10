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Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı halka arz süreci kapsamında gizli başvuru yaptığını açıkladı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre şirket, yapay zeka sektöründeki rakipleri Anthropic ve SpaceX'in ardından sermaye piyasalarına açılmak için hazırlıklarını hızlandırıyor.

OpenAI da halka arz oluyor

Şirket, halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatlamasına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı. Ayrıca kesin bir takvim belirlenmediğini vurgulayan OpenAI, bazı stratejik adımların özel şirket statüsünde daha kolay atılabileceğini belirtti. Ancak daha önceki bilgilere göre yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değerleme hedefleniyor. Reuters’e göre şirket, eylül ayında borsaya girebilir.

Bu değerlemeye ulaşılması halinde OpenAI, son yılların en dikkat çekici teknoloji halka arzlarından birine imza atabilir. Öte yandan SpaceX ve Anthropic'in de benzer ölçekli halka arz planları olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, halka arz yarışında ilk adımı atan şirketlerden biri oldu. Şirketin, 1,75 trilyon dolarlık değerleme üzerinden 75 milyar dolarlık halka arz hedeflediği belirtiliyor. Bu büyüklükte bir işlem gerçekleşirse, tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçecek.

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Öte yandan yapay zeka şirketi Anthropic de 1 Haziran'da ABD'de gizli halka arz başvurusu yaptığını duyurdu. Şirket, bu gelişmeden sadece birkaç hafta önce tamamladığı yatırım turunda 965 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmış ve 65 milyar dolar fon toplamıştı. OpenAI’ın son değerlemesi 852 milyar dolardı.

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Anthropic'in ardından OpenAI da halka arz başvurusunda bulundu

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