Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic uyardı: Yapay zekâ kendi kendini geliştirmeye çok yaklaştı

    Anthropic, yapay zekânın kendi kendini geliştirerek ilerleme hızını katlayabileceği kritik bir eşiğe çok yaklaşıldığı konusunda uyardı. Şirket, güvenlik riskleri konusunda endişeli.

    Anthropic uyardı: Yapay zekâ kendi kendini geliştirmeye çok yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ son yıllarda müthiş bir hızla gelişiyor. Ancak geleceğe dair öngörüler, yakın bir gelecekte gelişim hızının çok daha farklı yerlere gidebileceğini söylüyor. Zira şu anda bu teknolojinin gelişimi insanların çalışmalarına bağlı. Ancak yapay zekâların kendi kendilerini geliştirecek seviyeye ulaşmasıyla birlikte kritik bir eşiğin aşılacağı düşünülüyor. Üstelik Anthropic'e göre bu eşiğe bir hayli yaklaşmış durumdayız.

    Yapay zekâ alanına öncülük eden şirketlerden olan Anthropic, özyinelemeli öz gelişim (Recursive Self-Improvement - RSI) noktasına erişmeye oldukça yakın olduklarını söylüyor. RSI ile bir yapay zekâ, kendisinden daha gelişmiş modellerin geliştirilmesine katkıda bulunarak kendi yeteneklerini sürekli artırabiliyor. Bu aşamaya geçildiğinde, yapay zekânın gelişiminin daha önce görülmemiş bir hızda ilerlemeye başlayacağı düşünülüyor.

    Yapay Zekâ, Kendi Kendini Geliştirmeye Çok Yakın

    Anthropic'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu güncellenmiş S-1/A belgesinde, şirketin finansal durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra yapay zekânın geleceğine dair dikkat çekici uyarılar da yer alıyor. Şirket, Ar-Ge çalışmalarında yapay zekâdan giderek daha fazla yararlandığını ve bunun kendi modellerinin gelişim hızını önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

    Belgede, yapay zekâ modellerinin yeteneklerindeki önemli sıçramaların, şirketin bunları fark etmesinden önce gerçekleşebileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor. Anthropic'in kendi tahminleri, şirketin Sorumlu Ölçeklendirme Politikası'nda (Responsible Scaling Policy) tanımlanan ve yapay zekânın gelişim hızında dramatik bir artışa işaret eden eşiğe çok yakında ulaşabileceğini gösteriyor.

    Anthropic'in bu belgede dikkat çektiği RSI, yani özyinelemeli öz gelişim, yapay zekânın yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getirmesinden çok daha ileri bir aşamayı ifade ediyor. Bu senaryoda yapay zekâ, yeni modellerin tasarlanması, eğitilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde giderek daha etkin bir rol üstleniyor. Geliştirilen yeni modeller de bir sonraki neslin oluşturulmasına katkıda bulunarak bu süreci hızlandırıyor. Böylece yapay zekâ, kendi gelişimini besleyen bir döngü oluşturabiliyor. Bu döngünün yeterince hızlı ve etkili hâle gelmesi durumunda, insan araştırmacıların gelişmeleri takip etmekte zorlanacağı düşünülüyor. Anthropic'e göre bu aşamada gerekli güvenlik önlemlerini almak için yapay zekânın hızına yetişmeleri mümkün olmayabilir. Bu yüzden Anthropic, Claude gibi modellerin gelecekte yeni nesil yapay zekâları tamamen bağımsız şekilde tasarlayıp geliştirmesini güvenli bulmadığını ifade ediyor.

    Yapay zekânın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmeyi tercih edenler, RSI noktasına ulaşılmasını bilimsel keşifleri hızlandırabilecek ve üretkenliği daha önce görülmemiş seviyelere taşıyabilecek önemli bir eşik olarak görülüyor. Ancak bu tartışmanın diğer tarafında ise yapay zekânın bu noktada insan kontrolünden çıkabileceğinden endişe duyanlar yer alıyor. Anthropic'in uyarısı, bu konu üzerinde bir uzlaşmaya varılmadan ya da net bir yol haritası çizilmeden adım adım bu noktaya yaklaştığımızı gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hella korna cezası subaru forester alınır mı jaguar xe 20d yazıcı çevrimdışı görünüyor nissan qashqai 1.5 dci yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro &#231;ip
    Apple MacBook Pro M5 Pro çip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum