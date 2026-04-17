Anthropic yeni modeli Claude Opus 4.7’yi tanıttı: Ama gündemde Mythos var

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi Anthropic, “genel” erişime açık en güçlü modeli olarak konumlandırdığı Claude Opus 4.7’yi duyurdu. Şirket, yeni modelin özellikle ileri seviye yazılım geliştirme süreçlerinde önceki sürüme kıyasla daha yüksek performans sunduğunu belirtirken modelin piyasaya çıkışı aynı dönemde gündeme oturan Mythos Preview ile yapılan karşılaştırmalar nedeniyle dikkat çekti.

Anthropic’in açıklamasına göre Opus 4.7, bir önceki sürüm olan Opus 4.6’ya kıyasla özellikle karmaşık yazılım mühendisliği görevlerinde daha az yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir yapı sunuyor. Bu iyileştirme, daha önce yoğun kullanıcı müdahalesi gerektiren kodlama süreçlerinin artık daha bağımsız şekilde yürütülebilmesini sağlıyor.

Modelin yalnızca kodlama alanında değil, aynı zamanda görsel analiz, talimat takibi ve içerik üretiminde yaratıcılık konularında da geliştirildiği ifade ediliyor. Özellikle sunum ve doküman oluşturma gibi görevlerde daha esnek ve yaratıcı çıktılar üretmesi Opus 4.7’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Mythos Preview ile kıyaslama

Tam Boyutta Gör Ancak yeni modelin tanıtımı, Anthropic’in kısa süre önce duyurduğu ve siber güvenlik odaklı geliştirilen Claude Mythos Preview ile yapılan kıyaslamalar nedeniyle gölgede kaldı. Şirketin kendi sistem kartında yer verdiği bilgilere göre Opus 4.7, “ilgili tüm değerlendirmelerde” Mythos Preview’un gerisinde kaldı.

Anthropic, bu durumu açık bir şekilde ifade ederek Opus 4.7’nin şirketin “yetenek sınırını ileri taşımadığını” vurguladı. Buna karşılık Mythos Preview, şirketin genel anlamda en güçlü modeli olarak tanımlanıyor.

Mythos Preview’un herkese açık olmamasının temel nedeni ise güvenlik. Anthropic, bu modeli şu an için yalnızca Nvidia, JPMorgan Chase, Google, Apple ve Microsoft gibi seçili iş ortaklarına özel olarak sunuyor. Şirket, özellikle siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekler nedeniyle kontrollü bir dağıtım stratejisi izlediğini belirtiyor.

Bununla birlikte Opus 4.7, selefi Opus 4.6’ya kıyasla ek siber güvenlik önlemleriyle birlikte piyasaya sürüldü. Şirket, bu model üzerinden elde edilecek geri bildirimlerin, gelecekte Mythos sınıfı modellerin daha geniş çapta kullanıma açılmasının önünü açacağını ifade ediyor.

Opus 4.7’nin erken erişim sürecinde Intuit, Harvey, Replit, Cursor, Notion, Shopify, Vercel ve Databricks gibi önemli teknoloji şirketleri yer aldı. Yeni modelin fiyatlandırması ise değişmedi. Anthropic, token girdisi başına 1 milyon için 5 dolar, token çıktısı başına 1 milyon için 25 dolar seviyesindeki ücretlendirmeyi koruduğunu açıkladı.

