Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yavaşlamak mı? Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı

    Anthropic ve OpenAI, yeni modelleriyle yapay zeka yarışında maliyetleri aşağı çekiyor. Opus 5.5, GPT-6 Sol ve Luna, benzer performansı daha düşük fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

    Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Son dönemde yapay zeka gelişimi noktasında frene basılması gerektiğini söyleyen Anthropic ve OpenAI, bu yarışta kimsenin kendi isteğiyle yavaşlayamayacağını bir kez daha ortaya koydu. Zira her iki şirket de aynı işi daha düşük maliyetle biraz daha iyi yapabilen yeni modellerini tanıttı.

    Anthropic Opus 5.5 ile maliyeti düşürüyor

    Anthropic, kodlama ve karmaşık bilgi işlerinde kullanılan üst seviye modeli Opus’un yeni sürümü Opus 5.5’i duyurdu. Şirket, yeni modelin bazı kodlama ve bilgi testlerinde OpenAI’ın GPT-6 Astra modelini geride bıraktığını belirtiyor. Ancak asıl değişiklik performanstan çok maliyet tarafında ortaya çıkıyor.

    Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Opus 5.5’te 1 milyon giriş tokenı 4 dolar, 1 milyon çıkış tokenı ise 20 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Bu rakamlar Opus 5’e kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük. Kodlama ve ajan tabanlı işlemlerde maliyetin büyük bölümünü oluşturan önbellek okumalarının fiyatı ise 1 milyon token başına 0,20 dolara indiriliyor. Anthropic bu alanda yüzde 60'lık düşüş sağlıyor.

    Yeni model aynı zamanda Opus 5’e göre yüzde 30’dan fazla daha hızlı çıktı üretiyor. Şirket, Opus 5.5’in görevleri tamamlamak için daha az token kullanmasını da hesaba kattığında tipik iş yüklerinde toplam maliyet avantajının yaklaşık yüzde 40’a ulaştığını söylüyor.

    Opus 5.5, siber güvenlik ve biyoloji gibi daha yüksek risk taşıyan alanlarda da kullanılabiliyor. Bu nedenle Anthropic, önceki modellerinde uyguladığı güvenlik yaklaşımını burada da sürdürüyor. Koruma kapsamındaki bir istek tespit edildiğinde işlem otomatik olarak daha eski bir modele yönlendirilebiliyor.

    OpenAI GPT-6 Sol ve Luna ile fiyatı yarıya indiriyor

    Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    OpenAI ise GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerini daha düşük maliyet ve yüksek hız odağıyla konumlandırıyor. Şirketin GPT-6 ailesindeki model isimlendirmesinde Astra en güçlü ve pahalı seçenek olarak öne çıkarken Sol daha verimli bir alternatif, Terra genel kullanıma yönelik dengeli model, Luna ise en hızlı ve düşük maliyetli seçenek olarak konumlanıyor.

    OpenAI, Sol ve Luna'nın GPT-6 Astra'nın eğitiminde kullanılan yöntemlere benzer tekniklerle geliştirildiğini belirtiyor. Yeni modeller bazı testlerde önceki nesillerine göre birkaç puanlık performans artışı sağlasa da asıl kazançları maliyetlerdeki yüzde 50 düşüte yatıyor.

    GPT-6 Sol'un API fiyatı 1 milyon giriş tokenı için 2 dolar, çıkış tokenı için 10 dolar seviyesinde. GPT-6 Luna ise 1 milyon giriş tokenı için 0,10 dolar, çıkış tokenı için 0,50 dolar ücretlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ziraat dekont hazırlama superbox kota sorgulama bershka mağaza stok sorgulama telefon yeniden başlatma eski telefon numaramı nasıl bulurum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum