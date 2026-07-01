Gelişmiş yapay zekalar Mythos 5 ve Fable 5 yeniden kullanıma açıldı

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Tam Boyutta Gör ABD hükümeti, Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 yapay zeka modellerine uygulanan erişim kısıtlamasını kaldırdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla şirket, kısa süre önce erişime kapatmak zorunda kaldığı modelleri yeniden müşterilerinin kullanımına sunabilecek.

Anthropic, X üzerinden yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni aldığını ve 1 Temmuz itibarıyla Mythos 5 ile Fable 5 modellerine erişimi yeniden kademeli olarak açmaya başlayacağını duyurdu.

Şirket, yaklaşık iki hafta önce ABD hükümetinin talimatı doğrultusunda yeni yapay zeka modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini durdurmakla yükümlü tutulmuştu. Bu kısıtlama ABD'de bulunan ve Anthropic bünyesinde çalışan yabancı uyruklu personeli de kapsıyordu. Düzenlemeye tam uyum sağlamak isteyen şirket ise bunun ardından Mythos ve Fable modellerine erişimi tamamen askıya almıştı.

Kritik altyapı kuruluşlarına izin verilmişti

Aslında hükümet, nihai karar öncesinde Mythos 5 için sınırlı bir istisna tanımıştı. Birkaç gün önce verilen izin kapsamında model, ABD'de kritik altyapıları işleten ve koruyan belirli kuruluşların kullanımına yeniden açılmıştı.

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Project Glasswing ortakları kapsamında yer alan yaklaşık 100 kuruluş, Anthropic'in en gelişmiş siber güvenlik odaklı yapay zeka modeline yeniden erişim kazandı. Ancak aynı dönemde, Mythos'un yeteneklerini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak amacıyla geliştirilen Fable 5'in durumu belirsizliğini koruyordu.

Haftalar süren görüşmelerin ardından Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in "modellerle ilişkili güvenlik risklerini proaktif olarak tespit etmeyi ve ele almayı; Mythos, Fable ve gelecekteki modeller için protokoller, standartlar ve sürümler konusunda ABD hükümetiyle titizlikle çalışmayı ve herhangi bir kötü niyetli faaliyeti ABD hükümetine bildirmeyi kabul ettiğini" söyledi.

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Anthropic Mythos 5 ve Fable 5 yeniden kullanıma açıldı

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