Anthropic’ten Çinli AI şirketlerine ağır suçlama: Kullanıcılar gizlice Claude’a yönlendirildi

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Çinli rakipleri DeepSeek ve Moonshot’ın kullanıcı isteklerini gizlice Claude modellerine yönlendirdiğini ve alınan yanıtları kendi modelleri üretmiş gibi sunduğunu öne sürdü. Şirket, bu süreçte kullanıcı verilerinin de Claude’a aktarılmış olabileceğine dikkat çekiyor.

İnanılmaz iddia

Anthropic tarafından yayımlanan 154 sayfalık rapora göre Kimi modelinin geliştiricisi Moonshot, kullanıcılarına Claude tarafından üretilen yanıtları Kimi’nin çıktılarıymış gibi gösterdi. Şirket ayrıca bu etkileşimlerden elde edilen verilerin kendi modellerini geliştirmek için kullanıldığını öne sürdü.

Raporda, Moonshot’ın yalnızca 10 günlük dönemde 5.380 sahte hesap kullanarak yaklaşık 300 bin isteği Claude’a yönlendirdiği iddia ediliyor. Bu hesapların büyük bölümünün Singapur ve Japonya’da bulunuyor gibi göründüğü aktarıldı.

Moonshot, temmuz ayında K3 modelini piyasaya sürmesinin ardından Çin’in önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri haline gelmişti. K3’ün ardından şirketin modelleri küresel ölçekte de daha fazla ilgi görmeye başlamıştı.

Hassas kullanıcı verileri Claude’a ulaşmış olabilir

Anthropic’in iddialarındaki en dikkat çekici nokta, olayın yalnızca rakip modellerin çıktılarından yararlanılmasıyla sınırlı olmaması. Şirket, gerçek kullanıcı taleplerinin doğrudan Claude’a gönderildiğini ve bunun sonucunda hassas kullanıcı verilerinin de görülebildiğini savunuyor.

Anthropic, Moonshot üzerinden Claude’a yönlendirilen trafik sayesinde ABD, Avrupa ve Çin’deki kullanıcılara ait hassas bilgilere erişebildiğini belirtti. Raporda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile muhtemel bağlantısı bulunan bir kullanıcının da bu veriler arasında yer aldığı öne sürüldü.

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Söz konusu kullanıcı, Çin’in Çengdu kentindeki bir kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz etmek için Kimi'yi kullandığını düşünüyordu. Ancak Anthropic’e göre bu istek, kullanıcının haberi olmadan Moonshot tarafından Claude’a gönderilmiş olabilir.

Şirket ayrıca bazı yüksek profilli Çinli teknoloji şirketlerine ait verilerin de bu süreçte görüldüğünü iddia etti ancak hangi şirketlerden söz edildiğini açıklamadı.

DeepSeek’in de benzer şekilde kullanıcı isteklerini Claude’a yönlendirdiği öne sürüldü. Anthropic, şirketin bu faaliyetinin ne ölçekte olduğunu ise belirtmedi. Moonshot ve DeepSeek, suçlamalarla ilgili yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Anthropic, beş Çinli şirketi daha suçladı

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Raporda Moonshot ve DeepSeek’in yanı sıra beş Çinli şirketin daha Şubat 2026’dan bu yana Claude modellerinden damıtma yöntemiyle yararlandığı iddia ediliyor. Bu şirketler arasında Alibaba’nın Qwen’i, Z.ai’ın GLM’i, Xiaomi’nin MiMo’su ve MiniMax’ın M modeli bulunuyor.

Yapay zeka dünyasında damıtma, büyük bir yapay zeka modelinin ürettiği yanıtların başka bir modelin eğitilmesinde kullanıldığı yaygın bir yöntem. Şirketler, bu teknik sayesinde daha küçük veya farklı mimariye sahip modelleri daha az kaynakla geliştirebiliyor.

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Anthropic ise Çinli şirketlerin uygulamalarının sıradan damıtma sürecinden farklı olduğunu savunuyor. Şirkete göre rakipler, sahte hesaplar ve çalıntı kredi kartları kullanarak büyük miktarda Claude çıktısı elde etti. Anthropic, modellerinin Çin’de bu amaçla kullanılmasına izin vermediğini belirterek söz konusu faaliyetleri “yasadışı” olarak nitelendiriyor.

Yapay zeka gerilimi büyüyor

OpenAI ve Anthropic daha önce de benzer suçlamalarda bulunmuştu. Ancak Anthropic’in son raporu, kullanıcıların doğrudan Claude modellerine yönlendirilmiş olabileceği iddiasıyla diğerlerinden ayrışıyor. Üstelik ABD hükümeti de son zamanlarda Çin’e yönelik benzer suçlamalarda bulunuyor.

NSA ve FBI’ın da aralarında bulunduğu üç ABD kurumu, bu hafta altı Çinli şirketi Amerikan yapay zeka modellerinin çıktılarını sistematik şekilde ele geçirmekle suçladı. Kurumlar, söz konusu faaliyetlerin muhtemelen Çin hükümetinin bilgisi dahilinde yürütüldüğünü öne sürdü. Çin yönetimi ise suçlamaları reddetti. Pekin, Washington’ın bu iddiaları Çin’in yapay zeka sektörünü baskı altına almak için kullandığını savunarak karşılık verme tehdidinde bulundu.

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