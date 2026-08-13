Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, Nvidia'nın da ilgilendiği yapay zekâ girişimi Decart'ı 6 milyar dolara alabilir

    Yapay zekâ yarışında OpenAI ile arayı kapatmaya başlayan Anthropic, şimdi kendisini zirveye yaklaştıracak yeni bir satın alıma hazırlanıyor. Şirket, Decart için 6 milyar dolar ödeyebilir.

    Anthropic yapay zekâ yarışında elini güçlendirecek Decart'ı 6 milyar dolara alabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI ile arayı giderek kapatarak yapay zekâ dünyasının zirvesine doğru tırmanmaya devam eden Anthropic, bu yarışta kendisini öne geçirebilecek önemli bir adım daha atıyor. Claude modelleriyle tanınan Anthropic, Nvidia destekli yapay zekâ girişimi Decart'ı yaklaşık 6 milyar dolara satın almak için çalışmalara başladı.

    Bloomberg'in haberine göre satın alma görüşmeleri henüz erken aşamada. Dolayısıyla anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Ancak 6 milyar dolarlık bu satın alma gerçekleşirse, Anthropic'in bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.

    2023 yılında kurulan Decart, kısa süre içerisinde yapay zekâ dünyasının dikkat çeken girişimlerinden biri hâline geldi. Nitekim geçtiğimiz haftalarda gelen haberler, şirkete yatırım yapan Nvidia'nın da Decart'ı almayı düşündüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak şimdi Anthropic daha cazip bir teklifle Decart'ın kapısını çalmış görünüyor.

    2023'te Kurulan Decart, Claude'a Yardımcı Olabilecek Teknolojileriyle Dikkat Çekiyor

    Şirketin faaliyetleri yalnızca AI modelleri geliştirmekle sınırlı değil. Decart, yapay zekâ modellerinin daha verimli çalışmasını sağlayan altyapı ve optimizasyon teknolojileriyle de dikkat çekiyor. İşin bu kısmı, özellikle Claude gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir yapay zekâ modelinin çalıştırılmasında Anthropic açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yapay zekâ modellerinin kullanıcıya yanıt üretmesi, yani çıkarım (inference) süreci, şirketler açısından giderek daha büyük bir maliyet kalemi hâline geliyor. Bu nedenle aynı donanımdan daha fazla performans elde etmek, yeni veri merkezleri kurmak kadar önemli bir hâle gelmiş durumda.

    Decart'ın çalışmaları bununla da sınırlı değil. Şirket aynı zamanda gerçek zamanlı video üretimi ve yapay zekâ destekli "dünya modelleri" üzerinde de çalışıyor. Örneğin Decart'ın Lucy isimli modeli, canlı videoları gerçek zamanlı olarak düzenleyebiliyor. Şirketin bir diğer önemli projesi olan Oasis ise robotik ve otonom sürüş sistemlerinin eğitilmesi ve test edilmesi için simüle edilmiş ortamlar oluşturabiliyor. Bu nedenle 6 milyar dolarlık olası satın alma yalnızca Anthropic'in işlem kapasitesini artırmaya yönelik bir hamle olarak görülmemeli. Bu anlaşma gerçekleşirse şirket, gerçek zamanlı video üretimi, simülasyon ve yapay zekâ altyapısı konularında uzmanlaşmış bir ekibi bünyesine katmış olacak.

    Decart'ın Değeri Birkaç Ayda Milyarlarca Dolar Arttı

    Decart'ın bu kadar yüksek bir satın alma bedeliyle gündeme gelmesi, yapay zekâ girişimlerinin değerlemelerinin ne kadar hızlı yükseldiğini de gösteriyor. Şirket, Mayıs ayında gerçekleştirilen yatırım turunda 300 milyon dolar fon topladı. Nvidia'nın da yeni yatırımcı olarak katıldığı bu tur sonrasında Decart'ın değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Şimdi ise Anthropic'in şirket için 6 milyar dolar ödemesi gündemde. Daha birkaç yıl önce kurulan bir şirket için bu oldukça etkileyici bir yükseliş hikâyesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bla bla car yasaklandı yatay fotoğrafı dikey yapma bmw i4 menzil 0505 hangi hat sanayi sözleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum