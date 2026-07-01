Anthropic ses getirecek yapay zekası Sonnet 5'i duyurdu: Daha güçlü, daha ucuz

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Anthropic, yapay zeka ajanlarına odaklanan yeni dil modeli Claude Sonnet 5'i tanıttı. Şirket, yeni modelin daha büyük ve pahalı Opus 4.8 seviyesine yakın performans sunarken bunu çok daha düşük maliyetle gerçekleştirdiğini belirtiyor. Yeni model, bugünden itibaren tüm Claude aboneliklerinde kullanılabiliyor ve ücretsiz ile Pro planlarda varsayılan model olarak sunuluyor.

Daha güçlü ajan yetenekleri, daha düşük maliyet

Anthropic'e göre Claude Sonnet 5 şimdiye kadar geliştirilen en gelişmiş Sonnet modeli olma özelliğini taşıyor. Şirkete göre model, plan oluşturabiliyor, tarayıcı ve terminal gibi araçları kullanabiliyor, ayrıca birkaç ay öncesine kadar yalnızca daha büyük modellerin gerçekleştirebildiği görevleri yüksek düzeyde otonom şekilde yerine getirebiliyor. Şirket, özellikle yazılım geliştirme, akıl yürütme, araç kullanımı ve bilgi odaklı görevlerde Sonnet 4.6'ya kıyasla önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin geliştirilmesindeki temel amaçlardan birisi ise ajan tabanlı yapay zekanın oluşturduğu yüksek token maliyetlerini düşürmek. İnsan kullanıcıların aksine yapay zeka ajanları, görevleri yerine getirirken çok sayıda sorgu oluşturduğu için özellikle kurumsal müşterilerin kullanım maliyetleri hızla artabiliyor.

Anthropic, Sonnet 5'te kullanılan yeni tokenizer sayesinde aynı iş yükünün daha verimli işlenebildiğini ve böylece yoğun ajan kullanım senaryolarında maliyet avantajı sağlandığını ifade ediyor.

Performansı Opus 4.8'e yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Anthropic'in paylaştığı değerlendirmelere göre Sonnet 5, birçok senaryoda Opus 4.8 ile benzer bir performans sergiliyor. Orta seviyedeki işlem yoğunluğunda maliyet-performans açısından belirgin avantaj sağlayan model, daha yüksek işlem seviyelerinde ise bazı görevlerde Opus 4.8 performansına ulaşabiliyor. Şirket, geliştiricilerin Sonnet 5 ile Opus 4.8 arasında maliyet ve performans dengesini ihtiyaçlarına göre ayarlayabileceklerini belirtiyor.

OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor 3 gün önce eklendi

jan tabanlı yazılım geliştirme ölçümlerinde Sonnet 5 yüzde 63,2 puan alırken, Opus 4.8 yüzde 69,2, Sonnet 4.6 ise yüzde 58,1 seviyesinde kaldı. Bilgi odaklı görevleri ölçen bazı testlerde ise Sonnet 5'in Opus 4.8'i hafif farkla geride bıraktığı belirtiliyor.

Soonet 5, genel olarak OpenAI'ın birkaç gün önce tanıttığı GPT-5.6 model ailesine bir yanıt niteliği taşıyor. OpenAI da bu ailesinde daha yüksek performansı daha ekonomik şekilde sağladığını açıklamıştı.

Fiyatlandırma ve erişim

Claude Sonnet 5, bugünden itibaren Ücretsiz, Pro, Max, Team ve Enterprise dahil tüm Claude aboneliklerinde kullanılabiliyor. Model ayrıca Claude Code, Claude Platform ve Claude API üzerinden de geliştiricilere sunuluyor.

31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli tanıtım döneminde fiyatlandırma 1 milyon girdi tokenı için 2 dolar, 1 milyon çıktı token için ise 10 dolar olarak uygulanacak. 1 Eylül 2026'dan itibaren ise standart fiyatlandırmaya geçilecek ve ücretler sırasıyla 3 dolar ve 15 dolar olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic ses getirecek Sonnet 5'i duyurdu: Daha güçlü, daha ucuz

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: