Anthropic'ten 45 milyar dolarlık yeni veri merkezi hamlesi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic ile Nvidia destekli veri merkezi geliştiricisi Nscale, 45 milyar dolar değerinde yeni bir yapay zeka altyapısı anlaşması için görüşmeler yürütüyor. Anthropic, ağustos ayında Nscale ile Monarch kampüsünde bulunan veri merkezlerinden yapay zeka bulut işlem kapasitesi kiralamak üzere 45 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Yeni anlaşmanın da hayata geçmesi durumunda şirket, aynı kampüste ikinci bir büyük tesis için benzer büyüklükte yatırım taahhüdünde bulunmuş olacak.

İkinci veri merkezi için görüşmeler sürüyor

Reuters'ın kaynaklarına göre ikinci Monarch binası Nvidia'nın Vera Rubin yapay zeka çipleriyle 460 megavatlık işlem kapasitesi sağlayabilecek. Bu kapasite, Anthropic'in Claude ailesindeki yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken hesaplama kaynaklarını destekleyecek. Anthropic'in ayrıca Monarch kampüsünde planlanan üçüncü bina için öncelikli teklif hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Anthropic'in yeni bir büyük ölçekli altyapı anlaşmasına hazırlanması, yapay zeka sektöründe artan harcamalar ve bu yatırımların ne zaman kâra dönüşeceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geliyor. Şirketlerin veri merkezleri, gelişmiş çipler ve bulut altyapısı için milyarlarca dolar harcaması, bazı yatırımcıların bu yatırımların getirisini sorgulamasına yol açıyor.

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Özellikle borçlanmayla finanse edilen altyapı yatırımları daha yakından izleniyor. Nscale'ın rakiplerinden CoreWeave'in hisseleri, yaklaşık 35 milyar dolarlık borç yüküne ilişkin endişelerin ardından geçen hafta sert düşüş yaşadı. Bu gelişme, yapay zeka şirketlerinin yüksek maliyetli büyüme planlarına yönelik kaygıları artırırken küresel ölçekte yapay zeka hisselerinde satış baskısını da beraberinde getirdi.

Anthropic ise büyük ölçekli altyapı ortaklıklarını sürdürmeye devam ediyor. Şirketin yaklaşımı, yapay zeka modellerine yönelik talebin artacağı ve bugünkü yüksek hesaplama maliyetlerinin uzun vadede ticari getirilerle karşılanabileceği beklentisine dayanıyor.

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Anthropic'ten 45 milyar dolarlık yeni veri merkezi hamlesi

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