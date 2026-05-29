Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic’in değeri 965 milyar dolara ulaştı: OpenAI’ı geride bıraktı

    Anthropic, yeni yatırım turunun ardından 965 milyar dolar değerlemeye ulaşarak OpenAI’ı geride bıraktı. Şirket, artan Claude talebini karşılamak için kapasitesini büyütecek.

    Anthropic’in değeri 965 milyar dolara ulaştı: OpenAI’ı geçti Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sektöründe rekabet giderek kızışırken Claude sohbet botunun geliştiricisi Anthropic yeni yatırım turuyla yeni bir eşiği geride bıraktı. Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada 65 milyar dolarlık yeni yatırım topladığını ve yatırım sonrası değerlemesinin 965 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

    OpenAI geçildi

    Bu gelişmeyle birlikte Anthropic, Mart ayında yatırım sonrası 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan OpenAI’ı geride bırakarak yapay zeka sektöründeki en değerli şirket haline geldi. Söz konusu artış, şirketin yalnızca birkaç ay içinde kaydettiği büyümenin boyutunu da ortaya koyuyor.

    Anthropic’in değeri Şubat ayında gerçekleştirilen yatırım turunun ardından yaklaşık 380 milyar dolar seviyesindeydi. Son yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi iki katı aşan bir artış göstererek 965 milyar dolara ulaştı.

    Şirket, yaptığı açıklamada küresel kurumsal müşteriler arasında Claude’a olan ilginin hızla büyümeye devam ettiğini belirtti. Anthropic ayrıca aylıklandırılmış gelirinin bu ayın başlarında 47 milyar dolar seviyesini geçtiğini açıkladı.

    Yeni kaynak işlem gücü kapasitesi için kullanılacak

    Şirket, elde ettiği yeni finansmanı özellikle hesaplama kapasitesini artırmak, Claude’a yönelik yükselen talebi karşılamak ve ürünlerini daha büyük ölçekte sunabilmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

    Anthropic son aylarda artan kullanım nedeniyle çeşitli kapasite sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, yoğun saatlerde bazı kullanım sınırlamaları uygulamak zorunda kalırken kullanıcıları daha sakin zaman dilimlerine yönlendirmek amacıyla düşük yoğunluklu saatlerde daha fazla işlem gücü sunan teşvikler de devreye almıştı.

    Halka arz hazırlıkları gündemde

    Şirkete yakın yatırımcılar ve bankacılık kaynaklarına göre Anthropic’in özel yatırım arayışları aynı zamanda olası bir halka arz süreciyle paralel ilerliyor. Kaynaklar şirketin borsaya açılmaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtiyor.

    Anthropic’in yanı sıra OpenAI’ın da halka açık piyasalara yönelmeyi değerlendirdiği ifade ediliyor. Her iki şirketin de yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve hizmetlerini büyütmek için gerekli olan devasa işlem gücü yatırımlarını finanse edebilmek amacıyla halka arz seçeneğini masada tuttuğu aktarılıyor. Bu sürecin bazı değerlendirmelere göre bu yıl içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arsa tapulu ev alınır mı honda crv dizel mi benzinli mi garanti bonusu hesaba aktarma ocak neden kırmızı yanar komagene ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum