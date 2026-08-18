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    Anthropic’in geliri bir yılda 7 kat arttı: 65 milyar dolara ulaştı

    Claude’un geliştiricisi Anthropic’in yıllıklandırılmış gelir hızı temmuz sonunda 65 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri bir yılda 7 kat artarken halka arz hazırlıkları da hızlanıyor.

    Anthropic’in geliri bir yılda 7 kat arttı: 65 milyar dolara ulaşt Tam Boyutta Gör

    Claude’un geliştiricisi Anthropic’in gelirleri güçlü kurumsal talebin etkisiyle hızla artıyor. Şirketin yatırımcılarla paylaştığı son verilere göre yıllıklandırılmış gelir oranı temmuz sonunda 65 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yedi katlık artışa işaret ediyor.

    Gelir tahmini 10 milyar dolardan 65 milyar dolara çıktı

    Anthropic, söz konusu veriyi hafta sonu yatırımcılarla gerçekleştirdiği bilgilendirmede paylaştı. Şirketin ikinci çeyreğe ilişkin öncü geliri ise 11,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 14 kat artış anlamına geliyor.

    Anthropic, mayıs ayında yıllıklandırılmış gelir oranının 47 milyar doları aştığını açıklamıştı. Şirketin 2025 yılının tamamındaki geliri ise yaklaşık 10 milyar dolar seviyesindeydi. Son veriler, özellikle kurumsal müşterilerden gelen talebin Anthropic’in büyümesinde önemli rol oynadığını gösteriyor.

    Şirketin en büyük rakiplerinden OpenAI’ın yıllıklandırılmış gelir oranı da kısa süre önce 40 milyar dolara ulaşmıştı. Böylece Anthropic, bu metrikte OpenAI’ın üzerinde bir seviyeye çıkmış durumda.

    Hedefte halka arz var

    Gelirdeki hızlı yükseliş, Anthropic’in halka arz hazırlıklarıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket, haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na halka arz başvurusu yapmıştı. Anthropic ayrıca potansiyel yatırımcılarla ön görüşmeler gerçekleştirmeye başladı ancak borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim henüz açıklanmadı. Şirketin mevcut değerlemesi 965 milyar dolar seviyesinde.

    Daha önceki raporlar ise halk arzın 2 trilyon dolarlık bir değerlemeyle sonuçlanabileceğini öne sürmüştü. Bu, SpaceX’in tarihi halka arzını bile geride bırakıyor. Bu aktarılan hedefin gerçekleşmesi için şirketin mevcut gelir büyüme hızını sürdürmesi gerekiyor.

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