Yavaşlamak mı? Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı

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Son dönemde yapay zeka gelişimi noktasında frene basılması gerektiğini söyleyen Anthropic ve OpenAI, bu yarışta kimsenin kendi isteğiyle yavaşlayamayacağını bir kez daha ortaya koydu. Zira her iki şirket de aynı işi daha düşük maliyetle biraz daha iyi yapabilen yeni modellerini tanıttı.

Anthropic Opus 5.5 ile maliyeti düşürüyor

Anthropic, kodlama ve karmaşık bilgi işlerinde kullanılan üst seviye modeli Opus’un yeni sürümü Opus 5.5’i duyurdu. Şirket, yeni modelin bazı kodlama ve bilgi testlerinde OpenAI’ın GPT-6 Astra modelini geride bıraktığını belirtiyor. Ancak asıl değişiklik performanstan çok maliyet tarafında ortaya çıkıyor.

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Opus 5.5’te 1 milyon giriş tokenı 4 dolar, 1 milyon çıkış tokenı ise 20 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Bu rakamlar Opus 5’e kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük. Kodlama ve ajan tabanlı işlemlerde maliyetin büyük bölümünü oluşturan önbellek okumalarının fiyatı ise 1 milyon token başına 0,20 dolara indiriliyor. Anthropic bu alanda yüzde 60'lık düşüş sağlıyor.

Yeni model aynı zamanda Opus 5’e göre yüzde 30’dan fazla daha hızlı çıktı üretiyor. Şirket, Opus 5.5’in görevleri tamamlamak için daha az token kullanmasını da hesaba kattığında tipik iş yüklerinde toplam maliyet avantajının yaklaşık yüzde 40’a ulaştığını söylüyor.

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Opus 5.5, siber güvenlik ve biyoloji gibi daha yüksek risk taşıyan alanlarda da kullanılabiliyor. Bu nedenle Anthropic, önceki modellerinde uyguladığı güvenlik yaklaşımını burada da sürdürüyor. Koruma kapsamındaki bir istek tespit edildiğinde işlem otomatik olarak daha eski bir modele yönlendirilebiliyor.

OpenAI GPT-6 Sol ve Luna ile fiyatı yarıya indiriyor

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OpenAI ise GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerini daha düşük maliyet ve yüksek hız odağıyla konumlandırıyor. Şirketin GPT-6 ailesindeki model isimlendirmesinde Astra en güçlü ve pahalı seçenek olarak öne çıkarken Sol daha verimli bir alternatif, Terra genel kullanıma yönelik dengeli model, Luna ise en hızlı ve düşük maliyetli seçenek olarak konumlanıyor.

OpenAI, Sol ve Luna'nın GPT-6 Astra'nın eğitiminde kullanılan yöntemlere benzer tekniklerle geliştirildiğini belirtiyor. Yeni modeller bazı testlerde önceki nesillerine göre birkaç puanlık performans artışı sağlasa da asıl kazançları maliyetlerdeki yüzde 50 düşüte yatıyor.

GPT-6 Sol'un API fiyatı 1 milyon giriş tokenı için 2 dolar, çıkış tokenı için 10 dolar seviyesinde. GPT-6 Luna ise 1 milyon giriş tokenı için 0,10 dolar, çıkış tokenı için 0,50 dolar ücretlendiriliyor.

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Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı

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