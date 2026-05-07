Anthropic, OpenAI ile arayı kapatıyor; Geliri bir yılda 80 kat arttı

Tam Boyutta Gör Hatırlarsanız yapay zekâ patlamasının yaşandığı ilk günlerde OpenAI dillerden düşmüyordu. Bir anda teknoloji dünyasında önemli bir oyuncu hâline gelen şirket, neredeyse her gün yeni bir haberle gündeme geliyordu. Bugün ise bir benzerini Anthropic yaşıyor. Sektörün yükselen yıldızı olarak görülen Anthropic, geliştirdiği yapay zekâlar ve bunlar etrafına kurduğu başarılı gelir modelleriyle, hızla yükseliyor.

Amazon ve Google gibi devlerin de desteğini alan Anthropic, bugün Claude adlı büyük dil modeli (LLM), yani sohbet botuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. ChatGPT ve Gemini güçlü rakiplerle yarışacak bir performans sunan Claude, şirketin göz önündeki ürünü olmaya devam ediyor. Ancak Anthropic'in yatırımcılar ve sektör analistleri gözünde asıl değerli kılan şey, Claude'dan çok daha fazlasını benzeyen AI teknolojileri.

Şirketin "yanlış ellerde tehlikeli olabilir" diyerek şimdilik kapalı kapılar ardında tuttuğu Anthropic Mythos, bugüne kadar geliştirilmiş en gelişmiş yapay zekâlardan biri olarak görülüyor. Diğer yandan şirketin kurumsal müşterilere yönelik çözümleri de her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu da pek çok yapay zekâ şirketinin aksine Anthropic'in teknolojilerini paraya dönüştürmesini sağlıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, hem şirketin yatırımcılar gözündeki değeri hızla artıyor, hem de mali kazancı.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (4 Mayıs 2026) 3 gün önce eklendi

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Anthropic'in New York'ta düzenlediği etkinlikte Anthropic CEO'su Dario Amodei ile bir araya geldi ve şirkete olan güvenini yatırımcılarla paylaştı. Bu etkinlikte öne çıkan gelişmelerden biri, Amodei'nin 2026'nın ilk çeyreğindeki gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 80 kat arttığını açıklaması oldu. Amodei, bir yıl önce beklentilerinin 10 katlık bir artış olduğunu söylüyor. Yani şirketin gelirleri beklediklerinden çok daha hızlı artıyor.

Pek çok yapay zekâ şirketinin ürünlerini gelire dönüştürmekte zorluk çektiği bir dönemde, Anthropic muazzam bir büyüme yaşıyor. Öyle ki şirketin şu anda çözmeye çoluştuğu en büyük sorun artan talep karşısında zorlanmaya başlayan altyapılarını geliştirmek. Amodei, son günlerde Amazon ve Google ile yaptıkları veri merkezi anlaşmalarının bu konuda kendilerine yardımcı olacağını söylüyor.

Anthropic'in bu etkileyici yükselişi OpenAI üzerindeki baskıyı da artırıyor. Şu ana kadar öncü konumu sayesinde zirvede görece rahat olan OpenAI, yakında neredeyse kendisi kadar hızlı yükselen bir rakiple daha baş etmek zorunda kalacak.

