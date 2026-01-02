Giriş
    AnTuTu açıkladı: Aralık 2025'in en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Aralık 2025’e ait Android performans sıralamasını paylaştı. Snapdragon 8 Gen 5 cephesinde rekabet kızışırken, orta segmentte Dimensity 8450 ve 8400 serisi öne çıktı. 

    AnTuTu açıkladı: Aralık 2025'in en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    AnTuTu, Aralık 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. 1-31 Aralık tarihleri arasında toplanan verilere dayanan listede, amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki performans farkları büyük oranda açıldı. Özellikle Snapdragon 8 Gen 5 tabanlı cihazlar üst sıralarda yerini almaya başladı. Gelin, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Aralık ayının en güçlü Android telefonları

    Amiral gemisi sınıfında zirve bu ay Red Magic 11 Pro+ modelinin oldu. 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyon, 4.118.828 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, yine Snapdragon 8 Gen 5 kullanan iQOO 15 modeli 4.078.562 puanla takip etti. Üçüncü sırada 4.073.184 puan elde eden OnePlus 15 bulunuyor.

    Listenin devamında Realme GT8 Pro (4.066.017) ve Honor WIN (4.054.673) modelleri yer alırken, MediaTek Dimensity 9500 platformlu Vivo X300 Pro uydu iletişimli sürümü 4.031.744 puanla altıncı sıraya yerleşti. OPPO Find X9 Pro'nun uydu destekli versiyonu ise 4.023.008 puanla yedinci sırada konumlandı. Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8 ve Nubia Z80 Ultra modelleri de Aralık ayının ilk 10 listesini tamamladı.

    1. Red Magic 11 Pro+
    2. iQOO 15
    3. OnePlus 15
    4. Realme GT8 Pro
    5. Honor WIN
    6. Vivo X300 Pro
    7. OPPO Find X9 Pro
    8. onor Magic 8 Pro
    9. Honor Magic 8
    10. Nubia Z80 Ultra

    Orta segment en güçlü telefonlar

    Orta segment tarafında tablo büyük ölçüde MediaTek işlemcileri etrafında şekillenmiş durumda. Listenin zirvesinde Dimensity 8450 işlemcili OPPO Reno15 Pro bulunuyor. Cihaz, 2.131.958 puanla ilk sıraya yerleşti. Aynı yonga setini kullanan OPPO Reno15 modeli 2.121.019 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Dimensity 8400-Max platformlu Realme Neo7 SE, 2.054.663 puanla kendine yer buldu.

    1. OPPO Reno15 Pro
    2. OPPO Reno15
    3. Realme Neo7 SE
    4. iQOO Z10 Turbo,
    5. OPPO K13 Turbo 5G
    6. Redmi Turbo 4
    7. OPPO Reno14 Pro
    8. Vivo Y300 GT
    9. Realme GT Neo6 SE
    10. OPPO Reno14

    Dördüncü sırada Dimensity 8400 tam sürüm çipli iQOO Z10 Turbo (2.015.320) bulunurken, OPPO K13 Turbo 5G 1.970.816 puanla beşinci sıraya yerleşti. Listenin kalanında Redmi Turbo 4, OPPO Reno14 Pro, vivo Y300 GT, realme GT Neo6 SE ve OPPO Reno14 modelleri sıralandı.

