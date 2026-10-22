Bilgisayar başında olmasanız da çalışmaya devam eden yapay zeka: Claude Duet

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Anthropic, Claude ailesinin yeni üyesi Claude Duet’i araştırma ön izlemesi kapsamında kullanıma sunuyor. Şirketin profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için geliştirdiği araç, geleneksel sohbet botlarından farklı olarak kullanıcının kendisine görev vermesini beklemek yerine ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek harekete geçebiliyor.

Claude Duet, kullanıcıdan bağımsız çalışabiliyor

Claude Duet, her sabah kullanıcının bağlı uygulamalarındaki önemli gelişmeleri ve yapılması gereken işleri içeren kısa bir bilgilendirme hazırlıyor. Gün boyunca bu uygulamaları takip eden ajan, yalnızca kullanıcının dikkatini gerektiren bir durum ortaya çıktığında bildirim gönderiyor. Kullanıcılar ayrıca toplantı planlama gibi basit idari işlerden kapsamlı finansal tahminler oluşturmaya, gösterge panelleri hazırlamaya, prototip geliştirmeye ve web uygulamaları oluşturmaya kadar farklı görevleri Claude Duet’e devredebiliyor.

Aracın temelinde Claude Opus 5.5 modeli bulunuyor. Claude hesabındaki mevcut bellek, beceriler ve bağlı uygulamalar Duet’e aktarılıyor. Böylece kullanıcıların aracı yapılandırmak için baştan kapsamlı bir kurulum yapması gerekmiyor. Kullanıcılar ajanla tek bir sohbet akışı üzerinden yazılı veya sesli iletişim kurabiliyor.

Bilgisayar kapalıyken de çalışmaya devam ediyor

Claude Duet, iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra claude.ai üzerinden de kullanılabiliyor. Ancak ajan, ana Claude uygulamasından ayrı çalışıyor. Görevleri yerine getirmek için kendi tarayıcısına sahip sanal bir makine kullanan sistemin çalışmaya devam etmesi için kullanıcının bilgisayarının veya telefonunun açık olması gerekmiyor.

Kullanıcı bir görev verdiğinde Claude Duet, hangi uygulamaları kullanacağını ve hangi adımları izleyeceğini belirleyerek işlemleri arka planda yürütüyor. Görev tamamlandığında veya kullanıcının incelemesi gerektiğinde ise bildriim gönderiliyor.

Anthropic'in açıklamasına göre ajan, Gmail ve Slack mesajlarını inceleyip yanıt hazırlayabiliyor, Intuit QuickBooks veya Stripe üzerinden ödenmemiş faturaları tespit ederek hatırlatma mesajları oluşturabiliyor.

Claude Duet, Claude Marketplace üzerindeki 6.000'den fazla bağlantı ve eklentiden yararlanabiliyor.

Önemli işlemler için kullanıcı onayı gerekiyor

Anthropic, Claude Duet'in bağımsız hareket edebilmesini sağlarken kullanıcı kontrolünü korumaya yönelik güvenlik önlemlerini de sisteme dahil ediyor. Ajan mesajları okuyabiliyor, taslaklar hazırlayabiliyor ve işleri arka planda tamamlayabiliyor. Ancak mesaj göndermek, ödeme yapmak, belge imzalamak veya herhangi bir şeyi silmek gibi önemli işlemlerden önce kullanıcıya ne yapacağını göstererek onay bekliyor.

Bazı işlemler ise kullanıcı onayı verilse bile gerçekleştirilemiyor. Örneğin Claude Duet, menkul kıymet alım satımı yapamıyor ve hesaplar arasında para transferi gerçekleştiremiyor.

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Sistem ayrıca gizli talimatlar ve prompt injection olarak bilinen, yapay zekayı istenmeyen işlemlere yönlendirmeyi amaçlayan saldırılara karşı korumalar içeriyor. Anthropic'e göre Claude Duet, parolaları ve oturum açma belirteçlerini doğrudan görmüyor. Şirket, sistemin güvenlik önlemlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü ve bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağını ifade ediyor.

Ödemeler ve çevrim içi alışveriş de mümkün

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Claude Duet, işletmelerin satın alma süreçlerinde de kullanılabiliyor. Araç, Stripe'ın dijital cüzdanı Link üzerinden işletmeler için ürün satın alabiliyor. Satın alınacak ürünü kullanıcıyla doğrulayan sistem, ödeme için ayrıca onay istiyor ve gerçek kart numarasını paylaşmak yerine sanal kart kullanıyor. Shopify'ın Shop Pay ödeme sistemi üzerinden çevrim içi mağazalardan alışveriş yapmak da mümkün.

Anthropic, ilerleyen dönemde kullanıcıların 1Password'da kayıtlı giriş bilgilerini izinleri doğrultusunda kullanarak internet sitelerinde oturum açabilmesini sağlamayı planlıyor.

Bununla birlikte şirket, Claude Duet'in henüz erken aşamada olduğunu vurguluyor. Araç bazı mesaj dizilerini yanlış yorumlayabiliyor veya hangi konuların acil olduğuna karar verirken hata yapabiliyor. Özellikle bilet rezervasyonu gibi kişisel işleri yürütme konusunda mevcut yetenekleri, iş odaklı görevlerine kıyasla daha sınırlı. Ayrıca kullanıcılar şimdilik ajanın kullandığı tarayıcıyı doğrudan görüntüleyemiyor.

Claude Duet nasıl kullanılır?

Claude Duet'in araştırma ön izlemesi şimdilik ABD'deki Claude Pro ve Max abonelerine açık. Kullanıcıların erişim sağlamak için bekleme listesine katılması gerekiyor. Araç, araştırma ön izlemesi boyunca Claude'un diğer özellikleriyle aynı kullanım limitlerini paylaşıyor. Arka planda gerçekleştirilen kontroller de bu limitlere dahil ediliyor

Şirketin açıkladığı plana göre araç genel kullanıma açıldığında aylık 20 dolar fiyatlı Pro aboneliği üzerinden de erişilebilir olacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın rakip aracı Dots ise aylık fiyatı 100 dolardan başlayan OpenAI Pro aboneliğiyle sınırlı.

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