Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pentagon’un kara listesindeki Anthropic’e mahkemeden kötü haber çıktı

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Anthropic’i kara listeye almasına karşı yapılan başvuru temyizden döndü. Mahkeme, almış olduğu kararda ulusal güvenlik gerekçesini öne çıkardı.

    Anthropic ve Pentagon arasındaki krizde kritik mahkeme kararı Tam Boyutta Gör
    ABD’de yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic ile Pentagon arasında büyüyen kriz, federal temyiz mahkemesinin verdiği yeni kararla daha da derinleşti. Washington D.C.’de bulunan federal temyiz mahkemesi, Anthropic’in ABD Savunma Bakanlığı tarafından kara listeye alınmasını geçici olarak durdurma talebini reddetti.

    Mahkemeden “kamu yararı” vurgusu

    Mahkeme kararında taraflar arasındaki çıkar dengesinin hükümet lehine ağır bastığı açık şekilde ifade edildi. Hakimler, şirketin karşı karşıya olduğu zararın büyük ölçüde finansal nitelikte olduğunu, buna karşılık Pentagon’un aktif bir askeri çatışma ortamında kritik yapay zeka teknolojilerine nasıl erişeceğinin yargı tarafından sınırlandırılmasının daha büyük sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

    Kararda, Anthropic’in geçici bir durdurma kararı olmadan “telafisi güç zararlar” yaşayabileceği kabul edilse de bu zararların öncelikli olarak ekonomik olduğu belirtildi. Şirketin ifade özgürlüğü iddialarına da değinilen kararda, devam eden dava sürecinde bu hakkın fiilen engellendiğine dair yeterli kanıt sunulamadığı ifade edildi.

    Temyiz mahkemesinin bu kararı, Mart ayı sonunda San Francisco’daki bir federal mahkemenin verdiği farklı bir kararla çelişiyor. Söz konusu mahkeme, Trump yönetiminin Anthropic’in Claude modeline yönelik kullanım yasağını uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

    Bu iki ayrı kararın ardından ortaya çıkan tabloya göre Anthropic tamamen sistem dışı bırakılmış değil. Şirket, diğer federal kurumlarla çalışmayı sürdürebilecek ancak Savunma Bakanlığı ile doğrudan sözleşmelerden dışlanacak. Ayrıca savunma yüklenicileri, Pentagon ile yürüttükleri projelerde Claude modelini kullanamayacak.

    Arka plan

    Pentagon, Mart ayı başında Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmıştı. Bu tanımlama, şirketin teknolojisinin ABD ulusal güvenliğini tehdit edebileceği iddiasına dayanıyor. Anthropic ise bu karara sert şekilde itiraz etmişti. Şirket, söz konusu sınıflandırmanın anayasaya aykırı, keyfi ve hukuki prosedürlere uygun olmayan bir misilleme olduğunu savunmuştu.

    Taraflar arasındaki gerilim, aslında teknik ve etik bir anlaşmazlığa dayanıyor. Pentagon, Anthropic’ten yapay zeka modellerine tüm yasal amaçlar için sınırsız erişim talep etti. Şirket ise buna karşılık, teknolojisinin tam otonom silah sistemlerinde veya geniş çaplı “iç gözetim” faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair güvence istedi.

    Bu anlaşmazlık çözülemeyince süreç mahkemeye taşındı.

    Şirketin teknolojisi daha önce Pentagon’un gizli ağlarında kullanılan ilk yapay zeka çözümlerinden biri olmuş ve Palantir gibi savunma yüklenicileriyle entegrasyon kabiliyeti nedeniyle öne çıkmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 1 saat önce

    genconline 3 gün önce

    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bipolar ehliyet alabilir mi biberiye yağı sakal çıkarır mı karton bardak işi yorumları egzoz spirali ne işe yarar webos mu android mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum