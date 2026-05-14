Anthropic yazılım şirketlerinin işini elinden alabilir; KOBİ'lere özel Claude tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızı Anthropic, özellikle bu teknolojileri gelire dönüştürme konusunda en iyi iş çıkaran şirketlerden biri konumunda. Kurumsal müşterilere yönelik çözümleri sayesinde güçlü bir gelir modeli oluşturan şirket, şimdi bu strateji kapsamında önemli bir adım daha attı. Şirket KOBİ'lere yönelik olarak hazırladığı "Claude for Small Business"'ı tanıttı.

Claude for Small Business, şirketin giderek popülerleşen yapay zekâsı Claude'u mevcut iş yazılımlarının içine entegre etmeyi hedefliyor. Anthropic’in paylaştığı bilgilere göre bu sistem; Microsoft 365, Google Workspace, PayPal Intuit QuickBooks, DocuSign gibi yaygın iş araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Böylece kullanıcılar ayrı bir platforma geçmek yerine doğrudan kullandıkları uygulamalar içerisinde Claude’u aktif hâle getirebiliyor.

Claude, KOBİ'ler İçin Pek Çok Görevi Yerine Getirebilecek

Anthropic’e göre Claude for Small Business; maaş yönetimi, muhasebe kayıtlarının eşleştirilmesi, finansal analiz yapılması, iş performansına dair içgörüler çıkarılması ve trendlerin tespit edilmesi gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. KOBİ'lerin büyük şirketlerle aynı seviyede teknolojik kaynaklara sahip olmadığına dikkat çeken Anthropic Başkanı Daniela Amodei, yapay zekânın bu farkı kapatabilecek bir teknoloji hâline geldiğini söylüyor. Amodei’ye göre şirketin amacı yalnızca yeni bir araç sunmak değil, aynı zamanda küçük işletmelerin yapay zekâya erişimini kolaylaştıracak eğitim ve iş ortaklıkları da geliştirmek.

Anthropic’in son dönemdeki ürün stratejisine bakıldığında şirketin kurumsal pazara ciddi şekilde ağırlık verdiği görülüyor. Şirket geçtiğimiz hafta da finans sektörüne yönelik “Claude for Financial Services” çözümünü tanıtmış, ondan hemen önce de hukuk alanına odaklanan bir yapay zekânın yolda olduğunu duyurmuştu. Claude for Small Business da bu genişleme stratejisinin yeni bir parçası olarak görülüyor.

Bu Tarz Çözümler Bazı Yazılım Şirketlerinin Sonunu Getirebilir

Yatırımcılar ve analistler, Anthropic gibi yapay zekâ şirketlerinin zamanla geleneksel SaaS (hizmet olarak yazılım) firmalarının yerini alabileceğini düşünüyor. Nitekim Anthropic değerine değer katarken Salesforce, ServiceNow, Intuit, DocuSign ve Box gibi şirketlerin hisselerinde son aylarda belirgin düşüşler yaşanıyor. Yapay zekânın doğrudan mevcut yazılımların içine entegre edilmeye başlanması, bu şirketlerin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor

Anthropic CEO’su Dario Amodei de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu dönüşümün bazı yazılım şirketleri için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Amodei’ye göre bazı SaaS şirketleri yapay zekâya uyum sağlayamazsa hatta tamamen iflas edebilir. Ancak bunun kaçınılmaz olmadığını söyleyen Amodei, şirketlerin bu değişime nasıl tepki vereceğinin belirleyici olacağını düşünüyor.

