Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic’in korkutan yapay zekası Mythos’u ABD kurumları kullanacak

    Beyaz Saray’ın, Anthropic’in gelişmiş yapay zeka modeli Mythos’u federal kurumlara sunmayı planladığı bildirildi. Modelin siber güvenlikte güçlü ama riskli bir araç olduğu belirtiliyor.

    Beyaz Saray’ın, Anthropic tarafından geliştirilen ileri düzey yapay zeka modeli Mythos’un federal kurumlar için kontrollü bir versiyonunu erişime açmayı planladığı bildirildi. Aktarılanlara göre söz konusu adım, özellikle siber güvenlik risklerinin artabileceğine yönelik endişeler nedeniyle dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor.

    Planlanan uygulama, Anthropic’in “Project Glasswing” adı verilen kontrollü programı kapsamında geliştirilen ve henüz kamuya sunulmamış Claude Mythos Preview modeline dayanıyor. Bu girişim çerçevesinde, seçilmiş kuruluşlara modelin siber savunma amaçlı kullanımına izin veriliyor.

    Beyaz Saray’dan Gregory Barbaccia’nın kabine düzeyindeki kurumlara gönderdiği e-postada, Mythos kullanımına yönelik koruma mekanizmalarının oluşturulduğu ifade edildi. Barbaccia mesajında, model sağlayıcıları ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışılarak uygun güvenlik bariyerleri ve koruma önlemlerinin devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti. Söz konusu e-postanın “Mythos Model Access” başlığını taşıdığı da bildirildi. Anthropic’in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketin Mythos modeline ilişkin olarak ABD yönetimiyle görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı.

    “Mythos” güvenlik açıklarını tespit edebiliyor

    Rapora göre Mythos, bugüne kadar işletim sistemleri, web tarayıcıları ve çeşitli yazılımlar içinde binlerce kritik güvenlik açığını tespit etti. Modelin gelişmiş kod üretme kapasitesi, onu yalnızca açıkları bulmakta değil aynı zamanda potansiyel saldırı senaryoları geliştirebilme açısından da son derece güçlü bir araç haline getiriyor.

    Uzmanlar, bu seviyedeki yeteneklerin siber güvenlik alanında benzeri görülmemiş bir açık tespit kapasitesi sunduğunu ancak aynı zamanda kötüye kullanım risklerini de artırabileceğini belirtiyor.

    Bir Beyaz Saray yetkilisi, federal kurumların kritik yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etmesine yardımcı olacak teknolojiler üzerinde yapay zeka laboratuvarlarıyla birlikte çalışıldığını ifade etti. Aynı yetkili, her yeni teknolojinin doğruluk ve güvenlik açısından değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapıda ödemeli kargoyu teslim almazsam ne olur miele mi dyson mı mpeg nr nedir kira sertifikası yorumları aile hekimi sağlık raporu vermiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum