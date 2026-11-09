Anthropic, veri merkezleri için doğal gaz jeneratörü satın aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka şirketi Anthropic, devasa bir enerji yatırımı yaptı. Şirket, 3,4 milyar dolarlık anlaşmayla 1,7 gigavat kapasiteli doğal gaz jeneratörü satın aldı. Bu hamle, bir yapay zeka firması tarafından yapılan en büyük enerji alımı olarak kayıtlara geçti. Anthropic, bu yatırımla veri merkezlerinin elektrik tedarikini doğrudan kontrol etmeyi hedefliyor. Bu adım, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını açıkça gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka şirketi Anthropic, veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için 1,7 GW kapasiteli doğal gaz jeneratörleri satın almak üzere 3,4 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Aktarılanlara göre bu, bir yapay zeka şirketinin gerçekleştirdiği bilinen en büyük tek seferlik enerji ekipmanı alımı oldu.

Anthropic enerji altyapısını kontrol etmek istiyor

Anthropic, ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio merkezli enerji ekipmanı tedarikçisi OnePWR Solutions ile eylül ayının sonlarında anlaşmaya vardı. Anlaşma, toplam 1,7 gigawatt kapasiteli ağır hizmet tipi doğal gaz jeneratörlerini kapsıyor. Şirket ayrıca jeneratörlerin kurulumu için gereken mühendislik ve inşaat faaliyetlerini de üstlendi.

OnePWR, söz konusu jeneratörleri yaklaşık iki yıl önce Caterpillar'dan sipariş etmişti. Ancak şirket, ekipmanların satın alma işlemini tamamlamak için finansmana ihtiyaç duyuyordu. Anthropic başlangıçta OnePWR'den elektrik tedarik etmeyi planlarken daha sonra strateji değiştirerek Caterpillar'a verilen siparişleri ve kurulum çalışmalarını doğrudan devralmayı tercih etti. Jeneratörlerin hangi veri merkezlerinde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. Her iki şirket de anlaşmayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yapay zeka şirketleri enerji sektörüne yöneliyor

Anlaşma, yapay zeka sektöründe artan elektrik ihtiyacının şirketleri enerji altyapısında daha doğrudan rol almaya yönelttiğini gösteriyor. Veri merkezleri için gerekli gaz türbinleri ve jeneratörlere yönelik talep hızla artarken üretim sürelerinin yıllar sonrasına uzaması şirketleri mevcut siparişleri devralmak ve ekipman tedarikini güvence altına almak gibi yöntemlere yöneltiyor.

Anthropic'in anlaşması da bu açıdan dikkat çekiyor. Şirket, yeni üretim siparişi vermek yerine fiyatların yükselmesinden önce Caterpillar'a verilmiş ve önümüzdeki iki yıl içinde teslim alınabilecek ekipmanlara erişim sağladı. Böylece hem tedarik sürecini hızlandırmayı hem de veri merkezleri için ihtiyaç duyduğu enerji üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı hedefliyor.

Çin, Nvidia CEO’suna yönelik casusluk iddialarını yalanladı 5 sa. önce eklendi

Benzer adımlar atan şirketler arasında Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI da bulunuyor. Şirket, bu yılın başlarında veri merkezlerini çalıştırmak için 2 milyar dolarlık mobil doğal gaz türbini satın aldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise 2025'in sonlarında enerji geliştirme şirketi Intersect'i satın almıştı.

Öte yandan Anthropic, 2045'e kadar uzanan dönemde 895 milyar doları aşan bilgi işlem ve altyapı taahhüdüne sahip olduğunu açıkladı. Bu tutarın neredeyse tamamı işlem gücü ve altyapı yatırımlarından oluşuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic, veri merkezleri için doğal gaz jeneratörü satın aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: