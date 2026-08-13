Anthropic, Nvidia'nın da ilgilendiği yapay zekâ girişimi Decart'ı 6 milyar dolara alabilir

Tam Boyutta Gör OpenAI ile arayı giderek kapatarak yapay zekâ dünyasının zirvesine doğru tırmanmaya devam eden Anthropic, bu yarışta kendisini öne geçirebilecek önemli bir adım daha atıyor. Claude modelleriyle tanınan Anthropic, Nvidia destekli yapay zekâ girişimi Decart'ı yaklaşık 6 milyar dolara satın almak için çalışmalara başladı.

Bloomberg'in haberine göre satın alma görüşmeleri henüz erken aşamada. Dolayısıyla anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Ancak 6 milyar dolarlık bu satın alma gerçekleşirse, Anthropic'in bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.

2023 yılında kurulan Decart, kısa süre içerisinde yapay zekâ dünyasının dikkat çeken girişimlerinden biri hâline geldi. Nitekim geçtiğimiz haftalarda gelen haberler, şirkete yatırım yapan Nvidia'nın da Decart'ı almayı düşündüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak şimdi Anthropic daha cazip bir teklifle Decart'ın kapısını çalmış görünüyor.

2023'te Kurulan Decart, Claude'a Yardımcı Olabilecek Teknolojileriyle Dikkat Çekiyor

Şirketin faaliyetleri yalnızca AI modelleri geliştirmekle sınırlı değil. Decart, yapay zekâ modellerinin daha verimli çalışmasını sağlayan altyapı ve optimizasyon teknolojileriyle de dikkat çekiyor. İşin bu kısmı, özellikle Claude gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bir yapay zekâ modelinin çalıştırılmasında Anthropic açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yapay zekâ modellerinin kullanıcıya yanıt üretmesi, yani çıkarım (inference) süreci, şirketler açısından giderek daha büyük bir maliyet kalemi hâline geliyor. Bu nedenle aynı donanımdan daha fazla performans elde etmek, yeni veri merkezleri kurmak kadar önemli bir hâle gelmiş durumda.

Yapay zekanın çıkarım harcamaları eğitim harcamalarını geçiyor 2 gün önce eklendi

Decart'ın çalışmaları bununla da sınırlı değil. Şirket aynı zamanda gerçek zamanlı video üretimi ve yapay zekâ destekli "dünya modelleri" üzerinde de çalışıyor. Örneğin Decart'ın Lucy isimli modeli, canlı videoları gerçek zamanlı olarak düzenleyebiliyor. Şirketin bir diğer önemli projesi olan Oasis ise robotik ve otonom sürüş sistemlerinin eğitilmesi ve test edilmesi için simüle edilmiş ortamlar oluşturabiliyor. Bu nedenle 6 milyar dolarlık olası satın alma yalnızca Anthropic'in işlem kapasitesini artırmaya yönelik bir hamle olarak görülmemeli. Bu anlaşma gerçekleşirse şirket, gerçek zamanlı video üretimi, simülasyon ve yapay zekâ altyapısı konularında uzmanlaşmış bir ekibi bünyesine katmış olacak.

Decart'ın Değeri Birkaç Ayda Milyarlarca Dolar Arttı

Decart'ın bu kadar yüksek bir satın alma bedeliyle gündeme gelmesi, yapay zekâ girişimlerinin değerlemelerinin ne kadar hızlı yükseldiğini de gösteriyor. Şirket, Mayıs ayında gerçekleştirilen yatırım turunda 300 milyon dolar fon topladı. Nvidia'nın da yeni yatırımcı olarak katıldığı bu tur sonrasında Decart'ın değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Şimdi ise Anthropic'in şirket için 6 milyar dolar ödemesi gündemde. Daha birkaç yıl önce kurulan bir şirket için bu oldukça etkileyici bir yükseliş hikâyesi.

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Anthropic yapay zeka girişimi Decart için 6 milyar dolar ödeyecek

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