Anthropic'in yükselişi sürüyor; Google, yapay zeka şirketine yatırımını arttıracak

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT sayesinde bugün yapay zeka pazarında üstünlük kurmuş olsa da rakipleri de giderek güçleniyor. Bir yandan Google, Meta, Microsoft gibi devler bu alanda elini güçlendirirken, diğer yandan Anthropic de giderek daha ciddi bir rakip hâline geliyor. Claude adlı büyük dil modeli ile ChatGPT ile kafa kafaya yarışabilen Anthropic, önümüzdeki dönemde bu alanda patlama yapabilecek şirketler arasında görülüyor. Çünkü şirketin hem son derece yetenekli bir ekibi, hem de şimdiden kayda değer gelir üretebilen tutarlı bir iş modeli bulunuyor. Bu yüzden Anthropic'e yatırımlar da giderek artıyor.

Anthropic'in Değerlemesi 350 Milyar Dolara Ulaştı

Eylül ayında Amazon'un şirketi 13 milyar dolar ek yatırım yapmasının ardından şimdi de Google'ın benzer bir yatırıma hazırlandığı konuşuluyor. Amazon, Eylül ayında 13 milyar dolar yatırım yapıp şirketteki hissesini arttırdığında, Anthropic'in değerlemesi 138 milyar dolar üzerinden yapılmış ve Amazon'un hisseleri de buna göre dağıtılmıştı. Google'ın bu yeni yatırımı sırasında ise şirketin değerlemesinin 350 milyar dolar üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Yani Anhropic, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede değerini 2.5 katına çıkarmış durumda.

Hâlihazırda Anthropic'in en büyük yatırımcıları arasında yer alan Google, yapacağını bu yeni yatırımla birlikte şirketteki hissesini daha da büyütecek.

Amazon ve Google gibi dev şirketlerin Anthropic'e olan desteğini arttırması, şirketin OpenAI ile daha kolay rekabet etmesinin de önünü açacak. Çünkü bu yatırımlar sadece Anthropic'e bütçe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Amazon ve Google'ın veri merkezlerine ve GPU-TPU kaynaklarına erişimini de kolaylaştırıyor. En güçlü AI çiplerine ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dönemde, bu erişim fırsatı da büyük önem taşıyor.

