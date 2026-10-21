Halka arz olacak Anthropic’in ilk 6 aydaki zararı 80 milyar doları aştı

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Yapay zekanın öncü şirketlerinden Claude geliştiricisi Anthropic’in kasım ayında halka arz edilmesi planlanıyor. Şirket değerlemesi için 1,8 trilyon ile 2 trilyon dolar hedeflenirken ortaya çıkan zarar miktarı ise endişe verici. Reuters’ın incelediği halka arz taslağına göre Anthropic, 2026’nın ilk yarısında 80,7 milyar dolar net zarar açıkladı.

Şirketin zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 13 milyar dolarlık seviyeden önemli ölçüde yükseldi. Ancak bu artışın büyük bölümü, şirketin günlük faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarından kaynaklanmadı.

Zararın yaklaşık 72 milyar dolarlık kısmı, ileride Anthropic hisselerine dönüştürülebilecek tahvillerin tahmini piyasa değerindeki artıştan kaynaklandı. Şirketin değerlemesi yükseldikçe bu tahvillerin muhasebe kayıtlarındaki değeri de arttı.

Anthropic, 2025 yılında da 42 milyar dolar net zarar açıklamıştı. Bu muhasebe giderleri hariç tutulduğunda Anthropic, 2025 yılında 4,6 milyar dolar gelir elde ederken yaklaşık 8,1 milyar dolar faaliyet zararı kaydetti.

Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar hızla artıyor

Anthropic’in açıkladığı rakamlar, gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmek için gereken yüksek maliyetleri de gözler önüne seriyor. Şirket, 2026’nın ilk altı ayında bilgi işlem kapasitesi ve altyapı için yaklaşık 9 milyar dolar harcadı. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin uzun vadeli taahhütleri de önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Anthropic, önümüzdeki 10 yıl boyunca bulut hizmetleri, bilgi işlem kaynakları ve altyapı için en az 518 milyar dolar harcamayı taahhüt etti.

Anthropic'ten 45 milyar dolarlık yeni veri merkezi hamlesi 1 gün önce eklendi

Bu büyüklükteki yatırımlar, yapay zeka şirketlerinin büyüme potansiyelinin yanı sıra harcamalarının ne zaman ve ne ölçüde gelir sağlayacağı konusundaki soru işaretlerini de artırıyor. Yatırımcılar, özellikle çip ve veri merkezi yatırımlarına ayrılan büyük kaynakların yeterli finansal getiri sağlayıp sağlayamayacağını daha yakından inceliyor.

Anthropic’in gelirleri artıyor ancak büyüme hızı yavaşlıyor

Anthropic, 14 Ekim’de potansiyel halka arz yatırımcılarıyla yaptığı toplantıda üçüncü çeyrek gelirlerini de paylaştı. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre şirketin geliri, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 45 artarak 16,8 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte bazı yatırımcıların, üçüncü çeyrekteki çeyreklik büyüme hızının yavaşlamasından memnun olmadığı belirtiliyor.

Anthropic’in gelir artışında öne çıkan ürünlerinden biri, yazılım geliştiricilerin kod yazmak ve uygulama oluşturmak için kullandığı Claude Code oldu. Yapay zeka destekli bu araç, şirketin ürünlerine yönelik talebin artmasına katkı sağlıyor.

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Anthropic’in ilk 6 aydaki zararı 80 milyar doları aştı

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