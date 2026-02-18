Giriş
    Anthropic, yeni Sonnet 4.6 modelini duyurdu

    Anthropic, Sonnet 4.6’yı tanıttı. Yeni model, 1M token bağlam penceresi, geliştirilmiş kodlama ve bilgisayar kullanım becerileriyle Ücretsiz ve Pro kullanıcıları için varsayılan hale geldi.

    Anthropic, yeni Sonnet 4.6 modelini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka araştırmaları alanında öne çıkan şirketlerden Anthropic, orta ölçekli Sonnet modelinin en güncel versiyonu Sonnet 4.6’yı yayınladı. Şirket, dört aylık güncelleme döngüsünü koruyarak yeni modelin başta kodlama, talimat izleme ve bilgisayar kullanım becerileri olmak üzere önemli iyileştirmeler sunduğunu duyurdu.

    Daha iyi ve daha güçlü

    Sonnet 4.6, hem Ücretsiz hem de Pro plan kullanıcıları için varsayılan model olarak kullanılacak. Yeni model, kodlama, bilgisayar kullanımı, uzun bağlamlı mantıksal akıl yürütme, ajan planlama, bilgi yönetimi ve tasarım alanlarında kapsamlı bir yükseltme sunuyor.

    Anthropic, yeni Sonnet 4.6 modelini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Beta sürümünde sunulan en dikkat çekici yeniliklerden biri ise 1 milyon token’lık devasa bağlam penceresi. Bu, Sonnet modellerinde şimdiye kadar sunulan en büyük pencerenin iki katı büyüklüğünde. Anthropic, bu bağlam penceresinin bütün bir kod tabanını, uzun sözleşmeleri veya onlarca araştırma makalesini tek bir istekte barındıracak kapasitede olduğunu belirtti.

    Yeni modelin duyurusu, Opus 4.6’nın lansmanından yalnızca iki hafta sonra geldi. Önümüzdeki haftalarda ise güncellenmiş Haiku modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Anthropic, yeni Sonnet 4.6 modelini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Performans açısından Sonnet 4.6, yeni benchmark rekorları ile dikkat çekiyor. Model, OS World testinde bilgisayar kullanımı, SWE-Bench testinde ise yazılım mühendisliği alanlarında öne çıkıyor. Bununla birlikte, modelin insan zekasına özgü becerileri ölçen ARC-AGI-2 testinde elde ettiği 60,4% skor, Sonnet 4.6’yı çoğu rakip modelin üzerine taşırken Opus 4.6, Gemini 3 Deep Think ve GPT 5.2’nin geliştirilmiş bir versiyonu gibi bazı modellerin halen önünde bulunmuyor.

    Erken kullanıcı deneyimleri, Sonnet 4.6’nın frontend kodlama ve finansal analizde öne çıktığını, görsel çıktılarının daha rafine ve tasarım açısından üstün olduğunu gösteriyor. Claude Developer Platform üzerinde Sonnet 4.6, adaptif düşünme, genişletilmiş düşünme ve bağlam sıkıştırma gibi özellikleri beta olarak destekliyor. API üzerinden web arama ve veri toplama araçları, arama sonuçlarını filtreleyip işlemek için otomatik kod yazabiliyor. Ayrıca Excel entegrasyonunda MCP connector desteği, kullanıcıların S&P Global, LSEG, Daloopa, PitchBook, Moody’s ve FactSet gibi araçlardan bağlam çekmesine imkan tanıyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/02/17/anthropic-releases-sonnet-4-6/ https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-6
