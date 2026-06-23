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    Neden yasaklandığı belli oldu: Anthropic Mythos, ABD'nin dijital kalesine girdi

    ABD'nin dijital kalesi olarak görülen NSA, Anthropic'in yasaklanan yapay zekâsına yenik düşmüş olabilir. Mythos'un saatler içinde tüm duvarları aştığı iddia ediliyor.    

    Anthropic Mythos, ABD'nin dijital kalesine girdi Tam Boyutta Gör
    Anthropic'in "yanlış ellere geçerse tehlikeli olabilir" diyerek henüz kamuya açık hâlde yayınlamadığı Mythos modeli, yapabildikleriyle uzmanları korkutmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Anthropic, Mythos'un biraz daha seyreltilmiş bir versiyonu olan Fable 5'i geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuş, ancak kısa süre içinde bu modele de erişim engeli getirilmişti. ABD'nin bu kararı için net bir sebep sunulmadı. Ancak gelen son bilgiler, NSA cephesinde yaşanan bir açığın bu kararda önemli rol oynamış olabileceğini gösteriyor.

    ABD Senatörü Mark Warner, NSA'nın ve ABD Siber Komutanlığı'nın başındaki isim olan General Joshua Rudd'un kendisine verdiği brifingi The Economist ile paylaştı. Rudd'ın Warner'a aktardığına göre Mythos, bir güvenlik testi sırasında NSA'nın gizli sistemlerinin neredeyse tamamına yalnızca birkaç saat içinde sızmayı başarmış.

    NSA, yani Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD'nin siber güvenlikten sorumlu en önemli kurumu. Devletin en hassas iletişim ağlarını, askerî sistemlerini ve gizli verilerini korumakla görevli. Bu yüzden NSA'nın güvenlik sistemlerini aşabilmek, siber güvenlik dünyasında ulaşılması en zor hedeflerden biri olarak görülüyor. Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa, ticari bir yapay zekâ modelinin bu seviyedeki korumaları saatler içinde aşabilmiş olması, mevcut siber güvenlik anlayışını sorgulatabilecek kadar önemli bir gelişme anlamına gelebilir.

    Elbette bu iddia şu ana kadar herhangi bir devlet kurumu tarafından resmî olarak doğrulanmış değil. Olayın ayrıntıları da gizli tutuluyor. Ancak söz konusu açıklama, ABD yönetiminin neden bu kadar sert ve hızlı bir müdahalede bulunduğuna dair en güçlü açıklama olarak görülüyor.

    Mythos'a Adeta Bir Silah Gibi Yaklaşılıyor

    Mythos, piyasaya çıkmadan önce bile binlerce gerçek güvenlik açığını tespit etmeyi başardı. Şirket, modelin onlarca yıllık yazılım hatalarını ortaya çıkardığını ve popüler uygulamalarda yüzlerce yeni güvenlik açığı bulduğunu söylüyor. Bu nedenle model, klasik sohbet botlarından çok daha farklı bir kategoride değerlendiriliyor.

    Kamuya açılan Fable 5 ise temelde aynı altyapıyı kullanıyor. Anthropic, eklenen güvenlik filtreleri sayesinde tehlikeli kabul edilen isteklerin engellendiğini söylüyor olsa da ABD yönetimi şimdilik Fable'a da izin vermiyor. Çünkü bu noktada Mythos, adeta dünyanın en tehlikeli silahlarından biri olarak değerlendirliyor. 

    Bu konuda uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda. Bazı güvenlik araştırmacıları hükümetin aşırı tepki verdiğini düşünürken, bazı isimler ise gelişmiş bir yapay zekânın siber silah gibi kullanılabilme ihtimalinin son derece ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

    Yaşananların yalnızca teknik güvenlik kaygılarıyla açıklanamayacağını düşünenler de var. Çünkü Trump yönetimi ile Anthropic arasında bir süredir devam eden gerilim bulunuyor. İddialara göre şirket, yapay zekâ modellerinin otonom silah sistemlerinde ve kitlesel gözetim faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik bazı sözleşme şartlarını kabul etmeyi reddetti. Bunun ardından federal kurumların Anthropic modellerini kullanması sınırlandırıldı ve şirket çeşitli güvenlik incelemelerine tabi tutuldu. Bu nedenle bazı uzmanlar, Fable 5 ve Mythos 5'e yönelik kısıtlamaların yalnızca teknik risklerden değil, aynı zamanda siyasi anlaşmazlıklardan da etkilenmiş olabileceğini düşünüyor.

    Ancak eğer bu NSA iddiası doğruysa, ABD'nin Mythos'a karşı neden bu kadar temkinli yaklaştığı anlaşılabilir.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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