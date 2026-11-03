Anthropic uyardı: Yapay zekâ kendi kendini geliştirmeye çok yaklaştı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ son yıllarda müthiş bir hızla gelişiyor. Ancak geleceğe dair öngörüler, yakın bir gelecekte gelişim hızının çok daha farklı yerlere gidebileceğini söylüyor. Zira şu anda bu teknolojinin gelişimi insanların çalışmalarına bağlı. Ancak yapay zekâların kendi kendilerini geliştirecek seviyeye ulaşmasıyla birlikte kritik bir eşiğin aşılacağı düşünülüyor. Üstelik Anthropic'e göre bu eşiğe bir hayli yaklaşmış durumdayız.

Yapay zekâ alanına öncülük eden şirketlerden olan Anthropic, özyinelemeli öz gelişim (Recursive Self-Improvement - RSI) noktasına erişmeye oldukça yakın olduklarını söylüyor. RSI ile bir yapay zekâ, kendisinden daha gelişmiş modellerin geliştirilmesine katkıda bulunarak kendi yeteneklerini sürekli artırabiliyor. Bu aşamaya geçildiğinde, yapay zekânın gelişiminin daha önce görülmemiş bir hızda ilerlemeye başlayacağı düşünülüyor.

Yapay Zekâ, Kendi Kendini Geliştirmeye Çok Yakın

Anthropic'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu güncellenmiş S-1/A belgesinde, şirketin finansal durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra yapay zekânın geleceğine dair dikkat çekici uyarılar da yer alıyor. Şirket, Ar-Ge çalışmalarında yapay zekâdan giderek daha fazla yararlandığını ve bunun kendi modellerinin gelişim hızını önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

Belgede, yapay zekâ modellerinin yeteneklerindeki önemli sıçramaların, şirketin bunları fark etmesinden önce gerçekleşebileceği konusunda da uyarıda bulunuluyor. Anthropic'in kendi tahminleri, şirketin Sorumlu Ölçeklendirme Politikası'nda (Responsible Scaling Policy) tanımlanan ve yapay zekânın gelişim hızında dramatik bir artışa işaret eden eşiğe çok yakında ulaşabileceğini gösteriyor.

Anthropic'in bu belgede dikkat çektiği RSI, yani özyinelemeli öz gelişim, yapay zekânın yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getirmesinden çok daha ileri bir aşamayı ifade ediyor. Bu senaryoda yapay zekâ, yeni modellerin tasarlanması, eğitilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde giderek daha etkin bir rol üstleniyor. Geliştirilen yeni modeller de bir sonraki neslin oluşturulmasına katkıda bulunarak bu süreci hızlandırıyor. Böylece yapay zekâ, kendi gelişimini besleyen bir döngü oluşturabiliyor. Bu döngünün yeterince hızlı ve etkili hâle gelmesi durumunda, insan araştırmacıların gelişmeleri takip etmekte zorlanacağı düşünülüyor. Anthropic'e göre bu aşamada gerekli güvenlik önlemlerini almak için yapay zekânın hızına yetişmeleri mümkün olmayabilir. Bu yüzden Anthropic, Claude gibi modellerin gelecekte yeni nesil yapay zekâları tamamen bağımsız şekilde tasarlayıp geliştirmesini güvenli bulmadığını ifade ediyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Kasım 2026) 20 sa. önce eklendi

Yapay zekânın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmeyi tercih edenler, RSI noktasına ulaşılmasını bilimsel keşifleri hızlandırabilecek ve üretkenliği daha önce görülmemiş seviyelere taşıyabilecek önemli bir eşik olarak görülüyor. Ancak bu tartışmanın diğer tarafında ise yapay zekânın bu noktada insan kontrolünden çıkabileceğinden endişe duyanlar yer alıyor. Anthropic'in uyarısı, bu konu üzerinde bir uzlaşmaya varılmadan ya da net bir yol haritası çizilmeden adım adım bu noktaya yaklaştığımızı gösteriyor.

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Anthropic uyardı: Yapay zeka kendi kendini geliştirmeye çok yakın

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