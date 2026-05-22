    Detaylar belli oldu: Anthropic, xAI’a aylık 1,25 milyar dolar ödeyecek

    Anthropic, xAI’ın ABD’deki Colossus 1 veri merkezinin 300 megavatlık kapasitesini kiraladığını duyurmuştu. Şirketin bunun için xAI’a aylık 1,25 milyar dolar ödeyeceği ortaya çıktı.

    Yapay zeka sektöründe son dönemin en dikkat çekici altyapı anlaşmalarından birinin perde arkası ortaya çıktı. Anthropic’in, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’dan (SpaceXAI) devasa ölçekte işlem gücü satın almak için yaptığı anlaşmanın mali boyutu netleşti. Buna göre Anthropic, Mayıs 2029’a kadar xAI’a aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapacak.

    Halka arz başvurusunda ortaya çıktı

    Söz konusu anlaşma bu ayın başlarında Anthropic’in Colossus 1 veri merkezinin tamamına yakın kapasitesini kiralamasıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 300 megavatlık işlem gücünü kapsayan anlaşma, yapay zeka sektöründe şimdiye kadar görülen en büyük altyapı sözleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    İşlemin finansal ayrıntıları ise SpaceX’in yapmış olduğu halka arz başvurusunda ortaya çıktı. Belgelerde, anlaşmanın xAI altyapısındaki kullanılmayan kapasitenin gelir elde edecek şekilde değerlendirilmesini sağladığı ifade edildi.

    Dosyada yer alan bilgilere göre Anthropic, anlaşmanın ilk iki ayında indirimli ödeme yapacak. Bunun nedeni ise xAI’ın veri merkezi kapasitesini tam seviyeye ulaştırmak için devam eden ölçeklendirme süreci. Tam kapasiteye geçilmesinin ardından aylık ödeme tutarı 1,25 milyar dolara ulaşacak. Ayrıca sözleşme, taraflardan herhangi birine 90 gün önceden bildirim yaparak anlaşmayı feshetme hakkı tanıyor.

    Bu anlaşma, xAI’ın sektörde alışılmışın dışında bir konuma yerleşmesine neden oldu. Yapay zeka şirketleri genellikle ya yalnızca kendi modellerini çalıştırmak için veri merkezi kuruyor ya da sadece başkalarına altyapı hizmeti sunuyor. xAI ise iki modeli aynı anda uygulayan bir yapı sunmuş durumda.

    Sektörde giderek daha sık kullanılan “neocloud” yaklaşımı da tam olarak bu modeli tanımlıyor. Şirketler, kendi yapay zeka sistemleri için inşa ettikleri büyük veri merkezi altyapılarını, ihtiyaç fazlası kapasite oluştuğunda başka şirketlere kiralayarak ek gelir elde ediyor.

