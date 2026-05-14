Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic yazılım şirketlerinin işini elinden alabilir; KOBİ'lere özel Claude tanıtıldı

    Anthropic, küçük işletmelere yönelik yeni yapay zeka çözümü Claude for Small Business’ı duyurdu. Claude artık QuickBooks, PayPal ve Microsoft 365 gibi uygulamalara entegre çalışabiliyor.

    Anthropic, yazılım şirketlerinin işini elinden alabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızı Anthropic, özellikle bu teknolojileri gelire dönüştürme konusunda en iyi iş çıkaran şirketlerden biri konumunda. Kurumsal müşterilere yönelik çözümleri sayesinde güçlü bir gelir modeli oluşturan şirket, şimdi bu strateji kapsamında önemli bir adım daha attı. Şirket KOBİ'lere yönelik olarak hazırladığı "Claude for Small Business"'ı tanıttı.

    Claude for Small Business, şirketin giderek popülerleşen yapay zekâsı Claude'u mevcut iş yazılımlarının içine entegre etmeyi hedefliyor. Anthropic’in paylaştığı bilgilere göre bu sistem; Microsoft 365, Google Workspace, PayPal Intuit QuickBooks, DocuSign gibi yaygın iş araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Böylece kullanıcılar ayrı bir platforma geçmek yerine doğrudan kullandıkları uygulamalar içerisinde Claude’u aktif hâle getirebiliyor.

    Claude, KOBİ'ler İçin Pek Çok Görevi Yerine Getirebilecek

    Anthropic’e göre Claude for Small Business; maaş yönetimi, muhasebe kayıtlarının eşleştirilmesi, finansal analiz yapılması, iş performansına dair içgörüler çıkarılması ve trendlerin tespit edilmesi gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. KOBİ'lerin büyük şirketlerle aynı seviyede teknolojik kaynaklara sahip olmadığına dikkat çeken Anthropic Başkanı Daniela Amodei, yapay zekânın bu farkı kapatabilecek bir teknoloji hâline geldiğini söylüyor. Amodei’ye göre şirketin amacı yalnızca yeni bir araç sunmak değil, aynı zamanda küçük işletmelerin yapay zekâya erişimini kolaylaştıracak eğitim ve iş ortaklıkları da geliştirmek.

    Anthropic’in son dönemdeki ürün stratejisine bakıldığında şirketin kurumsal pazara ciddi şekilde ağırlık verdiği görülüyor. Şirket geçtiğimiz hafta da finans sektörüne yönelik “Claude for Financial Services” çözümünü tanıtmış, ondan hemen önce de hukuk alanına odaklanan bir yapay zekânın yolda olduğunu duyurmuştu. Claude for Small Business da bu genişleme stratejisinin yeni bir parçası olarak görülüyor.

    Bu Tarz Çözümler Bazı Yazılım Şirketlerinin Sonunu Getirebilir

    Yatırımcılar ve analistler, Anthropic gibi yapay zekâ şirketlerinin zamanla geleneksel SaaS (hizmet olarak yazılım) firmalarının yerini alabileceğini düşünüyor. Nitekim Anthropic değerine değer katarken Salesforce, ServiceNow, Intuit, DocuSign ve Box gibi şirketlerin hisselerinde son aylarda belirgin düşüşler yaşanıyor. Yapay zekânın doğrudan mevcut yazılımların içine entegre edilmeye başlanması, bu şirketlerin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor

    Anthropic CEO’su Dario Amodei de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu dönüşümün bazı yazılım şirketleri için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Amodei’ye göre bazı SaaS şirketleri yapay zekâya uyum sağlayamazsa hatta tamamen iflas edebilir. Ancak bunun kaçınılmaz olmadığını söyleyen Amodei, şirketlerin bu değişime nasıl tepki vereceğinin belirleyici olacağını düşünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tv den çıt çıt ses gelmesi google pixel 10 pro xl lcw destek eleman clio en çok tutulan modeli en iyi iptv uygulaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum