Anthropic, Pentagon ile yapay zeka görüşmelerini yeniden başlattı

Yapay zeka şirketi Anthropic’in CEO Dario Amodei önderliğinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin askeri kullanımına ilişkin görüşmeleri yeniden başlattığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve ithamlar geçtiğimiz hafta boyunca teknoloji dünyasının gündemine oturmuştu.

“Tedarik zinciri riski” damgası yemişti

Amodei, Pentagon’un araştırma ve mühendislikten sorumlu müsteşarı Emil Michael ile Anthropic’in teknolojisine erişim koşullarını belirleyecek bir sözleşme üzerinde müzakere yürütüyordu. Ancak geçen hafta şirketin Amerikan vatandaşlarının kitlesel gözetiminde veya otonom silah sistemlerinde AI kullanımına dair güvence talep etmesi üzerine görüşmeler kesilmişti. Ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak nitelendirmişti. Bu tanım genellikle ABD’nin düşmanlarına yönelik kullanılıyor.

Ancak görünüşe göre taraflar arasında görüşmeler yeniden başladı. Eğer yeni bir anlaşmaya varılırsa Pentagon, Anthropic’in AI modellerini kullanmaya devam edebilecek, şirketin resmi olarak kara listeye alınması riski azalacak.

Bu durum, rakip girişimlerin planlarını da etkileyebilir, zira geçen hafta OpenAI, Pentagon’un gizli ağları üzerinde AI modellerini kullanmasına izin veren bir anlaşma imzalamıştı. OpenAI CEO’su Sam Altman de gözetim uygulamalarına ek güvenlik önlemleri eklemek için Savunma Bakanlığı ile çalıştığını açıkladı.

AI, savaşta aktif olarak kullanılıyor

Öte yandan ABD ordusunun İran saldırılarında yapay zeka araçlarını ağırlıklı ve kilit unsur olarak kullandığı bildiriliyor.

İran operasyonlarında kullanılan başlıca AI teknolojilerinden biri Maven Smart System. Bu dijital görev kontrol platformu Palantir tarafından geliştirilmiş ve 150’den fazla veri kaynağından besleniyor. Sistemde ayrıca Anthropic’in Claude adlı büyük dil modeli de bulunuyor ve operasyonlarda merkezi bir rol üstleniyor. Claude, Maven’in yapay zeka kabiliyetlerini hızlandırarak veri analiz sürecine katkı sağlıyor.

Geçen hafta başlayan operasyonlar kapsamında ABD ordusu, 2.000’den fazla hedefi vurdu, bunların 1.000’ine yalnızca ilk 24 saatte saldırı düzenlendi. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun 2003’teki Irak saldırısının neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu belirtti.

