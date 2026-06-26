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    Anthropic'ten Alibaba'ya ağır suçlama: Claude'u kopyalamaya çalıştı

    Anthropic, Claude'un yeteneklerini kendi yapay zeka modeline aktarmak amacıyla Çinli Alibaba'nın 25 bin sahte hesap üzerinden milyonlarca sorgu gerçekleştirdiğini iddia etti.

    Anthropic'ten Alibaba'ya suçlama: Claude'u kopyalamaya çalıştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki küresel rekabet giderek artıyor. ABD merkezli Anthropic, Çinli teknoloji devi Alibaba'yı Claude yapay zeka modelinin yeteneklerini yasa dışı yollarla kopyalamaya çalışmakla suçladı. Şirkete göre Alibaba, 25 bin sahte hesap üzerinden milyonlarca sorgu gerçekleştirerek şimdiye kadar kaydedilen en büyük “damıtma” saldırısını düzenledi.

    Claude'un yetenekleri çalınmaya çalışıldı

    Anthropic'in iddiasına göre Alibaba'nın Qwen yapay zeka ekibi tarafından kontrol edilen yaklaşık 25 bin sahte hesap, 22 Nisan ile 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Claude ile 28,8 milyondan fazla sohbet gerçekleştirdi. Şirket, bu faaliyetlerin koordineli bir damıtma saldırısı olduğunu söylüyor.

    Şirkete göre saldırının amacı, Claude'un gelişmiş yeteneklerini çıkararak bunları Alibaba'nın daha küçük ve daha sınırlı kapasiteye sahip bir yapay zeka modelinin eğitiminde kullanmaktı.

    Anthropic'in açıklamasında söz edilen saldırı modeli, bir yapay zeka şirketinin rakip modele ait çıktıları sistematik şekilde toplayarak kendi modelini eğitmesi anlamına geliyor. Bu yöntemde saldırganlar, hedef modeli herkese açık API'ler üzerinden normal bir kullanıcı gibi sorguluyor ancak bunu milyonlarca özel hazırlanmış istem (prompt) ile endüstriyel ölçekte gerçekleştiriyor. Bu süreç sonucunda elde edilen yanıtlar, rakip modele ait bilgi ve davranışların yeni bir yapay zeka sistemine aktarılması amacıyla eğitim verisi olarak kullanılabiliyor.

    Hedefte Mythos vardı

    Anthropic, saldırıların özellikle şirketin yeni nesil "Mythos Preview" modelinin gelişmiş yeteneklerini elde etmeyi amaçladığını belirtti. Şirkete göre Mythos Preview, Claude Opus gibi önceki modellerin üzerine özellikle kod yazma ve dijital güvenlik alanlarında önemli geliştirmeler sunuyor.

    Anthropic, mektubunda yalnızca Alibaba'yı değil, Çin hükümetini de suçlamalarına dahil etti. Şirket, söz konusu faaliyetlerin Çin'in yapay zeka, makine öğrenmesi ve ilgili teknolojilerde küresel liderlik hedefinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

    Mythos ve Fable modellerine erişim kısıtlandı

    Anthropic'in mektubunun gönderilmesinden iki gün sonra ABD Ticaret Bakanlığı, Mythos ve Fable yapay zeka modellerine yönelik sıkı ihracat kısıtlamaları getirdi. Kararın gerekçesi olarak Çin ve kara listeye alınmış diğer ülkelerin bu gelişmiş modelleri ABD'nin çıkarlarına aykırı şekilde kullanabileceği endişesi gösterildi.

    Bu gelişmenin ardından Anthropic, federal hükümetten gelecek ek açıklamalar netleşene kadar Mythos ve Fable modellerine yönelik genel erişimi dünya genelinde durdurdu.

    Anthropic, Çin merkezli yapay zeka şirketlerine yönelik benzer suçlamaları daha önce de gündeme getirmişti. Şirket, Şubat ayında DeepSeek'in de aralarında bulunduğu üç Çinli yapay zeka girişiminin, kendi modellerini geliştirmek amacıyla koordineli damıtma saldırıları yürüttüğünü açıklamıştı.

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