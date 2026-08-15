Anthropic, SpaceX'in rekorunu kırabilir: Dudak uçuklatan halk arz hedefi

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in yatırımcıları, şirketin olası halka arzında en az 2 trilyon dolar değerlemeye ulaşabileceğini düşünüyor. Bu seviyeye ulaşılması halinde Anthropic, SpaceX'in 1,77 trilyon dolarlık halka arzını geride bırakarak tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirebilir.

2 trilyon az bile kalabilir

Yatırımcılar Anthropic'in hızla büyüyen gelirlerinin bu değerlemeyi destekleyebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların tahminine göre şirketin 2026 sonunda yıllıklandırılmış geliri 100-120 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Bu, yıl boyunca 10 katın üzerinde bir büyüme anlamına geliyor.

Bazı yatırımcılar ise 2 trilyon dolarlık değerlemenin bile düşük kalabileceğini düşünüyor. Şirketin yıllık yaklaşık yüzde 800 büyümesi halinde 30 kat gelir çarpanıyla 3 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşabileceği savunuluyor.

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Öte yandan Anthropic'in halka arz için resmi bir değerleme hedefi bulunmuyor. Şirket, haziran ayında SEC'e halka arz belgelerini sunmuştu.

Şirketin doğrudan kıyaslanabileceği halka açık bir ABD yapay zeka şirketi bulunmaması da değerleme hesaplarını zorlaştırıyor. Yatırımcılar Palantir ve Nebius gibi şirketleri referans alıyor. Bu şirketlerin yıl içinde yaklaşık 55 kat gelir çarpanıyla işlem gördüğü belirtiliyor.

2 trilyon dolarlık değerleme gerçekleşirse Anthropic, SpaceX'in 1,7 trilyon dolarlık halka arz değerlemesini geride bırakacak. SpaceX'in halka arz sonrasında değerlemesi 3 trilyon seviyelerine gelse de sonradan hisseler düşmüştü.

Gelir artışında yavaşlama görüldü

Anthropic'in önündeki en önemli sorunlardan biri ise yapay zeka modellerinin işletme maliyeti. Artificial Analysis verilerine göre Anthropic modellerini çalıştırmak, OpenAI'ın rakip modellerine göre 2,5 kat daha maliyetli. Çinli açık ağırlıklı modeller ise çok daha düşük maliyetle çalıştırılabiliyor.

Ek olarak Financial Times'a konuşan kaynaklara göre Anthropic'in gelir büyümesi de haziran ayında yavaşladı. Şirketin önde gelen modellerini etkileyen geçici bir ABD Ticaret Bakanlığı yasağının da bu süreçte etkili olduğu belirtiliyor. Anthropic ayrıca Trump yönetimiyle çeşitli anlaşmazlıklar yaşarken ABD Savunma Bakanlığı ile hukuki mücadelesini sürdürüyor.

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Anthropic’ten 2 trilyon dolarlık rekor halk arz hedefi

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