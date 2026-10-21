Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Halka arz olacak Anthropic’in ilk 6 aydaki zararı 80 milyar doları aştı

    Anthropic’in 2026’nın ilk yarısındaki net zararı 80,7 milyar dolara ulaştı. Zararda 72 milyar dolarlık muhasebe gideri etkili olurken şirket, kasım ayında halka arz edilmeye hazırlanıyor.

    Anthropic’in ilk 6 aydaki zararı 80 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör

    Yapay zekanın öncü şirketlerinden Claude geliştiricisi Anthropic’in kasım ayında halka arz edilmesi planlanıyor. Şirket değerlemesi için 1,8 trilyon ile 2 trilyon dolar hedeflenirken ortaya çıkan zarar miktarı ise endişe verici. Reuters’ın incelediği halka arz taslağına göre Anthropic, 2026’nın ilk yarısında 80,7 milyar dolar net zarar açıkladı.

    Şirketin zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 13 milyar dolarlık seviyeden önemli ölçüde yükseldi. Ancak bu artışın büyük bölümü, şirketin günlük faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarından kaynaklanmadı.

    Zararın yaklaşık 72 milyar dolarlık kısmı, ileride Anthropic hisselerine dönüştürülebilecek tahvillerin tahmini piyasa değerindeki artıştan kaynaklandı. Şirketin değerlemesi yükseldikçe bu tahvillerin muhasebe kayıtlarındaki değeri de arttı.

    Anthropic, 2025 yılında da 42 milyar dolar net zarar açıklamıştı. Bu muhasebe giderleri hariç tutulduğunda Anthropic, 2025 yılında 4,6 milyar dolar gelir elde ederken yaklaşık 8,1 milyar dolar faaliyet zararı kaydetti.

    Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar hızla artıyor

    Anthropic’in açıkladığı rakamlar, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için gereken yüksek maliyetleri de gözler önüne seriyor. Şirket, 2026’nın ilk altı ayında bilgi işlem kapasitesi ve altyapı için yaklaşık 9 milyar dolar harcadı. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar seviyesindeydi.

    Şirketin uzun vadeli taahhütleri de önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Anthropic, önümüzdeki 10 yıl boyunca bulut hizmetleri, bilgi işlem kaynakları ve altyapı için en az 518 milyar dolar harcamayı taahhüt etti.

    Bu büyüklükteki yatırımlar, yapay zeka şirketlerinin büyüme potansiyelinin yanı sıra harcamalarının ne zaman ve ne ölçüde gelir sağlayacağı konusundaki soru işaretlerini de artırıyor. Yatırımcılar, özellikle çip ve veri merkezi yatırımlarına ayrılan büyük kaynakların yeterli finansal getiri sağlayıp sağlayamayacağını daha yakından inceliyor.

    Anthropic’in gelirleri artıyor ancak büyüme hızı yavaşlıyor

    Anthropic, 14 Ekim’de potansiyel halka arz yatırımcılarıyla yaptığı toplantıda üçüncü çeyrek gelirlerini de paylaştı. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre şirketin geliri, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 45 artarak 16,8 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte bazı yatırımcıların, üçüncü çeyrekteki çeyreklik büyüme hızının yavaşlamasından memnun olmadığı belirtiliyor.

    Anthropic’in gelir artışında öne çıkan ürünlerinden biri, yazılım geliştiricilerin kod yazmak ve uygulama oluşturmak için kullandığı Claude Code oldu. Yapay zeka destekli bu araç, şirketin ürünlerine yönelik talebin artmasına katkı sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    marş basmıyor tık sesi var salcano city fun kia cerato 1.6 crdi yorum ben bilmem eşim bilir araba markası sanalpazar kredi kartı nakite çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo
    OMIX O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum