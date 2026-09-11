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Tam Boyutta Gör Anthropic’in 10 Eylül’de yayımladığı son derece kapsamlı bir raporda, yapay zekanın biyolojik silahlarda kullanıldığını ve Çinli AI şirketlerinin Claude’a yönlendirme yaptığını ortaya koydu. Şirket aynı zamanda Malezya’daki seçmenleri hedef alan ticari bir seçim manipülasyonu platformunu ortaya çıkardığını açıkladı. Şirket, operasyonun arkasında İstanbul merkezli BBS Bilişim Teknolojileri’nin bulunduğunu öne sürdü. İlgili şirket ise Anthropic’in iddialarını yalanladı.

Seçmen hedefleme sistemi oluşturuldu

Anthropic’in 10 Eylül’de yayımladığı tehdit istihbaratı raporuna göre Malezya’daki 222 parlamento seçim bölgesinin tamamını kapsayan bir seçmen hedefleme sistemi oluştuurldu. Sistem hazırlanırken gerçek nüfus sayımı ve seçim verileri ile milyonlarca seçmen kaydından yararlanıldığı belirtildi. Şirket, platformun özellikle Malezya’daki hassas siyasi ve toplumsal fay hatları olan ırk, din ve kraliyet üzerinden seçmenleri profillemek ve hedeflemek üzere tasarlandığını söyledi.

Anthropic’in Claude modelleri, seçim bölgesi profillerinin hazırlanmasının yanı sıra operasyonun teknik altyapısının geliştirilmesinde de kullanıldı.

Anthropic, kendisini siber savunma ve dezenformasyonla mücadele araçları sunan bir platform gibi gösteren sistemin gerçekte ücretli bir “etki operasyonu hizmeti” olarak satıldığını belirtti. Şirket, yaptığı incelemede platformu İstanbul merkezli BBS Bilişim Teknolojileri (bbsteknoloji[.]com) ile ilişkilendirdi.

Ancak Anthropic, Malezya odaklı operasyon için platformu kimin satın aldığını açıklamadı. Operasyonun belirli bir Malezya seçimiyle bağlantılı olup olmadığı ve tam olarak ne zaman başladığı da bilinmiyor.

1.000’den fazla sahte X hesabı kullanıldı

Tam Boyutta Gör Operasyonun sosyal medya ayağında 1.000’den fazla sahte X hesabı bulunuyordu. Bu hesapların gerçek kullanıcılar gibi görünmesi sağlandı. Hesaplarda çerezlerin ve IP adreslerinin düzenli olarak yenilenmesi gibi yöntemlere başvuruldu. Böylece hesapların “sahte hesap” olarak etiketlenmesinin önüne geçildi.

Platformun kontrol paneli üzerinden belirli hedeflere kaç yapay görüntülenme gönderileceğinin de belirlenebildiği belirtildi. Anthropic, örneklerden birinde görevdeki Malezya Başbakanı’nı desteklemek amacıyla onun hesabına 1 milyon yapay görüntülenme gönderilmesi yönünde bir talep tespit ettiğini açıkladı.

Yapay zekayla sahte haber sitesi kuruldu

Tam Boyutta Gör Operasyon yalnızca sosyal medya hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Anthropic’e göre aktörler, “Malaysia Pulse” adlı sahte bir haber sitesi de işletti. Platform, gerçek Malezya haberlerini yapay zeka yardımıyla topluyor, içerikleri tekrar tekrar yeniden yazıyor ve bunları sahte yazar isimleriyle yayımlıyordu. Sitede ayrıca Çin ve Rusya devlet medyasıyla bağlantılı Xinhua, CGTN, Sputnik/RIA ve TV BRICS gibi kuruluşların içerikleri de yeniden yayımlandı.

Bu içeriklerde söz konusu kuruluşların devlet bağlantılı olduğuna işaret eden ifadelerin kaldırıldığı ve haberlerin bağımsız Malezya basını tarafından hazırlanmış gibi gösterildiği belirtildi.

Anthropic, malaysiapulse.com alan adının operasyonu yürüten aktörün kontrolünde olduğunu ve 10 Mayıs 2026’da kaydedildiğini tespit etti. Aynı operasyona ait olduğu belirtilen @malaysiapulseof adlı bir YouTube kanalı da bulunuyordu.

Muhaliflere yönelik sahte dosyalar hazırlandı

Tam Boyutta Gör Operasyonu yürüten kişiler Claude’u haber üretiminin yanı sıra sahte istihbarat dosyaları hazırlamak için de kullandı. Anthropic, bu dosyaların muhalif bir siyasetçi ile sivil toplum kuruluşları hakkında gerçeğe aykırı suçlamalar yaymak amacıyla oluşturulduğunu açıkladı.

Şirket, söz konusu iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirtirken hedef alınan siyasetçinin ve kuruluşların isimlerini açıklamadı.

Claude’un bazı talepleri reddettiği veya kısmen yerine getirdiği de aktarıldı. Bunlardan birinde sistem, hazırlanan dosyanın siyasi karalama amacı taşıdığını tespit ederek talebe karşı çıktı. Bunun üzerine operasyonun arkasındaki aktörün, aynı yetenekleri elde etmeye devam etmek amacıyla istemlerin ifadelerini değiştirerek Claude’u aşmaya çalıştığı belirtildi.

Anthropic’in raporundaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise operasyonun arkasındaki aktörün Malezya’nın ulusal iletişim düzenleyicisiyle sözleşme yapmaya çalışması oldu. Anthropic, söz konusu sözleşme girişiminin başarıya ulaştığına dair herhangi bir kanıt bulamadığını açıkladı.

Malezya makamlarının operasyon hakkında soruşturma yürütüp yürütmediği ve BBS Bilişim Teknolojileri veya temsilcilerinin hükümetle sözleşme görüşmesi yapıp yapmadığı ise henüz net değil.

Anthropic, altyapının kapsamına ve operasyonun teknik açıdan gelişmiş olmasına rağmen sahte içerik ve hesapların gerçek çevrimiçi topluluklara sızdığına dair kanıt bulunmadığını da söyledi. Şirkete göre operasyonun varlıkları birden fazla platforma dağıtılmış olsa da bunların gerçek kullanıcı topluluklarında geniş çaplı bir yayılım sağladığı tespit edilmedi.

Türk şirket iddiaları yalanladı

Tam Boyutta Gör BBS (Bilgi Birikim Sistemleri) Bilişim Teknolojileri (bilgibirikim[.]com)konuya ilişkin yaptığı açıklamada Anthropic raporunda belirtilen alan adları ve bağlantıların kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

Şirket, “Anthropic tarafından yayımlanan Eylül 2026 Tehdit İstihbaratı Raporu’nda yer alan ve Siber Güvenlik tehdit unsurları arasında adı geçen "bbs teknoloji / bbs-teknoloji" uzantılı alan adları (domain) ve yapılar ile şirketimiz Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) arasında hiçbir ilgi ve bağlantı bulunmamaktadır... Söz konusu raporda geçen alan adı, isim benzerliği dışında kurumumuzla tamamen ilgisizdir.” açıklamasını yaptı.

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Anthropic’ten Türk şirketine seçim manipülasyonu suçlaması

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