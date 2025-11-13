Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic’ten 50 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımı

    Anthropic, Fluidstack ile 50 milyar dolarlık veri merkezi anlaşması imzaladı. Teksas ve New York’ta inşa edilecek tesisler 2026’da faaliyete geçerek yapay zeka altyapısını güçlendirecek.

    Anthropic’ten 50 milyar dolarlık dev veri merkezi yatırımı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD genelinde yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla 50 milyar dolarlık büyük bir yatırım planı açıkladı. Şirket, bu dev bütçeyi özellikle Teksas ve New York’ta inşa edilecek yeni veri merkezlerine ayırıyor. Anthropic, bu projede bulut bilişim altyapısı sağlayıcısı Fluidstack ile ortak çalışıyor ve ilerleyen dönemde başka eyaletlerde de yeni tesisler kurmayı planlıyor.

    Anthropic de dev yatırımlara başladı

    Anthropic’in açıklamasına göre veri merkezleri 2026 yılı boyunca kademeli olarak devreye alınacak ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayacak. Şirket, bu yatırımın ABD’nin yapay zekâ alanındaki küresel liderliğini koruma hedefine katkı sağlayacağını vurguluyor. Basın açıklamasında, projenin Trump yönetiminin Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki hedeflerle de uyumlu olduğu belirtildi.

    Anthropic’in bu hamlesi, son dönemde hız kazanan yapay zeka altyapı yatırımları zincirinin yeni bir halkası niteliğinde. OpenAI ve SoftBank, geçtiğimiz ocak ayında 500 milyar dolarlık “Stargate” projesi ile ABD genelinde yapay zeka veri merkezleri kurma planını duyurmuştu. Öte yandan Meta da ülke genelindeki dijital altyapı ve veri merkezi yatırımlarına 600 milyar dolar ayırmış durumda.

    Şirket, Claude model ailesinin yüksek işlem gücü ihtiyacı nedeniyle hâlihazırda Google ve Amazon ile bulut işbirliklerini sürdürüyor. Ancak bu yeni proje, Anthropic’in ilk kez kendi özel altyapısını inşa ettiği büyük ölçekli girişim olma özelliğini taşıyor. 50 milyar dolarlık yatırım, yüksek olsa da şirketin iç projeksiyonlarıyla uyumlu görünüyor. Anthropic’in 2028 yılına kadar 70 milyar dolar gelir ve 17 milyar dolar nakit akışı elde etmeyi hedeflediği bildiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyinli araba vurdurma daihatsu terios 1.3 sx 4x4 yorumlar neden infaz koruma memuru olmak istiyorsun sorusuna cevap otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır gece evde yürüme sesi duymak diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum