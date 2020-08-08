Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var

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Antutu, Temmuz 2020 için küresel çapta en iyi performans gösteren Android telefonları listeledikten sonra şimdi de Weibo kanalı aracılığıyla 2020'nin ilk yarısında performansıyla dikkat çeken yonga setlerinin sıralı listesini yayınladı.

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Zirve Snapdragon 865'in

Antutu'nun hazırladığı listenin ilk sırasında 401108'lik puanla yer alan Snapdragon 865; 1 adet yarı özelleştirilmiş 2.84GHz seviyesine çıkan ARM Cortex-A77 mimarisini temel alan Kryo 585 performans çekirdeği, 3 adet 2.4GHz seviyesinde çalışan Kryo 585 çekirdeği, 4 adet verimlilik odaklı Cortex-A55 temelli ve 1.8GHz seviyesine çıkan Kryo 585 çekirdeklerini içeriyor. Grafik birimi tarafında Adreno 650 yer alıyor.

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İkinci sırada MediaTek Dimensity 1000+

Snapdragon 865'in ardından listede 341714 puanla ikinci sırada kendine yer bulan MediaTek Dimensity 1000+, maksimum 2.6 GHz saat hızında çalışan dört adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 2.0 GHz frekansına sahip dört adet enerji tasarruflu Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek barındırıyor. Grafik birimi kısmında ise ARM Mali-G77 MC9 yer alıyor.

Üçüncü sırada ise Snapdragon 855+ yer alıyor

Yine Qualcomm markasının bir yonga seti olan Snapdragon 855+, 327796'lık puanıyla kendisine üçüncü sırada yer buldu. Snapdragon 855+, 1 adet 2.96GHz hızında Cortex A76, 3 adet 2.42GHzhızında Kryo 485 çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı 1.8GHz hızında çalışan Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdekli bir mimariye sahip. Yonga setinin grafik tarafında ise Ardeno 640 bulunuyor.

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Listede kendisine dördüncü sırada yer bulabilen Kirin 900'ın puanı ise307979. Antutu'nun hazırlamış olduğu liste Çin bazlı olduğu için Exynos yonga seti sıralamalarda yer almıyor. Samsung, Çin pazarına gönderdiği amiral gemisi telefonlarında Snapdragon yonga setlerini kullanıyor.

https://www.gizchina.com/2020/08/08/antutu-top-10-performing-socs-for-the-first-half-of-2020/

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