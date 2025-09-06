Anthropic, telif hakkı davasını çözmek için 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yazarlarla yaşadığı toplu telif hakkı davasını çözmek için 1,5 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bu ödeme, bugüne kadar bir telif hakkı davası kapsamında ödenmiş en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti. Davaya dahil olan yaklaşık 500 bin yazar, eser başına 3.000 dolar tazminat alacak.

Yapay zeka ve telif hakları arasındaki denge yeniden şekilleniyor

Anthropic, popüler yapay zeka sohbet robotu Claude’un geliştiricisi olarak son dönemde teknoloji dünyasında sıkça gündeme geliyordu. Şirketin yapay zeka modellerini eğitirken telif hakkıyla korunan kitapları izinsiz kullandığı iddiası, ABD’de yapay zeka ile telif hakları arasındaki tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

Haziran ayında davaya bakan Bölge Mahkemesi, Anthropic’in büyük dil modelini eğitirken kullandığı telifli materyallerin adil kullanım kapsamında değerlendirilmesine karar vermişti. Bu karar, şirket için önemli bir zafer olarak nitelendirilse de korsan kitap sitelerinden indirilen içerikler için aynı durum geçerli olmadı. Mahkeme, bu platformlardan izinsiz indirilen eserler nedeniyle yazarların ve yayıncıların korsanlık iddiasında bulunabileceğine hükmetti.

Anlaşmanın detaylarına göre Anthropic, dava kapsamında yasadışı olarak indirilen tüm materyalleri sistemlerinden silmeyi kabul etti. Şirket, kamuoyuna yaptığı açıklamada geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinde korsan eserler kullanmadığını vurgularken herhangi bir suçlamayı da kabul etmedi.

Yazarları temsil eden avukat Justin A. Nelson, bu anlaşmayı yapay zeka çağında türünün ilk örneği olarak tanımlayarak, kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Nelson, "Bu çığır açan anlaşma, yapay zeka şirketlerinin telif hakkı sahiplerine ödeme yapması gerektiğine dair güçlü bir mesaj gönderiyor." dedi. Bu gelişme, gelecekteki benzer davalar için de kritik bir referans noktası oluşturacak gibi görünüyor.

