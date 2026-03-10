Anthropic, resmen ABD hükümetine karşı dava açtı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle “tedarik zinciri riski” kategorisine alınmasına karşı dava açtı. Şirket, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve anayasaya aykırı biçimde ifade özgürlüğü ile adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Beklenen dava açıldı

Dario Amodei liderliğindeki Anthropic, geçen hafta yaptığı açıklamada hükümetin bu tür bir kararı kullanarak şirketi cezalandırmasının eşine rastlanmamış ve hukuka aykırı bir girişim olduğunu vurgulamıştı. Şirket, “Anayasa, hükümetin korunan ifade özgürlüğü nedeniyle bir şirketi cezalandırmak için muazzam gücünü kullanmasına izin vermez” dedi.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, hukuki başvurunun, ulusal güvenliği koruma hedefinden sapmak anlamına gelmediğini belirterek “Bu, işimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı korumak için gerekli bir adımdır. Hükümetle diyalog da dahil olmak üzere, çözüme ulaşmak için her yolu denemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Neler oldu?

Bu adım, Anthropic ile ABD hükümeti arasında haftalar süren gerilimin ardından geldi. Şubat ayı sonunda Savunma Bakanlığı ve Bakan Pete Hegseth, şirketten bazı yapay zeka güvenlik önlemlerini kaldırmasını talep etmişti. Amodei, şirketin modellerinin ‘ABD vatandaşları özelinde’ kitlesel gözetim veya otonom silah geliştirme amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmişti.

27 Şubat’ta verilen süre dolduğunda Amodei taleplerde geri adım atmadı. Bunun üzerine Hegseth, şirketi tedarik zinciri riski listesine almakla ve 200 milyon dolarlık devlet sözleşmesini iptal etmekle tehdit etti. Bu süreçten faydalanan OpenAI, hızlı bir şekilde Savunma Bakanlığı ile anlaşmaya vardı. OpenAI CEO’su Sam Altman da aynı iki ilke üzerinde insan sorumluluğu olduğunu açıkladı. OpenAI sözleşmesine, sistemin ABD vatandaşlarının gözetimi için kasıtlı olarak kullanılmayacağı maddesini ekledi.

