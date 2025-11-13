Anthropic’ten 50 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD genelinde yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla 50 milyar dolarlık büyük bir yatırım planı açıkladı. Şirket, bu dev bütçeyi özellikle Teksas ve New York’ta inşa edilecek yeni veri merkezlerine ayırıyor. Anthropic, bu projede bulut bilişim altyapısı sağlayıcısı Fluidstack ile ortak çalışıyor ve ilerleyen dönemde başka eyaletlerde de yeni tesisler kurmayı planlıyor.

Anthropic de dev yatırımlara başladı

Anthropic’in açıklamasına göre veri merkezleri 2026 yılı boyunca kademeli olarak devreye alınacak ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayacak. Şirket, bu yatırımın ABD’nin yapay zekâ alanındaki küresel liderliğini koruma hedefine katkı sağlayacağını vurguluyor. Basın açıklamasında, projenin Trump yönetiminin Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki hedeflerle de uyumlu olduğu belirtildi.

Anthropic’in bu hamlesi, son dönemde hız kazanan yapay zeka altyapı yatırımları zincirinin yeni bir halkası niteliğinde. OpenAI ve SoftBank, geçtiğimiz ocak ayında 500 milyar dolarlık “Stargate” projesi ile ABD genelinde yapay zeka veri merkezleri kurma planını duyurmuştu. Öte yandan Meta da ülke genelindeki dijital altyapı ve veri merkezi yatırımlarına 600 milyar dolar ayırmış durumda.

Şirket, Claude model ailesinin yüksek işlem gücü ihtiyacı nedeniyle hâlihazırda Google ve Amazon ile bulut işbirliklerini sürdürüyor. Ancak bu yeni proje, Anthropic’in ilk kez kendi özel altyapısını inşa ettiği büyük ölçekli girişim olma özelliğini taşıyor. 50 milyar dolarlık yatırım, yüksek olsa da şirketin iç projeksiyonlarıyla uyumlu görünüyor. Anthropic’in 2028 yılına kadar 70 milyar dolar gelir ve 17 milyar dolar nakit akışı elde etmeyi hedeflediği bildiriliyor.

