Anthropic’in korkutan yapay zekası Mythos’u ABD kurumları kullanacak

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray’ın, Anthropic tarafından geliştirilen ileri düzey yapay zeka modeli Mythos’un federal kurumlar için kontrollü bir versiyonunu erişime açmayı planladığı bildirildi. Aktarılanlara göre söz konusu adım, özellikle siber güvenlik risklerinin artabileceğine yönelik endişeler nedeniyle dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor.

Planlanan uygulama, Anthropic’in “Project Glasswing” adı verilen kontrollü programı kapsamında geliştirilen ve henüz kamuya sunulmamış Claude Mythos Preview modeline dayanıyor. Bu girişim çerçevesinde, seçilmiş kuruluşlara modelin siber savunma amaçlı kullanımına izin veriliyor.

Beyaz Saray’dan Gregory Barbaccia’nın kabine düzeyindeki kurumlara gönderdiği e-postada, Mythos kullanımına yönelik koruma mekanizmalarının oluşturulduğu ifade edildi. Barbaccia mesajında, model sağlayıcıları ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışılarak uygun güvenlik bariyerleri ve koruma önlemlerinin devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti. Söz konusu e-postanın “Mythos Model Access” başlığını taşıdığı da bildirildi. Anthropic’in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketin Mythos modeline ilişkin olarak ABD yönetimiyle görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı.

“Mythos” güvenlik açıklarını tespit edebiliyor

Rapora göre Mythos, bugüne kadar işletim sistemleri, web tarayıcıları ve çeşitli yazılımlar içinde binlerce kritik güvenlik açığını tespit etti. Modelin gelişmiş kod üretme kapasitesi, onu yalnızca açıkları bulmakta değil aynı zamanda potansiyel saldırı senaryoları geliştirebilme açısından da son derece güçlü bir araç haline getiriyor.

Uzmanlar, bu seviyedeki yeteneklerin siber güvenlik alanında benzeri görülmemiş bir açık tespit kapasitesi sunduğunu ancak aynı zamanda kötüye kullanım risklerini de artırabileceğini belirtiyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, federal kurumların kritik yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etmesine yardımcı olacak teknolojiler üzerinde yapay zeka laboratuvarlarıyla birlikte çalışıldığını ifade etti. Aynı yetkili, her yeni teknolojinin doğruluk ve güvenlik açısından değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

