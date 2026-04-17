Anthropic yeni modeli Claude Opus 4.7’yi tanıttı: Ama gündemde Mythos var

Anthropic’in açıklamasına göre Opus 4.7, bir önceki sürüm olan Opus 4.6’ya kıyasla özellikle karmaşık yazılım mühendisliği görevlerinde daha az yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir yapı sunuyor. Bu iyileştirme, daha önce yoğun kullanıcı müdahalesi gerektiren kodlama süreçlerinin artık daha bağımsız şekilde yürütülebilmesini sağlıyor.
Modelin yalnızca kodlama alanında değil, aynı zamanda görsel analiz, talimat takibi ve içerik üretiminde yaratıcılık konularında da geliştirildiği ifade ediliyor. Özellikle sunum ve doküman oluşturma gibi görevlerde daha esnek ve yaratıcı çıktılar üretmesi Opus 4.7’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Mythos Preview ile kıyaslama
Anthropic, bu durumu açık bir şekilde ifade ederek Opus 4.7’nin şirketin “yetenek sınırını ileri taşımadığını” vurguladı. Buna karşılık Mythos Preview, şirketin genel anlamda en güçlü modeli olarak tanımlanıyor.
Mythos Preview’un herkese açık olmamasının temel nedeni ise güvenlik. Anthropic, bu modeli şu an için yalnızca Nvidia, JPMorgan Chase, Google, Apple ve Microsoft gibi seçili iş ortaklarına özel olarak sunuyor. Şirket, özellikle siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekler nedeniyle kontrollü bir dağıtım stratejisi izlediğini belirtiyor.
Bununla birlikte Opus 4.7, selefi Opus 4.6’ya kıyasla ek siber güvenlik önlemleriyle birlikte piyasaya sürüldü. Şirket, bu model üzerinden elde edilecek geri bildirimlerin, gelecekte Mythos sınıfı modellerin daha geniş çapta kullanıma açılmasının önünü açacağını ifade ediyor.
Opus 4.7'nin erken erişim sürecinde Intuit, Harvey, Replit, Cursor, Notion, Shopify, Vercel ve Databricks gibi önemli teknoloji şirketleri yer aldı. Yeni modelin fiyatlandırması ise değişmedi. Anthropic, token girdisi başına 1 milyon için 5 dolar, token çıktısı başına 1 milyon için 25 dolar seviyesindeki ücretlendirmeyi koruduğunu açıkladı.Kaynakça https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7 https://www.cnbc.com/2026/04/16/anthropic-claude-opus-4-7-model-mythos.html