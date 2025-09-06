Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, telif hakkı davasını çözmek için 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek

    Anthropic, yazarlarla telif hakkı davasını çözmek için 1,5 milyar dolar ödeyecek. Anlaşma, yapay zeka ve telif hakkı tartışmalarında tarihi bir dönüm noktası oldu. İşte detaylar:

    Anthropic, telif hakkı davasında 1,5 milyar dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yazarlarla yaşadığı toplu telif hakkı davasını çözmek için 1,5 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bu ödeme, bugüne kadar bir telif hakkı davası kapsamında ödenmiş en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti. Davaya dahil olan yaklaşık 500 bin yazar, eser başına 3.000 dolar tazminat alacak.

    Yapay zeka ve telif hakları arasındaki denge yeniden şekilleniyor

    Anthropic, popüler yapay zeka sohbet robotu Claude’un geliştiricisi olarak son dönemde teknoloji dünyasında sıkça gündeme geliyordu. Şirketin yapay zeka modellerini eğitirken telif hakkıyla korunan kitapları izinsiz kullandığı iddiası, ABD’de yapay zeka ile telif hakları arasındaki tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

    Haziran ayında davaya bakan Bölge Mahkemesi, Anthropic’in büyük dil modelini eğitirken kullandığı telifli materyallerin adil kullanım kapsamında değerlendirilmesine karar vermişti. Bu karar, şirket için önemli bir zafer olarak nitelendirilse de korsan kitap sitelerinden indirilen içerikler için aynı durum geçerli olmadı. Mahkeme, bu platformlardan izinsiz indirilen eserler nedeniyle yazarların ve yayıncıların korsanlık iddiasında bulunabileceğine hükmetti.

    Anlaşmanın detaylarına göre Anthropic, dava kapsamında yasadışı olarak indirilen tüm materyalleri sistemlerinden silmeyi kabul etti. Şirket, kamuoyuna yaptığı açıklamada geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinde korsan eserler kullanmadığını vurgularken herhangi bir suçlamayı da kabul etmedi.

    Yazarları temsil eden avukat Justin A. Nelson, bu anlaşmayı yapay zeka çağında türünün ilk örneği olarak tanımlayarak, kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Nelson, "Bu çığır açan anlaşma, yapay zeka şirketlerinin telif hakkı sahiplerine ödeme yapması gerektiğine dair güçlü bir mesaj gönderiyor." dedi. Bu gelişme, gelecekteki benzer davalar için de kritik bir referans noktası oluşturacak gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone kısıtlı mod kapatma beyaz sayfa dişimin arasında bir şey var çıkmıyor sym mi kymco mu yakarca sineklikten geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum