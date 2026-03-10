Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, resmen ABD hükümetine karşı dava açtı

    Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı’nın tedarik zinciri riski kararı sonrası hukuki mücadele başlattı. Şirket, anayasada güvence altına alan konular nedeniyle cezalandırılamayacağını belirtiyor.

    Anthropic, resmen ABD hükümetine karşı dava açtı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle “tedarik zinciri riski” kategorisine alınmasına karşı dava açtı. Şirket, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve anayasaya aykırı biçimde ifade özgürlüğü ile adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

    Beklenen dava açıldı

    Dario Amodei liderliğindeki Anthropic, geçen hafta yaptığı açıklamada hükümetin bu tür bir kararı kullanarak şirketi cezalandırmasının eşine rastlanmamış ve hukuka aykırı bir girişim olduğunu vurgulamıştı. Şirket, “Anayasa, hükümetin korunan ifade özgürlüğü nedeniyle bir şirketi cezalandırmak için muazzam gücünü kullanmasına izin vermez” dedi.

    Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, hukuki başvurunun, ulusal güvenliği koruma hedefinden sapmak anlamına gelmediğini belirterek “Bu, işimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı korumak için gerekli bir adımdır. Hükümetle diyalog da dahil olmak üzere, çözüme ulaşmak için her yolu denemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Neler oldu?

    Bu adım, Anthropic ile ABD hükümeti arasında haftalar süren gerilimin ardından geldi. Şubat ayı sonunda Savunma Bakanlığı ve Bakan Pete Hegseth, şirketten bazı yapay zeka güvenlik önlemlerini kaldırmasını talep etmişti. Amodei, şirketin modellerinin ‘ABD vatandaşları özelinde’ kitlesel gözetim veya otonom silah geliştirme amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmişti.

    27 Şubat’ta verilen süre dolduğunda Amodei taleplerde geri adım atmadı. Bunun üzerine Hegseth, şirketi tedarik zinciri riski listesine almakla ve 200 milyon dolarlık devlet sözleşmesini iptal etmekle tehdit etti. Bu süreçten faydalanan OpenAI, hızlı bir şekilde Savunma Bakanlığı ile anlaşmaya vardı. OpenAI CEO’su Sam Altman da aynı iki ilke üzerinde insan sorumluluğu olduğunu açıkladı. OpenAI sözleşmesine, sistemin ABD vatandaşlarının gözetimi için kasıtlı olarak kullanılmayacağı maddesini ekledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lada vega tutulan modeli hangisi atatürk'ün atını kim çaldı procto glyvenol krem kullananlar yorumları tatlı yiyince mide yanması .d ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum