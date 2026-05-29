Anthropic’in değeri 965 milyar dolara ulaştı: OpenAI’ı geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sektöründe rekabet giderek kızışırken Claude sohbet botunun geliştiricisi Anthropic yeni yatırım turuyla yeni bir eşiği geride bıraktı. Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada 65 milyar dolarlık yeni yatırım topladığını ve yatırım sonrası değerlemesinin 965 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

OpenAI geçildi

Bu gelişmeyle birlikte Anthropic, Mart ayında yatırım sonrası 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan OpenAI’ı geride bırakarak yapay zeka sektöründeki en değerli şirket haline geldi. Söz konusu artış, şirketin yalnızca birkaç ay içinde kaydettiği büyümenin boyutunu da ortaya koyuyor.

Anthropic’in değeri Şubat ayında gerçekleştirilen yatırım turunun ardından yaklaşık 380 milyar dolar seviyesindeydi. Son yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi iki katı aşan bir artış göstererek 965 milyar dolara ulaştı.

Şirket, yaptığı açıklamada küresel kurumsal müşteriler arasında Claude’a olan ilginin hızla büyümeye devam ettiğini belirtti. Anthropic ayrıca aylıklandırılmış gelirinin bu ayın başlarında 47 milyar dolar seviyesini geçtiğini açıkladı.

Yeni kaynak işlem gücü kapasitesi için kullanılacak

Şirket, elde ettiği yeni finansmanı özellikle hesaplama kapasitesini artırmak, Claude’a yönelik yükselen talebi karşılamak ve ürünlerini daha büyük ölçekte sunabilmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Anthropic son aylarda artan kullanım nedeniyle çeşitli kapasite sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, yoğun saatlerde bazı kullanım sınırlamaları uygulamak zorunda kalırken kullanıcıları daha sakin zaman dilimlerine yönlendirmek amacıyla düşük yoğunluklu saatlerde daha fazla işlem gücü sunan teşvikler de devreye almıştı.

Halka arz hazırlıkları gündemde

Şirkete yakın yatırımcılar ve bankacılık kaynaklarına göre Anthropic’in özel yatırım arayışları aynı zamanda olası bir halka arz süreciyle paralel ilerliyor. Kaynaklar şirketin borsaya açılmaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Anthropic’in yanı sıra OpenAI’ın da halka açık piyasalara yönelmeyi değerlendirdiği ifade ediliyor. Her iki şirketin de yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek ve hizmetlerini büyütmek için gerekli olan devasa işlem gücü yatırımlarını finanse edebilmek amacıyla halka arz seçeneğini masada tuttuğu aktarılıyor. Bu sürecin bazı değerlendirmelere göre bu yıl içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

