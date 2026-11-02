AnTuTu açıkladı: En güçlü Android telefonlar (Ekim 2026)

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Tam Boyutta Gör AnTuTu, Ekim 2026 döneminde en yüksek performans skorlarına ulaşan Android telefonları açıkladı. AnTuTu V12 test sonuçlarına dayanan sıralamada amiral gemisi ve alt amiral gemisi modelleri ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. Ekim listesinin en dikkat çekici gelişmesi ise HONOR'un her iki kategoride de zirveye yerleşmesi oldu.

Ekim 2026'nın en güçlü Android telefonları

Amiral gemisi kategorisinde HONOR WIN2, 4.958.339 puanla listenin ilk sırasına yerleşti. 4.956.846 puan alan REDMAGIC 12 Pro+ ise yalnızca 1.493 puan farkla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 4.865.546 puanla iQOO 16 bulunuyor. Listenin devamında Xiaomi 18 Fold ve OnePlus 16 modelleri sırasıyla dördüncü ve beşinci sırayı paylaşıyor.

İlk 10'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve MediaTek Dimensity 9600 Pro gibi yeni nesil işlemcilerle birlikte önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunu kullanan modeller de bulunuyor. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 18 Pro Max ortalama 3.574.676, iPhone 17 Pro Max ise 2.347.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Ekim 2026'nın en güçlü Android telefonları şöyle:

HONOR WIN2 – 4.958.339 puan

REDMAGIC 12 Pro+ – 4.956.846 puan

iQOO 16 – 4.865.546 puan

Xiaomi 18 Fold – 4.737.201 puan

OnePlus 16 – 4.721.800 puan

HONOR Magic9 Pro Max – 4.544.330 puan

vivo X500 Pro Max – 4.354.880 puan

OPPO Find X10 Pro Max – 4.335.762 puan

HONOR WIN RT2 – 4.286.132 puan

iQOO 15 Ultra – 4.274.239 puan

En güçlü alt amiral gemisi telefonlar

Alt amiral gemisi kategorisinde ise HONOR 600 Pro, 2.304.709 puanla ilk sırada yer aldı. Onu 2.281.222 puanla HONOR WIN Turbo ve 2.253.616 puanla iQOO Z11 takip etti. Bu kategoride OPPO'nun Reno15 serisinden iki model ilk beşe girmeyi başarırken, OPPO K15 Pro da altıncı sırada kendine yer buldu. Listenin genelinde MediaTek'in Dimensity 8500 ve 8400 serisi işlemcilerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Ekim 2026'nın en güçlü alt amiral gemisi telefonları ise şöyle:

HONOR 600 Pro – 2.304.709 puan

HONOR WIN Turbo – 2.281.222 puan

iQOO Z11 – 2.253.616 puan

OPPO Reno15 Pro – 2.242.216 puan

OPPO Reno15 – 2.235.733 puan

OPPO K15 Pro – 2.234.106 puan

REDMI Turbo 5 – 2.195.597 puan

Xiaomi 17T – 2.163.538 puan

OPPO Reno16 – 2.148.181 puan

iQOO Z10 Turbo – 2.125.330 puan

AnTuTu sonuçlarının 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında AnTuTu V12 ile gerçekleştirilen testlerden elde edilen ortalama skorları temsil ettiğini belirtelim. Bu nedenle sıralama doğrudan gerçek kullanım performansı anlamına gelmiyor. Soğutma sistemi, yazılım optimizasyonu, termal yönetim ve kullanılan diğer donanımlar günlük kullanım deneyimini değiştirebilir.

Android 17 hangi telefonlara ne zaman gelecek? İşte liste 2 gün önce eklendi https://www.antutu.com/doc/138229

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