Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gelişmiş yapay zekalar Mythos 5 ve Fable 5 yeniden kullanıma açıldı

    ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle erişimi durdurulan Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 yapay zeka modellerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Modeller 1 Temmuz'da yeniden kullanıma açıldı.

    Anthropic Mythos 5 ve Fable 5 yeniden kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 yapay zeka modellerine uygulanan erişim kısıtlamasını kaldırdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla şirket, kısa süre önce erişime kapatmak zorunda kaldığı modelleri yeniden müşterilerinin kullanımına sunabilecek.

    Anthropic, X üzerinden yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni aldığını ve 1 Temmuz itibarıyla Mythos 5 ile Fable 5 modellerine erişimi yeniden kademeli olarak açmaya başlayacağını duyurdu.

    Şirket, yaklaşık iki hafta önce ABD hükümetinin talimatı doğrultusunda yeni yapay zeka modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini durdurmakla yükümlü tutulmuştu. Bu kısıtlama ABD'de bulunan ve Anthropic bünyesinde çalışan yabancı uyruklu personeli de kapsıyordu. Düzenlemeye tam uyum sağlamak isteyen şirket ise bunun ardından Mythos ve Fable modellerine erişimi tamamen askıya almıştı.

    Kritik altyapı kuruluşlarına izin verilmişti

    Aslında hükümet, nihai karar öncesinde Mythos 5 için sınırlı bir istisna tanımıştı. Birkaç gün önce verilen izin kapsamında model, ABD'de kritik altyapıları işleten ve koruyan belirli kuruluşların kullanımına yeniden açılmıştı.

    Project Glasswing ortakları kapsamında yer alan yaklaşık 100 kuruluş, Anthropic'in en gelişmiş siber güvenlik odaklı yapay zeka modeline yeniden erişim kazandı. Ancak aynı dönemde, Mythos'un yeteneklerini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırmak amacıyla geliştirilen Fable 5'in durumu belirsizliğini koruyordu.

    Haftalar süren görüşmelerin ardından Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in "modellerle ilişkili güvenlik risklerini proaktif olarak tespit etmeyi ve ele almayı; Mythos, Fable ve gelecekteki modeller için protokoller, standartlar ve sürümler konusunda ABD hükümetiyle titizlikle çalışmayı ve herhangi bir kötü niyetli faaliyeti ABD hükümetine bildirmeyi kabul ettiğini" söyledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 3 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nine sols türkçe yama muayene geçerlilik tarihi motul 10 40 yağ şişme yatak tamir kiti five hearts under one roof türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum