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    Anthropic, Opus 5'i tanıttı: Bu sefer devrim yok, verim var

    Anthropic, yeni yapay zeka modeli Opus 5'i tanıttı. Yeni model, büyük performans sıçraması yerine daha verimli çalışmayı ve aynı maliyetle daha yüksek performans sunmayı hedefliyor.

    Anthropic, Opus 5'i tanıttı: Devrim yok, verim var Tam Boyutta Gör

    Anthropic, özellikle yazılım geliştirme ve kod üretimi alanında öne çıkan yapay zeka modeli Opus'un yeni sürümü Opus 5'i kullanıma sundu. Yeni model, önceki nesle göre çeşitli alanlarda performans artışı sunsa da devrimsel yenilikler getirmiyor. Zira şirketin odağında bu kez aynı maliyetle daha yüksek verimlilik sağlamak.

    Daha düşük maliyetle Fable’a yakın performans sunuyor

    Anthropic'in paylaştığı Frontier-Bench ve DeepSWE gibi kıyaslama testlerine göre Opus 5, şirketin kodlama odaklı güçlü modeli Fable ile benzer, bazı testlerde ise biraz daha yüksek performans sergiliyor. Model ayrıca Anthropic'in önceki sürümü Opus 4.8 ile OpenAI'ın rakibi GPT-5.6-Sol modelini de birçok görevde geride bırakıyor.

    Anthropic, Opus 5'i tanıttı: Devrim yok, verim var Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte sonuçlar, önceki sürüme kıyasla devrim niteliğinde bir performans sıçraması yerine kademeli bir gelişime işaret ediyor. Anthropic'in asıl iddiası ise Fable'a oldukça yakın performansı yaklaşık yarı maliyetle sunabilmesi.

    Anthropic, Opus 5'in eğitim sürecinde ileri seviye siber güvenlik yeteneklerini özellikle sınırlandırdığını da açıkladı. Elbette model yine güvenlik açıklarını tespit etme konusunda başarılı ancak bunların istismar edilmesi konusunda Fable ve özellikle Mythos 5'in belirgin şekilde gerisinde.

    Yapay zeka yarışında odak artık token maliyeti

    Anthropic, Opus 5'i tanıttı: Devrim yok, verim var Tam Boyutta Gör
    Opus 5’in bize gösterdiği bir diğer detay ise sektördeki yeni eğilim. Artık en yüksek performanstan ziyade düşük maliyete odaklanılmaya başlanıyor. Artık modelden modele geçişlerde artışların daha küçük olduğunu görüyoruz. Bu da bir trendin parçası.

    Çünkü yazılım geliştiricileri ve mühendislik ekipleri arasında hesaplama maliyetlerini azaltma konusu giderek daha fazla önem kazanıyor. Böylece açık ağırlıklı modeller, yerel çalışan yapay zeka sistemleri ve daha küçük modeller de güçlü alternatifler haline geliyor.

    Bu kapsamda Opus 5, 1 milyon girdi tokenı için 5 dolar, 1 milyon çıktı tokenı için ise 25 dolar fiyatlandırmayla sunuluyor. Bu ücretlendirme önceki Opus sürümüyle aynı, Fable'dan ise daha düşük maliyet anlamına geliyor. Ancak rekabet de hız kazanmış durumda. Yakın zamanda tanıtılan Çin merkezli açık ağırlıklı model Kimi K3, benzer performansı 1 milyon çıktı tokenı başına 15 dolar maliyetle sunarak fiyat rekabetini artırıyor.

    Sektördeki önemli değişimlerden biri de "model router" (model yönlendirici) sistemlerinin yaygınlaşması. Cursor ve Meta gibi şirketlerin geliştirdiği bu sistemler, kullanıcının isteğinin karmaşıklığını analiz ederek farklı boyut ve yetenekteki yapay zeka modelleri arasında otomatik seçim yapıyor. Bu sayede her görev için en güçlü ve en pahalı modeli çalıştırmak yerine, daha basit işlemlerde küçük modeller tercih ediliyor. Bu da token tüketimini ve haliyle maliyetleri düşürüyor.

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